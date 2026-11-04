Komission vuoden 2027 työohjelma: vahvempi, riippumaton Eurooppa
4.11.2026 14:20:46 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Komissio julkisti tänään vuoden 2027 työohjelmansa. Työohjelmassa esitetään komission tärkeimmät lainsäädäntö- ja muut aloitteet tulevalle vuodelle. Työohjelman yhteydessä julkaistiin myös vuoden 2026 tilannekatsaus lainsäädännön yksinkertaistamisesta, täytäntöönpanosta ja noudattamisen valvonnasta. Katsauksessa arvioidaan, miten EU:ssa on edistytty sääntelyn yksinkertaistamisessa ja käytännön tulosten vaikuttavuuden parantamisessa. Epävakaassa maailmantilanteessa Euroopan unioni rakentaa itsenäisempää, turvallisempaa ja vauraampaa Eurooppaa.
Vuonna 2027 komissio keskittyy kunnianhimoisten toimintapolitiikkojensa toteuttamiseen, täytäntöönpanoon ja sääntöjen noudattamisen valvontaan. Komissio jatkaa "yhden Euroopan yhdet markkinat" -etenemissuunnitelman toteuttamista, jonka tavoitteena on parantaa Euroopan kilpailukykyä, syventää sisämarkkinoita sekä keventää hallinnollista taakkaa ja vähentää kasvun esteitä kaikkialla Euroopassa.
Työohjelmassa esitetään myös, miten komissio vahvistaa Euroopan ainutlaatuista sosiaalista mallia, vähentää strategisia riippuvuuksia, vahvistaa EU:n puolustusta, tukee Ukrainaa, laajentaa kansainvälisiä kumppanuuksia sekä suojelee demokratiaa ja kansalaisia. Uudet aloitteet suunnitellaan selkeiksi, ketteriksi ja tarkoituksenmukaisiksi.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2321
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
Euroopan komission Suomen-edustusto
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