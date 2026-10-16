Kylvö on tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokas – kunnianhimoinen reportaasiteos etsii ratkaisuja ruoantuotannon kriiseihin

Mistä ruokamme tulee, kuka sen tuottaa ja millä ehdoilla? Entä miten turvaamme ruoantuotannon tulevaisuudessa, kun ilmastonmuutos, luontokato, sodat ja taloudellinen epävarmuus koettelevat ruokajärjestelmäämme?

Kylvö vie lukijan suomalaisilta maatiloilta Brysselin vallankäytön ytimeen ja maailmalle tutkimaan, millaisten valintojen varassa huomispäivän ruokamme on.

Finlandia-ehdokkaat valinnut lautakunta kiittää teoksen kunnianhimoista toteutusta ja kykyä käsitellä vaikeita kysymyksiä ilman vastakkainasettelua:

”Kirjan ajankohtaiset reportaasit nostavat esiin ruuantuotannon monia haasteita. Teos tuo lukijan eteen olennaisia ongelmia ilman ideologista vastakkainasettelua ja tuomitsemista – ja mikä tärkeintä, näyttää myös ratkaisuehdotuksia. Kirja on kokonaisuudessaan kunnianhimoisesti tehty. Teoksessa on havahduttavat kuvat ja poikkeuksellinen kansi – tämä kirja tuntuu hyvältä kädessä", raati perustelee valintaansa.

Kylvö on neljän toimittajan yhteinen, kunnianhimoinen hanke, jossa yhdistyvät tutkiva journalismi, yhteiskunnallinen analyysi ja Touko Hujasen valokuvataide.

Tietokirjallisuuden Finlandia-ehdokkaat valinneen lautakunnan puheenjohtajana toimi Talousaamun tuottaja ja uutispäällikkö Mari Haavisto. Muut jäsenet olivat kirjaostaja emerita Isabella Frantz, myymäläpäällikkö Heli Helenius, toimittaja Anna-Stina Nykänen, libristi Mikael Nyroos ja toimitusjohtaja Lasse Saarinen.

Voittajan valitsee toimitusjohtaja Ilkka Paananen. Voittaja julkistetaan torstaina 26.11.

Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: Silja Massa, +358 40 708 1323, silja.massa@teos.fi