Tutkimus: Tekoälyn käyttö työnhaussa kasvaa, usko työllistymiseen heikkenee
12.11.2026 10:30:00 EET | Talentech | Tiedote
Yhä harvempi työnhakija uskoo löytävänsä työpaikan seuraavan vuoden aikana. Samalla tekoälyä työnhaussa käyttäneiden osuus on kasvanut vuodessa kolmanneksesta lähes puoleen. Tiedot käyvät ilmi Talentechin Työnhakijan vuosi 2026 -kyselystä, johon vastasi lokakuussa 2 331 työnhakijaa.
Optimistisia työllistymisestään tai työpaikan vaihtamisesta seuraavan vuoden aikana on 39 % vastaajista, kun vuotta aiemmin osuus oli 43 %. Vastaajista 19 % ei ole lainkaan optimistisia (2025: 16 %). Täysi optimismin puute on selvästi yleisempää työttömillä kuin työssäkäyvillä.
Rekrytoinneissa hakijoita turhauttavat yhtä lailla vähäinen hakijaviestintä, puutteelliset työpaikkailmoitukset, raskaat hakulomakkeet ja pitkät prosessit, kuten viime vuonnakin. Tulosten mukaan työpaikan epäsopiva sijainti on suurempi hakemisen este työssäkäyville kuin työttömille työnhakijoille.
Tekoälyä käytetään, vaikka siihen ei luoteta
Tekoälyä työnhaussa on käyttänyt 44 % vastaajista, kun vuotta aiemmin heitä oli 33 %. Tekoälyä koskevaan avoimeen kysymykseen vastanneista 44 % näki siinä tekoälyanalyysin perusteella sekä hyötyjä että ongelmia, 37 % suhtautui siihen pelkästään kielteisesti ja vain 19 % pelkästään myönteisesti. Erityisen kriittisesti suhtaudutaan tekoälyn käyttöön rekrytoinneissa.
– Tekoälyn käyttö työnhaussa on lisääntynyt, mutta luottamus siihen ei tunnu kasvaneen. Tekoälyä kuitenkin käytetään, koska sitä pidetään tietyin rajoittein työnhakua helpottavana työkaluna, ja koska ei haluta antaa muille kilpailuetua sen käyttämisestä. Hakijat toivovat erityisesti avoimuutta siitä, miten tekoälyä käytetään rekrytoinneissa, ja että valinnat tekisi aina ihminen, sanoo Talentechin viestintäpäällikkö Emma Kolehmainen.
Palkkatietoa ja kunnioitusta peräänkuulutetaan
Työnhakijat toivovat työpaikkailmoituksiin enemmän käytännön tietoa hakupäätöksen tueksi. Tarpeen numeeriselle palkkatiedolle mainitsi tekoälyanalyysin perusteella noin joka neljäs avoin vastaus. Huono hakijaviestintä ja raskaat rekrytointiprosessit koetaan epäkunnioittavana hakijan aikaa kohtaan haastavassa työmarkkinatilanteessa. Sisäisesti "pedatuilta" vaikuttavat paikat myös suututtavat.
– Selkeä työpaikkailmoitus palkkatietoineen, kevyt hakulomake ja ajantasainen viestintä hakijoille ovat asioita, joihin jokainen rekrytoiva organisaatio voi vaikuttaa heti hakijakokemuksen parantamiseksi, Kolehmainen sanoo.
Tietoa kyselystä
Työnhakijan vuosi 2026 –kysely oli vastattavissa lokakuussa 2026 yhden viikon ajan Kuntarekry.fi- ja Kirkkorekry.fi-sivustoilla sekä palveluiden somekanavissa. Kyselyyn vastasi 2 331 työnhakijaa, joista 60 % oli työssäkäyviä ja 40 % työttömiä. Suurin vastaajaryhmä (43 %) oli jälleen työssäkäyvät, uutta kokoaikatyötä etsivät työnhakijat, eli kilpailua avoimista paikoista ei käydä vain työttömien työnhakijoiden kesken. Kysely toteutettiin nyt toista kertaa, vuonna 2025 vastaajia oli 4 285.
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Yhteyshenkilöt
Emma KolehmainenViestintäpäällikköTalentech SuomiPuh:040 853 8991emma.kolehmainen@talentech.com
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