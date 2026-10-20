Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokkuus Maria Viljan Ilmapallokivelle

Kariston kustantama kuvakirja, Maria Viljan Ilmapallokivi, on vuoden 2026 lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-ehdokas.

Ilmapallokivi kertoo eriarvoisuudesta ja epäreiluudesta arjen valonsäteitä unohtamatta.

Kirjassa Panu tahtoo vappupallon, mutta äiti sanoo, ettei heillä ole siihen varaa. Panun mielestä se on epäreilua. Miksi kaveri Rami on sitten saanut oman pallon sen lisäksi, että Ramilla on jo skuuttikin?

Harmin keskellä Panu löytää aivan erityisen kiven, suuren ja kauniin pyöreän. Se on melkein yhtä hieno kuin marketin korskeat heliumpallot. Mutta voiko kivi tosiaan olla ilmapallo?

Palkintoraadin perustelut ehdokkuudelle:

”Tämä arkirealistinen, mutta samalla kauniin värikylläinen teos valottaa köyhyyttä ja yhteiskunnallista eriarvoisuutta lapsen elämysmaailman näkökulmasta. Se vie lukijan epäreiluuden ja vaille jäämisen herättämien vaikeiden tunteiden ja niiden käsittelyn äärelle. Samalla kirja viestii, että lapsen maailmaan arjen taika voi tuoda iloa ja merkityksellisyyttä, vaikka luovat ja oivaltavat ratkaisut eivät poistakaan laajempia rakenteellisia ongelmia.”

Voittajan valitsee tänä vuonna Jukka Hildén

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaalle suomalaiselle lasten- tai nuortenkirjalle. Palkinto on suuruudeltaan 30 000 euroa. Finlandia-voittajat selviävät torstaina 26.11.2026.

Tänä vuonna lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee Duudsoneista tunnettu Jukka Hildén. Ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimii kasvatustieteilijä, professori Arniika Kuusisto. Sen jäseniä ovat HS Lasten uutisten esihenkilö Fanny Fröman, muusikko Joel Melasniemi, Pikku-Finlandian voittaja 2025 Pietari Kantonen, kuvataiteilija Rauha Mäkilä ja kirjastoammattilainen Linnea Peurakoski.

Lasten- ja nuortenkirjallisuudelle Finlandia-palkintoa on jaettu vuodesta 1997.

Haastattelu- ja pdf-vedospyynnöt sekä lisätiedot: anni.gullichsen@otava.fi