Eepeen resurssisuunnittelutiimi palkittiin Vuoden innovoijat 2026 -tunnustuksella
4.11.2026 12:00:00 EET | Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa | Tiedote
Tiedote 4.11.2026
Etelä-Pohjanmaan Osuuskaupan HR:n resurssisuunnittelutiimi on palkittu Vuoden innovoijat 2026 -tunnustuksella S-ryhmän henkilöstö- ja työvuorosuunnittelun verkostopäivillä. Verkostopäivät ovat alan asiantuntijoita ja keskeisiä sidosryhmiä yhteen kokoava S-ryhmän henkilöstö- ja työvuorosuunnitteluverkoston päätapahtuma.
Palkitsemisen perusteena oli tiimin rohkea ote henkilöstö- ja työvuorosuunnittelun kehittämiseen. Tiimi on kokeillut uusia toimintatapoja ja ratkaisuja sekä vienyt uusia ideoita käytäntöön. Kehittämisellä on tavoiteltu muun muassa parempaa tehokkuutta, ennakoitavuutta ja henkilöstökokemusta. Palkitsemisperusteissa nostettiin esiin myös tiimin tapa innostaa muita etsimään ja kokeilemaan uusia ratkaisuja.
Eepeen resurssisuunnittelutiimissä työskentelevät: Helmi Mattila, Marjo Ala-Louko, Jaana Pihlaja, Elina Mäki-Opas, Pauliina Myllylä, Petri Ranta, Silja Isola, Sarianna Nyysti ja Kati Lehtimaa.
Resurssisuunnittelu tukee sekä henkilöstöä että liiketoimintaa
Eepeellä resurssisuunnittelun tavoitteena on varmistaa oikea määrä osaavaa henkilöstöä oikeaan aikaan sekä sovittaa yhteen liiketoiminnan tarpeet ja henkilöstön käytettävyys. Suunnittelussa huomioidaan myös työvuoroergonomia, tasapuolisuus ja työhyvinvointi. Yhtenäisen suunnitteluprosessin avulla voidaan lisäksi reagoida ennakoivasti esimerkiksi poissaoloihin, sesonkeihin ja muuttuviin resurssitarpeisiin.
Eepeen omissa resurssisuunnittelun linjauksissa onnistuneen suunnittelun nähdään tukevan yhtä aikaa sujuvaa asiakaspalvelua ja henkilöstön tasapuolista kohtelua. Resurssisuunnittelun kokonaisuus on siis työvuorolistojen laatimista laajempi osa toiminnan suunnittelua.
Vuoden Innovoijat 2026 -tunnustus nostaa esiin juuri käytännön kehittämistyötä: uusien ratkaisujen kokeilemista, niiden viemistä osaksi arkea sekä kokemusten ja toimivien käytäntöjen jakamista muille.
Lisätietoja
resurssipäällikkö Elina Mäki-Opas | elina.maki-opas@sok.fi
Eepee
Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa, Eepee, on 97 000 asiakasomistajan omistama vähittäiskaupan monialayritys. Toimialamme ovat: marketkauppa, liikennekauppa sekä matkailu- ja ravitsemiskauppa.
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