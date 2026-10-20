Vähävaraisen äidin kommentti pysäytti eurajokelaisen Sannin - nyt hän jakaa joulumieltä Commun kautta
2.11.2026 14:36:47 EET | Commu | Tiedote
Vuonna 2026 pienituloisissa perheissä asuu Suomessa yli 170,000 lasta. Eurajokelainen Sanni tarjoutui Commussa antamaan joulukalentereita vähävaraisten perheiden lapsille, ja yhteydenottoja tuli enemmän kuin hän osasi odottaa.
Ajatus auttamiseen lähti liikkeelle nettikeskustelusta, jossa vanhemmat vertailivat lasten joulukalentereita: kirjakalentereita, palapelikalentereita, lelukalentereita, niiden sisältöjä ja millaisia kalentereita perheisiin ollaan tänä jouluna hankkimassa. Joukkoon kirjoitti äiti, joka toivoi, että perheellä olisi varaa edes halvimpaan suklaakalenteriin.
Tuo kommentti pysäytti Eurajoella asuvan Sannin. Hän tahtoi auttaa samassa tilanteessa olevia perheitä ja laittoi yhteisösovellus Commuun avuntarjouksen. Commu on kotimainen auttamisen sovellus, jossa voi pyytää apua ja tarjoutua auttamaan lähialueellaan.
"Tarjouduin hankkimaan joulukalenterin sellaisille lapsille, joiden perheissä ei ole mahdollisuutta kalentereita hankkia", Sanni kertoo. “Ajattelin, että se voisi olla jollekin vähävaraiselle perheelle, jolla ei oikeasti ole rahaa edes sitä paria euroa laittaa siihen kalenteriin, tosi kiva yllätys ja koko kuukauden iloa tuova apu.”
Lukuisista yhteydenotoista on käynyt ilmi, kuinka tiukilla moni perhe on. Osa kertoi käyvänsä kaupassa laskimen kanssa. Auttaminen on Sannin mukaan sujunut Commun kautta ilman ongelmia, ja se on tuntunut hyvältä.
Avun pyytäminen kuuluu kaikille
Commussa voi sekä tarjota että pyytää apua. Sannilla on jo mielessä oma pyyntö: ensi kesänä hän järjestää juhlat, eikä vanhaa koiraa voi viedä hoitolaan. Hän aikookin kysyä Commussa, voisiko joku hoitaa koiraa viikonlopun.
Vaikkei avun pyytäminen ole Sannille itselleen vaikeaa, hän tunnistaa että monelle se on korkean kynnyksen takana. Siihen hän näkee Commun tärkeänä työkaluna. Sovelluksessa voi pyytää apua myös anonyymisti, ja vain auttaja tietää, kuka apua tarvitsee.
"Tässä maailmantilanteessa useampi tarvitsee apua, ettei varmasti ole ainut. Ja jokainen ihminen, oli sitten kyseessä varakas tai ei niin varakas, tarvitsee joskus elämässä apua."
Sannin mielestä auttaminen ei vaadi paljon. Commussa näkyy pieniä pyyntöjä ja tarjouksia, kuten koiran ulkoiluttamista tai haravointiapua, ja niihin pystyy vastaamaan elämäntilanteesta riippumatta. Keskusteluseuraa voi tarjota myös ihminen, jolla voi olla esimerkiksi liikuntarajoitteita.
"Eihän se mun rahallinen tilannekaan ole hyvä, mutta on se parempi kuin monilla muilla. Omasta vähästään voi antaa toiselle, uskon että jokainen voi auttaa jollakin tavalla"
Hän uskoo, että hyvät teot kasvattavat yhteisöllisyyttä myös kotipaikkakunnallaan Eurajoella. "Jos Eurajoella apua annetaan ja pyydetään paljon, niin silloinhan kasvaa semmoinen yhteisöllinen, yhdessä tekemisen ja huolehtimisen henki. Onhan se vähän semmoinen lumipalloefekti. Ilman tällaista sovellusta se ei itsekseen tapahdu."
Sanni suosittelee Commua kaikille. Sannin mukaan Commussa hienous on se, että oman auttamisen vaikutuksen ja tuloksen näkee heti, eikä apu katoa johonkin kauas. Hän näkee samalle tavalle käyttöä myös poikkeustilanteissa. Kun lähialueen ihmiset löytävät toisensa yhdestä paikasta, apu ehtii perille silloinkin, kun arki yllättäen muuttuu.
Joulun lähestyessä Sanni toivoo, että moni antaisi omastaan jollekulle, jolla on vielä tiukempaa. Se voi olla joululahja, ruokaa tai muutama itse leivottu joululaatikko.
"Kun autat Commun kautta, näet sen heti oman hyvän tekosi vaikutuksen. Siitä tulee hyvä mieli, ja uskon, että antamasi hyvä kiertää aina takaisin."
Jos haluat auttaa tai tarvitset itse apua, Commu voi olla hyvä paikka aloittaa. Lataa sovellus nyt ja katso, millaista apua sinun lähialueellasi pyydetään ja annetaan!
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Karoliina KauhanenCommuPuh:0403614070karoliina@commuapp.ficommuapp.fi
Linkit
Yhteisöalusta Commu
Commu on vuonna 2022 perustettu yhteisöalusta kunnille, kuntien asukkaille, yritysvapaaehtoisuudelle ja kolmannen sektorin toimijoille. Kuka tahansa suomalainen voi ladata Commu-sovelluksen.
Commu-yhteisöalustan tavoitteena on:
- Tukea kuntia strategiatason tavoitteiden toteuttamisessa esimerkiksi hyvinvoinnin, osallisuuden sekä turvallisuuden ja varautumisen vahvistamiseksi
- Lisätä auttamisen ja osaamisen vaihtamista naapuriapuna ja etänä sekä tarjota helppoja kanavia vapaaehtoistyöhön
- Edistää vihreää siirtymää ja kiertotaloutta
- Auttaa kuntia osallistamaan asukkaita ja siten kehittämään paikallista demokratiaa ja yhteenkuuluvuudentunnetta
Commun kautta on tehty jo yli 60 000 hyvää tekoa.
Commu on saanut lukuisia kansainvälisiä tunnustuksia esimerkiksiksi YK:lta ja kestävään kaupunki- ja kuntakehitykseen liittyen.
Lisätietoa: https://commuapp.fi/
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