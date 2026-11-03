Muistutuskutsu: Peltokasviseminaari 6.11. – Mitä Suomen pelloilla viljellään vuoden 2030 jälkeen?
4.11.2026 09:53:42 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Kutsu
MTK keskusliitto ja MTK-Uusimaa kutsuvat toimittajat seuraamaan Peltokasviseminaaria ja haastattelemaan EU-päättäjiä, viljelijöitä ja viljamarkkinoiden asiantuntijoita. Seminaarissa pureudutaan EU-maatalouspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin, viljamarkkinoiden näkymiin ja siihen, miten ne vaikuttavat viljelijöiden päätöksiin pelloilla. Mitä Suomessa kannattaa viljellä tulevaisuudessa?
Aika: perjantai 6.11.2026 klo 9.00–16.00 (aamupala klo 8.15 alkaen) (afterwork klo 16-18)
Paikka: Sokos Hotel Presidentti, Eteläinen Rautatiekatu 4, Helsinki
Seminaarin kiinnostavimmat aiheet:
- EU-paneeli klo 9.30–10.30: Europarlamentaarikko Elsi Katainen, MTK:n Brysselin toimiston johtaja Hanna Leiponen-Syyrakki ja maa- ja metsätalousministeriön valtiosihteeri Päivi Nerg keskustelevat EU:n maatalouspolitiikan ajankohtaisista kysymyksistä.
- Viljelijäpaneeli klo 11.00–12.00: Viljelijät Jussi Myyrinmaa, Aleksis Kyrö ja Thomas Antas sekä kasvinjalostaja Hanna Haikka Borealista keskustelevat viljanviljelyn tulevaisuudesta.
- Markkinakatsaus klo 13.00–13.45: Jouko Korkeamäki, Nordic Grain Intelligence.
- Viljan ostajan näkökulma klo 13.45–14.15: Tero Hirvi, viljanhankintajohtaja, Fazer Mylly.
- MTK:n puheenjohtajan puheenvuoro klo 14.30–15.00: Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK.
Lisäksi seminaarissa puhuvat muun muassa Huoltovarmuuskeskuksen varautumisasiantuntija Jukka Peltola ja MTK:n vilja-asiamies Max Schulman. Seminaarin juontaa nuori viljelijä Toni Lindqvist Myrskylästä.
Haastattelut: Puhujia ja MTK:n asiantuntijoita voi haastatella tauoilla ja seminaarin jälkeen klo 15.30–16.00. Haastatteluja voi sopia myös etukäteen: kaija.stormbom@mtk.fi, 0408489559.
Ilmoittautuminen pe 6.11. mennessä: kaija.stormbom@mtk.fi
Tervetuloa!
Lisätietoja:
Helka Hypén, MTK:n asiantuntija, viljat, PRIMARY-hanke, 050 355 9269, helka.hypen@mtk.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
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