Korjattu tiedote: Kohtuuhintaisten asuntotoimijoiden verovaikutus lähes 900 miljoonaa – samaa suuruusluokkaa kuin alan tuet

Tiedotteeseen korjattu veroeriä seuraavasti: itse maksetut verot ja veroluonteiset maksut yhteensä 101 miljoonaa euroa (aiemmin 103 milj. eur.), kiinteistövero 62 miljoonaa euroa (aiemmin 64 milj. eur.), yhteiskunnalle tilitetyt verot ja maksut 74 miljoonaa euroa (aiemmin 75 milj. eur), maksetut välilliset verot 486 miljoonaa euroa (aiemmin 501 milj. eur.), verojalanjälki yhteensä 661 miljoonaa euroa (aiemmin 679 milj. eur.), julkiselle sektorille maksetut vuokrat ja käyttökorvaukset 92 miljoonaa euroa (aiemmin 99 milj. eur.), lainojen korot, takausprovisiot ja osingot 89 miljoonaa euroa (aiemmin 92 milj. eur.). Lisäksi korjattu investointeja- ja hankintoja lukuja seuraavasti: muiden korjausten summa noin 250 miljoonaa euroa (aiemmin yli 250 milj. eur.), kaukolämpöostojen summa noin 150 miljoonaa euroa (aiemmin yli 150 milj. eur.).

Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry selvitti jäsentensä kokonaisverovaikutusta vuodelta 2025. Yhteensä KOVAn jäsenyhteisöt raportoivat maksaneensa itse suoraan veroja ja veroluonteisia maksuja 101 miljoonaa euroa. Näistä suurimpia yksittäisiä eriä olivat kiinteistövero (62 miljoonaa euroa), työnantajan sosiaalivakuutusmaksut (24 miljoonaa euroa) sekä yhteisövero (8 miljoonaa euroa).

Tämän lisäksi KOVAn jäsenyhteisöt tilittivät yhteiskunnalle veroja ja erilaisia maksuja 74 miljoonaa euroa, muun muassa palkkojen ennakonpidätysten ja työntekijöiden työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksujen muodossa. Jäsenten maksamista välillisistä veroista kertyi lisäksi yhteensä 486 miljoonaa euroa. Tästä valtaosa muodostui yhteisöjen investoinneissaan, hankinnoissaan ja ostoissaan maksamasta, vähennyskelvottomasta arvonlisäverosta.

- KOVAn jäsenyhteisöjen verojalanjälki, eli niiden maksamat ja tilittämät verot ja maksut, on merkittävä: yhteensä 661 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi yhteisöt maksoivat julkiselle sektorille vuokria ja käyttökorvauksia 92 miljoonaa euroa sekä lainojen korkoja, takausprovisioita ja osinkoja 89 miljoonaa euroa, kertoo KOVAn pääekonomisti Eetu Kauria.

Kokonaisverovaikutuksessa huomioidaan myös toiminnan muualla taloudessa synnyttämät verotulot

Kokonaisverovaikutuksessa otetaan yhteisöjen oman verojalanjäljen lisäksi huomioon niiden toiminnan muualla taloudessa synnyttämät verotulot. Näitä syntyy esimerkiksi yhteisöjen hankintojen ja investointien työllistäessä eri toimialojen yrityksiä sekä näiden yritysten työntekijöiden käyttäessä saamiaan tuloja kulutukseen. Toisin kuin yhteisöjen suoraan maksamat ja tilittämät verot, nämä vaikutukset perustuvat kuitenkin tyypillisesti talouden toimialojen välisiä yhteyksiä kuvaavaan laskennalliseen arvioon.

KOVAn jäsenyhteisöt raportoivat investoineensa vuonna 2025 uudisrakentamiseen yli 800 miljoonaa euroa, peruskorjauksiin lähes 300 miljoonaa euroa ja muihin korjauksiin noin 250 miljoonaa euroa. Lisäksi esimerkiksi kaukolämpöä ostettiin noin 150 miljoonalla eurolla, vesi- ja jätevesipalveluja vajaalla 80 miljoonalla eurolla sekä kiinteistöhuoltopalveluita reilulla 70 miljoonalla eurolla yhteisöjen ulkopuolelta. Muita merkittäviä yksittäisiä hankintaeriä olivat jätehuollon palvelut, siivous ja isännöinti. Esitetyt summat eivät sisällä arvonlisäveroa.

KOVAn jäsenyhteisöjen investointien ja hankintojen muualla taloudessa synnyttämiä verovaikutuksia arvioitiin Tilastokeskuksen, Verohallinnon ja Veronmaksajain Keskusliiton aineistojen perusteella. Laskelman mukaan jäsenyhteisöjen taloudellinen toiminta kerrytti työnantajan sosiaalivakuutusmaksuja noin 70 miljoonaa euroa, työntekijöiden tuloveroja noin 90 miljoonaa euroa, työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksuja noin 30 miljoonaa euroa ja yhteisöveroja noin 20 miljoonaa euroa.

- KOVAn jäsenten kokonaisverovaikutus oli vuonna 2025 lähes 900 miljoonaa euroa. Vertailun vuoksi kaikki yhteiskunnan kysyntä- ja tarjontatuet kaikille valtion tukemille asunnoille olivat vuonna 2025 noin 980 miljoonaa euroa. Mittakaavaa havainnollistaa myös se, että arvioitu kokonaisverovaikutus on samaa suuruusluokkaa kuin kaikki opintoetuusmenot, jotka olivat viime vuonna runsaat miljardi euroa, Kauria toteaa.

-On kuitenkin huomionarvoista, että kokonaisverovaikutusta koskevat luvut perustuvat tietoihin kyselyyn vastanneilta jäseniltä, joiden asunnot kattavat vain noin 60 prosenttia valtion tukemasta asuntokannasta. Näin ollen ainakin tämän laskelman perusteella valtion tukeman asuntosektori vaikuttaa olevan yhteiskunnalle nettopositiivinen.