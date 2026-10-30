HUSin yhtymähallitus käsitteli vuoden 2027 talousarvioesitystä
2.11.2026 12:41:26 EET | HUS | Tiedote
HUSin yhtymähallitus kokoontui 2.11.2026 käsittelemään muun muassa vuoden 2027 talousarvioesitystä sekä tammi−syyskuun 2026 toimintaa ja taloutta. Yhtymähallitus hyväksyi myös HUSin vastuullisuusohjelman.
Yhtymähallitus käsitteli kokouksessaan ensimmäisen kerran vuoden 2027 talousarvioesitystä, jota on valmisteltu yhtymäkokouksen 17.6.2026 päätöksen pohjalta. Vuoden 2027 talousarvion varsinainen käsittely on 16.11.2026, jonka jälkeen HUSin yhtymäkokous tekee talousarviosta lopullisen päätöksen 22.12.2026.
Tammi–syyskuun 2026 toiminta ja talous
Tammi−syyskuussa 2026 91,6 prosenttia asiakkaista pääsi erikoissairaanhoitoon hoitotakuun mukaisesti. Pitkään eli yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli syyskuun 2026 lopussa 2 973, mikä oli 51 potilasta enemmän kuin elokuun 2026 lopussa.
Tilikauden tulos on 68,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja 81,5 miljoonaa euroa talousarvion tavoitetta parempi (talousarvio -13,3 miljoonaa euroa). Tulokseen vaikutti muun muassa HUSin maksamien kiinteistöverojen takautuva kertaluonteinen oikaisu vuosilta 2015–2025, jonka tulosta parantava vaikutus on noin 22,7 miljoonaa euroa.
Muut keskeiset päätökset
Yhtymähallitus hyväksyi HUSin vastuullisuusohjelman, jonka tarkoituksena on vahvistaa HUSin kykyä toimia kestävästi muuttuvassa toimintaympäristössä sekä varmistaa, että vastuullisuus huomioidaan osana johtamista, päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Ohjelma tukee strategian toteuttamista ja luo yhteisen suunnan vastuullisuuden pitkäjänteiselle kehittämiselle.
Yhtymähallitus hyväksyi myös Jorvin sairaalan P-osan peruskorjauksen hankesuunnitelman ja esittää yhtymäkokoukselle investoinnin hyväksymistä 40 miljoonan euron enimmäishintaan.
Muut asiat hyväksyttiin esityslistan mukaan.
Kokouksen päätökset julkaistaan pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen.
Yhtymähallituksen kokous pidettiin 2.11.2026. Yhtymähallituksen seuraava kokous on 16.11.2026.
Yhtymähallitus johtaa HUSin toimintaa, hallintoa ja taloutta. Yhtymähallituksessa on 17 jäsentä, joista kaksi on Helsingin yliopiston edustajia. Yhtymähallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa.
Yhtymäkokous on HUSin ylintä päätösvaltaa käyttävä elin. Yhtymäkokous hyväksyy HUSin talousarvion, tilinpäätöksen ja strategian. Sen jäseniä ovat Uudenmaan hyvinvointialueiden ja Helsingin kaupungin nimeämät viisi yhtymäkokousedustajaa. Yhtymäkokous kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.
HUSin mediapalvelu palvelee mediaa ma–to klo 10–16, pe klo 10–15 numerossa 050 427 2875 tai sähköpostitse viestinta@hus.fi. Katso poikkeusaukioloajat
Yhteyshenkilöt
yhtymähallituksen puheenjohtaja Risto Rautava, p. 040 504 5851
toimitusjohtaja Matti Bergendahl, HUS, yhteydenotot assistentti Kaarina Heikinheimo p. 050 427 9861, etunimi.sukunimi@hus.fi
Tietoja julkaisijasta
HUS Helsingin yliopistollinen sairaala on Suomen suurin erikoissairaanhoidon toimija. Osaamisemme on kansainvälisesti tunnettua ja tunnustettua. Yliopistollisena sairaalana tutkimme ja kehitämme jatkuvasti hoitomenetelmiämme sekä toimintaamme.
HUSissa saa vuosittain hoitoa 700 000 potilasta. Meillä työskentelee 26 500 ammattilaista potilaiden parhaaksi. Vastaamme erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Lisäksi meille on keskitetty koko Suomen ja Etelä-Suomen yhteistyöalueen monien harvinaisten ja vaikeiden sairauksien hoito.
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