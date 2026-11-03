Aluehallitus käsitteli hyvinvointialueen neljännesvuosikatsausta

Tammi–syyskuun tulos oli 19 miljoonaa euroa ylijäämäinen eli 63 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut vähenivät edellisvuodesta 27,3 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia. Koko vuoden tulosennuste on reilu 8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Ennusteen paraneminen perustuu pääosin konsernipalvelujen toimintakatteen kehitykseen sekä talousarviota pienemmiksi arvioituihin rahoituskuluihin.

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se merkitsee neljännesvuosikatsauksen tiedoksi.

Lue lisää:

Talousennuste parantunut, asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla (tiedote 29.10.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/neljannesvuosikatsaus-talousennuste-parantunut-asiakastyytyvaisyys-erittain-hyvalla-tasolla

Vastuullisuudesta kiinteä osa hyvinvointialueen toimintakulttuuria

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen vastuullisuusohjelman vuosille 2027–2030 ja toimittaa sen tiedoksi aluevaltuustolle. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on, että vastuullisuus on vuoteen 2030 mennessä kiinteä osa hyvinvointialueen toimintakulttuuria, johtamista ja palvelujen kehittämistä. Ohjelma tukee ympäristövaikutusten vähentämistä, resurssien vastuullista ja vaikuttavaa käyttöä, riskienhallintaa sekä kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Vastuullisuusohjelma vahvistaa hyvinvointialueen sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä tukee toiminnan vaikuttavuutta ja ympäristövastuuta.

Vastuullisuusohjelma perustuu strategian lisäksi kansalliseen ja maakunnalliseen ohjaukseen sekä hyvinvointialueelle laadittuihin muihin strategisiin ohjelmiin ja suunnitelmiin. Ohjelmassa määritellään hyvinvointialueen vastuullisuustyön pitkän aikavälin tavoitteet sekä toimenpiteet, joilla vähennetään toiminnan ympäristövaikutuksia, edistetään resurssiviisautta ja vahvistetaan kestävän kehityksen mukaista toimintakulttuuria. Toimenpiteet kohdistuvat muun muassa toimitiloihin, rakentamiseen, liikkumiseen, hankintoihin, materiaalien käyttöön, jätehuoltoon, lääke- ja ruokahuoltoon sekä vastuullisuusviestintään ja -raportointiin.

Ohjelman mukaisilla toimenpiteillä arvioidaan olevan pitkällä aikavälillä myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. Energiankäytön tehostaminen, materiaalien uudelleenkäyttö, hävikin ja jätemäärien vähentäminen, tilojen tehokkaampi käyttö sekä kestävien hankintaratkaisujen edistäminen voivat pienentää kustannuksia ja parantaa resurssien käytön tehokkuutta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma aluevaltuuston käsittelyyn

Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy Keski-Suomen hyvinvointialueen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2026-2029.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ohjaa hyvinvointialuetta tarjoamaan lapsille, nuorille ja perheille ennaltaehkäisevää, yhdenvertaista ja oikea-aikaista tukea asuinpaikasta riippumatta. Painopisteitä ovat hyvinvointiuhkien varhainen tunnistaminen, arjen tuen sekä nuorten osallisuuden ja elämänhallinnan vahvistaminen, syrjäytymisen ehkäisy ja terveellisten elämäntapojen edistäminen.

Palveluja uudistetaan keventämällä rakenteita sekä parantamalla niiden oikea-aikaisuutta, saavutettavuutta ja monikanavaisuutta. Suunnitelmaa toteutetaan laajassa yhteistyössä eri toimijoiden, kuten kuntien ja järjestöjen kanssa. Yhteistyössä hyödynnetään yhteisövaikuttavuuden toimintamallia, perhekeskustoimintaa, asiakasohjausta ja digitalisaatiota, jotta palvelut ovat vaikuttavia ja saavutettavia koko alueella.

Alueellinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen, koko hyvinvointialueen kattava ja poikkihallinnollinen asiakirja.

Henkilöstöohjelma linjaa työarjen kehittämistä

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen henkilöstöohjelman vuosille 2026–2030. Hyvinvointialueen päivitetyssä henkilöstöohjelmassa linjataan henkilöstöä koskevaa päätöksentekoa, johtamista ja työarjen kehittämistä hyvinvointialueella. Henkilöstöohjelmassa painottuvat erityisesti yhtenäisen johtamiskulttuurin vahvistaminen, työkyvyn ennakoiva tuki ja ammattilaisten osaamisen laaja-alainen hyödyntäminen.

Ohjelmassa kehittämisen kärkinä ovat:

hyvää työarkea ja osallisuutta tukeva johtaminen,

henkilöstöresurssien vaikuttava kohdentaminen ja osaavan työvoiman varmistaminen,

työn merkityksellisyys ja kannustava palkitseminen sekä

hyvinvoiva työntekijä turvallisessa työympäristössä.

Henkilöstöohjelman tarkoituksena on varmistaa, että Keski-Suomen hyvinvointialueella on riittävä, osaava, hyvinvoiva, osallistuva ja sitoutunut henkilöstö oikeissa paikoissa oikeaan aikaan, jotta palvelut saadaan sujumaan tavoitellusti.

Henkilöstöohjelma konkretisoi osaltaan hyvinvointialuestrategiaa, jonka yhtenä menestystekijänä on hyvinvoiva, osaava ja osallistuva henkilöstö.

Toimitilaohjelmassa periaatteet toimitilojen hallinnalle ja kehittämiselle

Aluehallitus päätti hyväksyä Keski-Suomen hyvinvointialueen toimitilaohjelman vuosille 2027–2030. Toimitilaohjelmassa on yhteiset periaatteet Keski-Suomen hyvinvointialueen toimitilojen hallinnalle ja kehittämiselle. Ohjelma sovittaa toimitilakantaa palveluverkon ja palvelutuotannon tarpeisiin, parantaa tilojen käyttö- ja kustannustehokkuutta, vähentää tarpeettomia tiloja sekä kohdentaa ylläpito ja investoinnit tarkoituksenmukaisesti. Ohjelma ohjaa hyvinvointialueen toimitilojen käyttöä, ylläpitoa, omistamista, vuokraamista ja kehittämistä vuosina 2027–2030.

Toimitilakustannukset ovat hyvinvointialueelle merkittävä kustannuserä. Toimitilojen tulevaan kustannuskehitykseen vaikuttavat erityisesti tilojen määrä, tilankäytön tehokkuus sekä vanhenevaan toimitilakantaan kohdistuvat korjaus- ja investointitarpeet.

Toimitilojen määrää ja käyttöä tehostamalla voidaan hillitä vuokrakustannusten kasvua ja vähentää tulevia investointitarpeita. Ohjelman keskeisenä taloudellisena lähtökohtana on toimitilojen kokonaistaloudellisuus sekä tarpeettomista ja epätarkoituksenmukaisista tiloista luopuminen.

Muut asiat

Aluehallitus täydensi nuorisovaltuuston kokoonpanoa ja päätti nimetä kuntien ehdotusten pohjalta nuorisovaltuustoon seuraavat jäsenet ja varajäsenet:

Joutsan kunnan varsinaiseksi jäseneksi Urho Soilun

Uuraisten kunnan varajäseneksi Kaapo Puronahon

Kannonkosken kunnan varsinaiseksi jäseneksi Juuli Tarvaisen ja varajäseneksi Frans Leppäsen.

Aluehallitus päätti merkitä vanhustenhoivan yksiköiden sulkemispäätöksen uudelleenarvioinnista ja palveluverkkopäätöksen toimeenpanosta tehtyyn valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen tiedokseen, lähettää sen edelleen tiedoksi aluevaltuustolle sekä esittää aluevaltuustolle, että se toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Vastauksessa kuvataan, miten aluevaltuuston 9.12.2025 päätökseen sisältyvän tekstilisäyksen toimeenpanoa on viety eteenpäin, miten kuntien kanssa käytävää vuoropuhelua on vahvistettu ja miten muutosten vaikutuksia asukkaisiin, läheisiin, henkilöstöön ja kuntiin huomioidaan toimeenpanossa. Asiaa käsiteltäessä Jouko Nykänen esitti Jukka Haaparannan ym. kannattamana asian palauttamista valmisteluun. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 7-5.

Suunnitelma ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi poistettiin esityslistalta ennen kokousta hyvinvointialuejohtajan esityksestä.

Aluehallituksen kokouksen esityslista liitteineen on verkkosivulla hyvaks.fi/aluehallitus (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026370 ). Aluehallituksen kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.