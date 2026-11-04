Komission vuoden 2027 työohjelma: vahvempi, riippumaton Eurooppa

Komissio julkisti tänään vuoden 2027 työohjelmansa. Työohjelmassa esitetään komission tärkeimmät lainsäädäntö- ja muut aloitteet tulevalle vuodelle. Työohjelman yhteydessä julkaistiin myös vuoden 2026 tilannekatsaus lainsäädännön yksinkertaistamisesta, täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta. Katsauksessa arvioidaan, miten EU:ssa on edistytty sääntelyn yksinkertaistamisessa ja käytännön tulosten vaikuttavuuden parantamisessa. Epävakaassa maailmantilanteessa Euroopan unioni rakentaa itsenäisempää, turvallisempaa ja vauraampaa Eurooppaa.