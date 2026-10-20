Vähävaraisen äidin kommentti pysäytti eurajokelaisen Sannin - nyt hän jakaa joulumieltä Commun kautta

Ajatus auttamiseen lähti liikkeelle nettikeskustelusta, jossa vanhemmat vertailivat lasten joulukalentereita: kirjakalentereita, palapelikalentereita, lelukalentereita, niiden sisältöjä ja millaisia kalentereita perheisiin ollaan tänä jouluna hankkimassa. Joukkoon kirjoitti äiti, joka toivoi, että perheellä olisi varaa edes halvimpaan suklaakalenteriin.

Tuo kommentti pysäytti Eurajoella asuvan Sannin. Hän tahtoi auttaa samassa tilanteessa olevia perheitä ja laittoi yhteisösovellus Commuun avuntarjouksen. Commu on kotimainen auttamisen sovellus, jossa voi pyytää apua ja tarjoutua auttamaan lähialueellaan.

"Tarjouduin hankkimaan joulukalenterin sellaisille lapsille, joiden perheissä ei ole mahdollisuutta kalentereita hankkia", Sanni kertoo. “Ajattelin, että se voisi olla jollekin vähävaraiselle perheelle, jolla ei oikeasti ole rahaa edes sitä paria euroa laittaa siihen kalenteriin, tosi kiva yllätys ja koko kuukauden iloa tuova apu.”

Lukuisista yhteydenotoista on käynyt ilmi, kuinka tiukilla moni perhe on. Osa kertoi käyvänsä kaupassa laskimen kanssa. Auttaminen on Sannin mukaan sujunut Commun kautta ilman ongelmia, ja se on tuntunut hyvältä.

Avun pyytäminen kuuluu kaikille

Commussa voi sekä tarjota että pyytää apua. Sannilla on jo mielessä oma pyyntö: ensi kesänä hän järjestää juhlat, eikä vanhaa koiraa voi viedä hoitolaan. Hän aikookin kysyä Commussa, voisiko joku hoitaa koiraa viikonlopun.

Vaikkei avun pyytäminen ole Sannille itselleen vaikeaa, hän tunnistaa että monelle se on korkean kynnyksen takana. Siihen hän näkee Commun tärkeänä työkaluna. Sovelluksessa voi pyytää apua myös anonyymisti, ja vain auttaja tietää, kuka apua tarvitsee.

"Tässä maailmantilanteessa useampi tarvitsee apua, ettei varmasti ole ainut. Ja jokainen ihminen, oli sitten kyseessä varakas tai ei niin varakas, tarvitsee joskus elämässä apua."

Sannin mielestä auttaminen ei vaadi paljon. Commussa näkyy pieniä pyyntöjä ja tarjouksia, kuten koiran ulkoiluttamista tai haravointiapua, ja niihin pystyy vastaamaan elämäntilanteesta riippumatta. Keskusteluseuraa voi tarjota myös ihminen, jolla voi olla esimerkiksi liikuntarajoitteita.

"Eihän se mun rahallinen tilannekaan ole hyvä, mutta on se parempi kuin monilla muilla. Omasta vähästään voi antaa toiselle, uskon että jokainen voi auttaa jollakin tavalla"

Hän uskoo, että hyvät teot kasvattavat yhteisöllisyyttä myös kotipaikkakunnallaan Eurajoella. "Jos Eurajoella apua annetaan ja pyydetään paljon, niin silloinhan kasvaa semmoinen yhteisöllinen, yhdessä tekemisen ja huolehtimisen henki. Onhan se vähän semmoinen lumipalloefekti. Ilman tällaista sovellusta se ei itsekseen tapahdu."

Sanni suosittelee Commua kaikille. Sannin mukaan Commussa hienous on se, että oman auttamisen vaikutuksen ja tuloksen näkee heti, eikä apu katoa johonkin kauas. Hän näkee samalle tavalle käyttöä myös poikkeustilanteissa. Kun lähialueen ihmiset löytävät toisensa yhdestä paikasta, apu ehtii perille silloinkin, kun arki yllättäen muuttuu.

Joulun lähestyessä Sanni toivoo, että moni antaisi omastaan jollekulle, jolla on vielä tiukempaa. Se voi olla joululahja, ruokaa tai muutama itse leivottu joululaatikko.

"Kun autat Commun kautta, näet sen heti oman hyvän tekosi vaikutuksen. Siitä tulee hyvä mieli, ja uskon, että antamasi hyvä kiertää aina takaisin."

Jos haluat auttaa tai tarvitset itse apua, Commu voi olla hyvä paikka aloittaa. Lataa sovellus nyt ja katso, millaista apua sinun lähialueellasi pyydetään ja annetaan!