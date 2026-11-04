SDP:n Pia Viitanen: SDP ei korota pieni- ja keskituloisten verotusta eikä leikkaa heidän eläkkeistään

— SDP:n vaihtoehdossa veronkevennykset olisi keskitetty arjen kustannusten kanssa kamppaileville pieni- ja keskituloisille ministerien tuloluokan sijaan, SDP:n kansanedustaja Pia Viitanen sanoo.

— Kokoomus otti veronalennusten hyödyn pois keskituloisilta poistamalla ammattiliiton jäsenmaksun verovähennysoikeuden, jolloin liittoon kuuluvalle työntekijälle ja toimihenkilölle jää todellisuudessa palkasta vähemmän käteen.

Valtiontalouden tervehdyttäminen vaatii kuitenkin Viitasen mukaan myös verotoimien tekemistä, kuten valtiovarainministeriö on virka-arviossaan todennut. SDP on esittänyt yhteisöveron miljardialen perumista, listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksesta luopumista ja työmarkkinajärjestöjen, säätiöiden ja muiden rikkaiden järjestöjen sijoitustuottojen verottamista.

— Näillä toimilla katetaan merkittävä osa ensi vaalikauden sopeutustarpeesta, eikä mikään niistä kohdistu työssäkäyviin suomalaisiin, Viitanen korostaa.

Viitasen mukaan kokoomus ei uskalla kertoa suurinta osaa leikkauksiin perustuvasta vaihtoehdostaan, koska se tarkoittaisi vaikeampaa kamppailua arjen kustannusten kanssa kiristyvien terveydenhuolto-, varhaiskasvatus- ja vanhushoivamaksujen sekä leikattujen eläkkeiden muodossa.

— On kuitenkin ilmeistä, että Orpon-Purran hallituksen pääpuolueet kokoomus ja perussuomalaiset ovat sopineet, että Purran suuret sakset päästetään ensi vaalikaudella eläkeläisten kimppuun, jos oikeistopuolueet jatkavat vallassa, Viitanen päättää.