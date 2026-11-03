Inhimillisen jäljillä – Atenan kevät 2027 katsoo pintaa syvemmälle
5.11.2026 09:00:00 EET | Atena | Tiedote
Atenan kevään kirjavalikoima on julkaistu. Uutuuskirjat tarttuvat vaiettuun historiaan ja inhimillisiin katastrofeihin, ravistavat yhteiskunnastamme esiin vallanhimoa ja tragedioita, katsovat syvälle pelkoihimme ja tarjoavat lempeyttä ja lohtua elämän ristiaallokkoon.
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Kaunokirja kahden maailman väliltä
Anna Soudakova järisyttää romaanillaan Sytytä käteni, joka kertoo historian toistuvuudesta ja Venäjän ja Suomen välillä liikkuneista naisista. Soudakovan kerronnassa historia kutoo aistivoimaisesti yhteyksiä, jotka särkyvät, jos emme yritä ymmärtää.
Tietokirjat
Salattua historiaa
Arkistojen kätköt tarjoavat inhimillistä historiaa, kun Seija Aunila ja Jukka-Pekka Heiskanen sukeltavat sodanaikaisen puhelinsensuurin kirjauksiin kirjassaan Talvisodan salakuuntelijat. Sensuurityöntekijät etsivät vakoilijoita ja epäilyttäviä keskusteluita, mutta merkitsivät samalla muistiin sodan keskellä eläneiden suomalaisten pelkoja, toiveita ja rakkautta.
Keväällä ilmestyy myös Richard Kerbaj'n Loikkari, joka kertoo KGB:n agentista, joka muutti kylmän sodan kulun.
Silminnäkijäkertomuksia
Essi Mutasen ja Senja Myllymäen Jumala näkee peiton alle on kahden lestadiolaistytön kipeä kasvutarina ihmisoikeusaktivisteiksi ja lestadiolaisuutta tarroilla ravisuttaneiksi vaikuttajiksi. Lastenhoitajana superrikkaiden sisäpiirissä tarjoaa vavahduttavan näkymän oligarkkien, englantilaisen yläluokan ja tähtitieteellisen rikkaan eliitin tapaan kasvattaa lapsistaan uusia, asemaansa hyväksikäyttäviä vallankäyttäjiä. Olli Kruuna on työskennellyt kirurgina maailman vaarallisimmissa olosuhteissa sotien, kansanmurhien, nälänhädän ja luonnonmullistusten keskellä. Hänen kirjansa Olli Kruuna – Kirurgina kriisialueilla lisää ymmärrystä siitä, miksi toivon ja rauhan kannalta on tärkeintä puolustaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia.
Kohtalokkaita seurauksia
Millaisia inhimillisiä erehdyksiä on tuhoisimpien lento-onnettomuuksien, tulipalojen, lääketapaturmien tai liikenneturmien taustalla? Niina Könösen Katastrofin kaava -kirja näyttää, miten yksi väärä ratkaisu voi muuttaa historiaa tai yksittäisten ihmisten elämän. Väärät ratkaisut ovat läsnä myös Saara Nurmon kirjassa Naismurhien maa, jossa pohditaan, miten Suomessa naisiin kohdistuvaa väkivaltaa voisi ehkäistä tehokkaammin.
Ymmärrystä elämään
Kodin tavararalli on ammattijärjestäjä Ilana Aallolle läpeensä tuttu ilmiö. Uutuuskirjassaan hän tarkastelee tavaroihin ja arkeen liittyviä odotuksia, näkymätöntä kotityötä ja kuormitusta tarjoten konkreettisia ratkaisuja sujuvampaan arkeen. Ystävyyden päättyminen tekee kipeää. Anne-Mari Aaltonen pohtii kirjassaan Entiset ystävät, miten vaikeista tunteista voi selvitä, ja kuinka toimia ystävyyden kriittisissä kitkatilanteissa.
Hyvinvoinnin aakkoset
Bestseller-kirjailija Airikka Nurmela ohjaa kirjassaan Ystävysty hermostosi kanssa tunnistamaan hermoston toimintatapoja, luopumaan toimimattomista selviytymisstrategioista ja tekemään elämässä parempia valintoja. Kuormituksen voi nähdä myös voimavarana. Riina Ilmolan kirja Stressistä voimaa avaa sitä, miten uudella suhtautumistavalla paine voi antaa rohkeutta tarttua haasteisiin ja energiaa päästä tavoitteisiin.
Trauman jäljet -kirjassa Outi Hilgert pohtii valaisevasti ja lohdullisesti juurisyitä stressin, unettomuuden ja selittämättömien fyysisten oireiden takana. Kirja lisää myös ymmärrystä ylisukupolvisista traumoista. Juhani Mattilan viisas Tunnista pelkosi -kirja avaa, miten tunnistamattomat pelot voivat nakertaa voimia, mutta samalla ne ovat vahva viesti itselle tärkeistä asioista ja kaipauksen kohteista, jotka tullessaan tiedostetuiksi voivat vapauttaa uusia asioita itsestä.
Palkitun neurologi TJ Powerin kirjassa Dose, oikea annos paneudutaan aivojen tehohormoneihin ja antaa tutkimukseen perustuvia vinkkejä siihen, miten nämä aineet valjastetaan parhaiten toimimaan hyödyksemme.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Adèle CouavouxMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat
Ilmo MuuronenMarkkinointi- ja viestintäpäällikköPuh:0451325317ilmo.muuronen@otava.fi
Jenni HeitiMarkkinointi- ja viestintäpäällikkö
Kaunokirjat
Hanna-Leena SoisaloMarkkinointi- ja viestintäpäällikköOtava
Tietokirjat, harrasteet ja viihdekirjat
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Tietoja julkaisijasta
Atena on osa Otava-konsernia.
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