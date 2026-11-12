Lastenpsykiatriyhdistys: Lapsista ja perheistä on kannettava kokonaisvastuu

Lapsen arki muodostaa kokonaisuuden, mutta siihen vaikuttavia ratkaisuja tehdään usein yhden hallinnonalan näkökulmasta. Perheen toimeentulo, vanhempien jaksaminen, varhaiskasvatus, koulu, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä vapaa-ajan mahdollisuudet kohtaavat saman lapsen elämässä. Valtionhallinnossa on oltava selkeä vastuu päätösten yhteisvaikutusten arvioinnista ja huomioon ottamisesta.

Yhdistys esittää valtionhallintoon koordinoivaa elintä, jolla on selkeä tehtävä ja riittävät toimintaedellytykset ohjata lasten ja perheiden elämään vaikuttavien päätösten valmistelua. Sen tulee koota eri hallinnonalojen tietoa ja edistää pitkäjänteistä lapsi- ja perhepolitiikkaa, joka hyödyntää parasta saatavilla olevaa tutkimustietoa.

Lapsivaikutusten arvioinnin on aidosti ohjattava päätöksiä. Se on tehtävä säädösten ja talouspäätösten valmistelussa niin varhain, että haittoja voidaan ehkäistä ja vaihtoehtoja muuttaa. Arvioinnissa on tarkasteltava vaikutusten kohdentumista eri lapsiryhmiin ja kasautumista samoille lapsille sekä kuultava lasten omia kokemuksia.

Leikkausten aiheuttamat heikennykset lasten ja perheiden saamaan tukeen on korjattava. Vanhemmuuden tukeminen, perheiden toimeentulon turvaaminen ja avun saaminen ajoissa on nähtävä investointina, ei pelkkänä kulueränä. Tuen tulee olla pitkäjänteistä ja johdonmukaista.

Juhlakirja avaa lapsuuden ja lastenpsykiatrian muutoksia

Lapsena maailmassa, Suomessa -juhlakirjan 65 kirjoittajaa tarkastelevat lapsuuden, yhteiskunnan ja lastenpsykiatrian muutoksia. Kirja yhdistää tutkimustietoa, kliinistä kokemusta ja historiallista näkökulmaa.

Aiheita ovat hyvän kasvun edellytykset, lasten oma maailma ja kulttuuri, perheiden elinolot, varhaiskasvatus ja koulu sekä digitaalisen ympäristön muutokset. Kirjassa käsitellään myös lapsen oikeuksia, lasten mielenterveyden häiriöiden yleisyyttä ja taustatekijöitä sekä hoitomenetelmien ja palvelujen kehitystä.

Monet yhteiskunnan muutokset muokkaavat vähitellen lasten ihmissuhteita, tekemisen mahdollisuuksia ja tulevaisuuden näköaloja ilman, että niiden merkitys näkyy suoraan häiriötilastoissa. Lapsen mahdollisuudet leikkiä, osallistua, luoda omaa maailmaa ja löytää kykyjään ovat itsessään arvokkaita. Niiden turvaaminen edellyttää päätöksenteolta laaja-alaista ymmärrystä lapsuudesta.

Julkistuksessa paikalla 39 kirjoittajaa

Juhlakirja julkaistaan yhdistyksen juhlaseminaarin yhteydessä. Julkistustilaisuuden kunniavieraana on arkkiatri Päivi Hietanen, jolle luovutetaan kirja ja joka pitää kiitospuheenvuoron. Kirjan toimittaja Hannu Westerinen esittelee kirjan ja puheenjohtaja Ilona Luoma perustelee yhdistyksen julkilausuman. Tilaisuudessa on paikalla 39 kirjan 65 kirjoittajasta.

Tiedotteen liitteessä kerrotaan, ketkä kirjan kirjoittajista ovat paikalla ja mistä teemoista heitä voi haastatella syventäviä juttuja varten.

Haastattelupyynnöt voi osoittaa Hannu Westeriselle.

Julkistus: Finlandia-talo, Helsinki-sali (ent. kamarimusiikkisali), 12.11.2026 klo 16.15.

Kirjan tiedot ja saatavuus: Lapsena maailmassa, Suomessa. Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen 70-vuotisjuhlakirja. Toim. Hannu Westerinen. Kirja Tiedekirjan verkkokaupassa.

Tilaisuuteen osallistuvat median edustajat saavat kirjan.