Kokoomuksen Kilpi: Markkinaehtoisten maakuntalentojen paluu on voitto koko Suomelle
4.11.2026 12:24:12 EET | Kokoomuksen eduskuntaryhmä | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja liikenne- ja viestintävaliokunnan jäsen Marko Kilpi iloitsee Finnairin päätöksestä aloittaa kaupalliset lennot Joensuuhun, Jyväskylään, Kajaaniin, Kemiin ja Kokkolaan. Lennot alkavat helmikuun 2028 lopussa, kun valtion nykyinen ostoliikennekausi päättyy.
– Tämä on mahtava uutinen viidelle maakuntakaupungille. On hienoa, että Finnair uskoo jälleen voivansa lentää näillä reiteillä kannattavasti ilman valtion ostoliikennettä. Suomesta pitää päästä maailmalle sieltä, missä työtä tehdään, yrityksiä kasvatetaan ja investointeja suunnitellaan, Kilpi sanoo.
Finnair on suunnitellut aikataulut niin, että ne palvelevat kansainvälisiä jatkoyhteyksiä Helsinki-Vantaan kautta molempiin suuntiin. Lennot tulevat myyntiin keväällä 2027.
– Maakuntalentojen jatkon eteen on tehty pitkäjänteistä työtä. Finnairin päätös antaa nyt viiden kaupungin asukkaille ja yrityksille varmuutta siitä, että lennot jatkuvat myös valtion ostoliikennekauden päätyttyä, Kilpi sanoo.
Kilven mukaan sujuvat lentoyhteydet helpottavat maakuntien yritysten kansainvälistä liiketoimintaa.
– Suomalaista vientiä tehdään eri puolilla maata. Kun lähikentältä pääsee sujuvasti jatkolennolle, yrittäjä pääsee helpommin asiakkaansa luo maailmalle ja ulkomainen asiakas pääsee käymään tehtaalla Suomessa. Juuri tällaisia yhteyksiä kasvavat yritykset tarvitsevat, Kilpi sanoo.
Toimivat jatkoyhteydet helpottavat myös kansainvälisten matkailijoiden pääsyä esimerkiksi Itä-Suomeen ja Lappiin.
– Sujuva lentoyhteys voi ratkaista, mihin maahan matkailija varaa lomansa. Kun matka Helsinki-Vantaalta jatkuu vaivatta maakuntiin, suomalaisilla matkailuyrityksillä on paremmat mahdollisuudet kilpailla kansainvälisistä asiakkaista. Siksi maakuntien saavutettavuus on koko Suomen kasvukysymys, Kilpi sanoo.
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Yhteyshenkilöt
Marko KilpiKansanedustaja
Savo-Karjalan vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
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