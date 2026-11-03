KORJATTU TIEDOTE: Länsiniityn ja Koskisuon alueen lähikoulu muuttuu syksyllä 2027
3.11.2026 11:11:54 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Syksystä 2027 lähtien Länsiniityn ja Koskisuon suomenkielisten ekaluokkalaisten uusi lähikoulu on Onkilahden yhtenäiskoulu. Tällä hetkellä lähikoulu on Mustasaaren keskuskoulu, mutta tämä järjestely muuttuu Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan välisen sopimuksen päättyessä.
KORJATTU TIEDOTTEESEEN: kohta, jossa kerrotaan uudesta bussilinjasta. Linja on täysin uusi eikä liityjo olemassa olevaan linjaan 7.
Muutos koskee syksyllä 2027 koulunsa aloittavia suomenkielisen perusopetuksen ekaluokkalaisia Länsiniityn ja Koskisuon alueella.
Oppilaat, jotka asuvat alueella ja ovat jo aloittaneet koulunsa Mustasaaren keskuskoulussa, voivat halutessaan jatkaa koulupolkunsa siellä loppuun asti.
Mustasaaressa ei enää tilaa kaikille vaasalaisille oppilaille
Aiemmin Länsiniityn ja Koskisuon alueen ekaluokkalaisten lähikoulu on ollut Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan välisen sopimuksen mukaisesti Mustasaaren keskuskoulu. Kyseinen sopimus on päätetty molempien osapuolien tahdosta.
- Mustasaaren keskuskoulussa ei ole enää tilaa kaikille Koskisuon ja Länsiniityn alueen ekaluokkalaisille. Lisäksi ikäluokkien pienenemisen myötä Vaasan kaupungin kouluihin mahtuvat hyvin myös näiden kahden alueen oppilaat, kertoo perusopetusjohtaja Johanna Olsson Vaasan kaupungin perusopetuksesta.
Uusi bussilinja alueen pienille oppilaille
Koskisuon ja Länsiniityn ekaluokkalaisten koulumatkaa sujuvoittamaan perustetaan syksyksi 2027 uusi bussilinja. Reitin lähtö- ja päätepysäkki ovat Vuorikadulla Onkilahden yhtenäiskoulun A-kiinteistön vieressä. Iltapäivisin bussin reitti alkaa koululta, joten bussissa on hyvin tilaa oppilaille.
- Samanlainen järjestely eli koululaisille räätälöity bussilinja on ollut jo useamman vuoden käytössä niille Länsiniityn ja Koskisuon koululaisille, jotka ovat kielikylpyopetuksessa Länsimetsän koulussa. Tämä on toiminut tosi hyvin ja olemme saaneet siitä perheiltä hyvää palautetta, Olsson kertoo.
Länsiniityn ja Koskisuon alueen oppilaat ovat myös oikeutettuja maksuttomaan koulukuljetukseen, jos koulumatka on 1.–2.-luokkien oppilailla yli kolme kilometriä sekä 3.–9.-luokkien oppilailla yli viisi kilometriä. Käytännössä oppilas saa maksuttoman koululaisbussikortin.
Onkilahden yhtenäiskoulussa musiikkiluokat, urheiluluokat sekä tiivis yhteistyö eskarin kanssa
Onkilahden yhtenäiskoulussa toimivat yleisopetuksen rinnalla muun muassa musiikkiluokat vuosiluokkien 1–9 oppilaille sekä urheiluluokat vuosiluokkien 7-9 oppilaille.
- Lisäksi teemme tiivistä yhteistyötä Metsäkallion päiväkodin esiopetusryhmien kanssa. Koululta vieraillaan päiväkodilla ja eskarilaiset koululla. Olemme myös tehneet yhdessä retkiä oppilaiden ja eskarilaisten kanssa, kertoo Onkilahden yhtenäiskoulun rehtori Jari Jaskari.
Vuonna 2020 syntyneiden lasten kouluun ilmoittautuminen alkaa Vaasassa tammikuussa 2027.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Perusopetusjohtaja Johanna Olsson, puh. 040 510 0717, johanna.olsson@edu.vaasa.fi
Aluerehtori Helena Saarikoski, puh. 040 669 2336, helena.saarikoski@edu.vaasa.fi
Onkilahden yhtenäiskoulun rehtori Jari Jaskari, puh. 040 158 9640, jari.jaskari@edu.vaasa.fi
Onkilahden yhtenäiskoulun apulaisrehtori Kati Nuojua, puh. 040 542 3240, kati.nuojua@edu.vaasa.fi
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