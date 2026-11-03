Kokoomuksen Kauma: Sdp:n kaavailemat massiiviset veronkorotukset heikentäisivät entisestään ihmisten kykyä selviytyä arjen kustannuksista

– Samaan aikaan tavallisen ihmisen puolustajaksi julistautuva SDP kaavailee jopa 4–5 miljardin veronkiristyksiä. Sellainen verotsunami tukahduttaisi takuuvarmasti Suomesta kasvun ja työpaikat. Eikä sellaista summaa kerätä pelkästään suurituloisilta, vaan jokaiselta suomalaiselta, myös niiltä, jotka jo nyt sinnittelevät arjen kustannusten kanssa. SDP mielestä suomalaisten pitää maksaa vielä lisää, jotta SDP ei tarvitse päättää, mistä säästetään, Kauma jyrähtää.

Kauma muistuttaa, että hallitus on keventänyt työn verotusta tällä vaalikaudella 1,5 miljardilla eurolla, mistä yli kaksi kolmasosaa on kohdistettu pieni- ja keskituloisille. Hänen mukaansa tärkeintä on, että suomalaiset voivat tulla toimeen omalla työllään.

– Ihmisellä on oikeus odottaa, että omalla työllä pystyy huolehtimaan itsestään ja läheisistään. Se ei voi olla liikaa pyydetty, Kauma sanoo.

Kauman mukaan arjen kustannuksiin on vastattava keinoilla, jotka eivät kasvata entisestään Suomen velkataakkaa. Hän muistuttaa, että Suomi velkaantuu mittavista sopeutuksista huolimatta yli 13 miljardia euroa tänä vuonna.

– Pahan päivän puskurit on kulutettu kauan sitten. Ruotsilla on varaa tukea kansalaisiaan, kun hinnat nousevat. Meillä ei ole samaa ylellisyyttä. Emmekä me voi ottaa lisää velkaa joka kerta, kun hinnat nousevat.

Kauma painottaa, että talouskasvun ja uusien työpaikkojen lisäksi suomalaisille on annettava mahdollisuus rakentaa myös omaa taloudellista turvaa.

– Kokoomukselle ei riitä se, ettei suomalaisia veroteta lisää. Me haluamme, että suomalaiset voivat työllä, yrittämällä, säästämällä ja sijoittamalla vaurastua. Mitä useampi suomalainen voi rakentaa omia turvaverkkoja, sitä useampi voi katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin, Kauma sanoo.



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Kokoomuksen ryhmäpuhe välikysymyskeskusteluun arjen kustannuksista. Muutokset puhuttaessa mahdollisia.





Arvoisa puhemies,

Ajatellaan vuorotyötä tekevää perheenäitiä. Hän ajaa joka päivä autolla töihin, koska bussi ei kulje silloin, kun vuoro alkaa. Tankatessa hän seuraa mittaria tarkemmin kuin ennen. Illalla keittiön pöydän ääressä hän laskee, riittävätkö rahat sähkölaskuun, lasten harrastuksiin ja ruokaan seuraavaan palkkapäivään asti. Kaikesta ei voi säästää, vaikka laskisi jokaisen euron tarkkaan.

Hänen kaltaisiaan suomalaisia on paljon, ja heidän huolensa on otettava vakavasti. Ihmisellä on oikeus odottaa, että omalla työllä pystyy huolehtimaan itsestään ja läheisistään. Se ei voi olla liikaa pyydetty.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus haluaa, että työnteko on aina kannattavaa, ja että palkalla pärjää. Siksi olemme keventäneet työn verotusta tällä kaudella 1,5 miljardilla eurolla. Tästä yli kaksi kolmasosaa kohdistuu pieni- ja keskituloisille.

Ostovoima on tällä hallituskaudella parantunut kahdeksalla kymmenestä suomalaisesta, mikä on erinomainen uutinen. Silti yksikään laskelma ei poista sen ihmisen huolta, jonka rahat eivät riitä tänään.

Työikäisen pienituloisuus johtuu useimmiten siitä, ettei hän ole töissä. Työkykyiselle ihmiselle sopivan työn löytyminen voi merkitä toimeentulon lisäksi yhteisöä, itseluottamusta ja mahdollisuutta suunnitella tulevaa. Yksi konkreettinen keino on ollut ohjata toimeentulotuen saajia ilmoittautumaan työnhakijoiksi. Näin he pääsevät työllistymistä tukevien palvelujen piiriin ja saavat apua työn löytämiseen.

Arvoisa puhemies,

Oppositio kysyy, mitä hallitus tekee liikkumisen kustannusten, kohtuuhintaisen sähkön ja hoitoon pääsyn eteen.

Hallitus ei voi tasoittaa kaikkia maailmalta tulevia hintapiikkejä. Meidän vastuullamme on kuitenkin tehdä se, mihin voimme itse vaikuttaa.

Polttoaineen hintaan vastasimme kohdennetulla tuella kuljetusalalle, maa- ja metsätaloudelle ja pitkää työmatkaa ajaville. Se rahoitetaan muualta säästämällä, ei lisävelalla.

Sähkön hintapiikkeihin vastataan rakentamalla lisää sähköntuotantoa. Valmistelemme talvienergiatukea, jolla turvataan säästä riippumatonta sähköä pakkasille ja tyynille päiville. Ydinenergialaki on uudistettu, jotta uutta ydinvoimaa saadaan nopeammin.

Terveydenhuollossa laki velvoittaa jo nyt alentamaan tulosidonnaista asiakasmaksua tai jättämään sen perimättä, jos maksu vaarantaa ihmisen toimeentulon. Lisäksi terveydenhuollon maksukatto ja muut suojaverkot pysyvät ennallaan. Moni pienituloinen olisi oikeutettu saamaan asiakasmaksuihin toimeentulotukea. Kaikki eivät välttämättä sitä tiedä tai muista hakea.

Hyvä uutinen on se, että yli puoli vuotta erikoissairaanhoitoa odottaneiden osuus laski viime vuonna, ja jonossa oli lähes 8 000 ihmistä vähemmän.

Arvoisa puhemies,

Rehellisyyden nimissä on sanottava myös tämä. Suomi velkaantuu mittavista sopeutuksista huolimatta yli 13 miljardia euroa tänäkin vuonna. Pahan päivän puskurit on kulutettu kauan sitten. Ruotsilla on varaa tukea kansalaisiaan, kun hinnat nousevat. Meillä ei ole samaa ylellisyyttä. Emmekä me voi ottaa lisää velkaa joka kerta, kun hinnat nousevat.

Ainoa kestävä tie ulos tästä kierteestä on kasvu, joka luo työpaikkoja. Nyt käynnissä oleva kasvu näkyy työpaikoissa viiveellä: ensin tilauskirjoissa ja investoinneissa, vasta sitten rekrytoinneissa.

Samaan aikaan tavallisen ihmisen puolustajaksi julistautuva SDP kaavailee jopa 4–5 miljardin veronkiristyksiä. Sellainen verotsunami tukahduttaisi takuuvarmasti Suomesta kasvun ja työpaikat. Eikä sellaista summaa kerätä pelkästään suurituloisilta, vaan jokaiselta suomalaiselta, myös niiltä, jotka jo nyt sinnittelevät arjen kustannusten kanssa. SDP:n mielestä suomalaisten pitää maksaa vielä lisää, jotta SDP:n ei tarvitse päättää, mistä säästetään.

Kriisit eivät lopu, mutta julkisen talouden voimme laittaa kuntoon ilman, että kiristämme tämän maan jo valmiiksi kireää kokonaisveroastetta. Kokoomuksella on siihen ainoana puolueena ratkaisu. Kun talous on kunnossa, meillä on taas varaa auttaa silloin, kun apua todella tarvitaan.

Arvoisa puhemies,

Palataan siihen vuorotyötä tekevään äitiin. Me haluamme, että hän voi tankata auton laskematta, riittävätkö rahat. Että tilillä olisi oma puskuri, kun auto hajoaa tai sähkölasku yllättää. Ja että rahaa jäisi myös unelmiin: uuteen kotiin tai siihen, että hän voi auttaa lapsensa alkuun omassa elämässään.

Kokoomukselle ei riitä se, ettei suomalaisia veroteta lisää. Me haluamme, että suomalaiset voivat työllä, yrittämällä, säästämällä ja sijoittamalla vaurastua. Mitä useampi suomalainen voi rakentaa omia turvaverkkoja, sitä useampi voi katsoa tulevaisuuteen luottavaisin mielin.