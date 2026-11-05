Pia Lohikoski: Vasemmistoliitto ei kannata tasokokeita perusopetukseen
5.11.2026 09:30:07 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Eduskunta käsittelee tänään tarkastusvaliokunnan mietintöä perusopetuksen oppimistuloksista, mahdollisuuksien tasa-arvosta ja rahoituksesta.
Tarkastusvaliokunta ehdottaa Suomeen kansallisia kokeita, jolla tarkoitetaan koko ikäluokalle järjestettävää, pakollista valtakunnallista tasokoetta tietyissä oppiaineissa. Eduskunnan sivistysvaliokunnan jäsen ja vasemmistoliiton eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Lohikoski ihmettelee, miksi sivistysvaliokunnan kriittinen kanta kansallisiin kokeisiin on ohitettu.
- Teimme asiasta sivistysvaliokunnassa yksimielisen lausunnon, jossa kansallisia kokeita ei kannateta. Nyt myös yli 650 kasvatuksen ja koulutuksen tutkijaa on allekirjoittanut tasokokeita vastustavan vetoomuksen, Lohikoski sanoo.
Sivistysvaliokunta kiinnitti huomiota siihen, että tarkastusvaliokunnan mietinnön pohjalla oleva tutkimusraportti ei onnistunut selittämään, mitä hyötyä kansalliset kokeet ovat tuottaneet muissa Pohjoismaissa. PISA-tulosten viimeaikainen kehitys osoittaa nimittäin kaikkien Pohjoismaiden oppimistulosten laskeneen lähes yhtenevästi.
- Merkittävä riski kansallisissa tasokokeissa on myös, että niiden perusteella aletaan laittaa kouluja paremmuusjärjestykseen, ja segregaatio vain kasvaa. Tällaisia ranking-listoja on kansallisia kokeita käyttävissä maissa. Tämä murtaisi kaikille yhteisen peruskoulun pohjaa.
Vaikka ranking-listojen ongelmat voisikin ratkaista muuttamalla julkisuuslakia, monia isoja kysymyksiä jää vaille ratkaisua.
- Iso kysymys on kansallisten kokeiden vaikutus itse opetukseen. Opetus saattaa kaventua, kun kansallisten kokeiden vuoksi keskitytään helposti mitattaviin asioihin. Tässä maailmassa meillä ei todellakaan ole varaa tinkiä laaja-alaisesta opetuksesta ja yleissivistyksestä. Kokeet voivat myös kasvattaa lasten ja opettajien stressiä, mitä en halua tähän maailmaan yhtään lisää.
Lohikoski olisi toivonut tarkastusvaliokunnan mietintöön myös laaja-alaisempaa tarkastelua oppimistuloksista.
- Oppimistulokset eivät heikkene tyhjiössä, vaan koululuokkiin vaikuttaa koko ympäröivä yhteiskunta ja muutokset siinä. Esimerkiksi hallituksen arvovalinta lapsiköyhyyden ja muun eriarvoisuuden kasvattamisesta tulee aivan varmasti näkymään monella tavalla myös kouluissa.
Yhteyshenkilöt
Pia Lohikoskikansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja, sivistysvaliokunnan jäsenPuh:050 362 9496pia.lohikoski@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto
Honkasalo vaatii Helsingin tekoälyn käytölle selkeitä pelisääntöjä valtuustoaloitteella5.11.2026 09:50:03 EET | Tiedote
Helsingin kaupungin tekoälyn käyttö kasvaa, mutta sen pelisäännöt ja vaikutukset kaupunkilaisten oikeuksiin ovat epäselvät. Kaupunginvaltuutettu ja kansanedustaja Veronika Honkasalon valtuustoaloitteessa vaaditaan Helsingin kaupunkia selvittämään perusteellisesti, miten tekoälyä käytetään kaupungin eri toimialoilla ja miten sen käyttöä valvotaan ja rajataan.
Timo Furuholm: Keinoja köyhyyskriisin ratkaisemiseksi kyllä löytyisi3.11.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm arvostelee oikeistohallitusta köyhyysongelman pahentamisesta. Furuholm piti vasemmistoliiton ryhmäpuheen, kun eduskunta keskusteli elämisen kustannuksia koskevasta opposition välikysymyksestä.
Mai Kivelä: Suomen on tutkittava ovatko Israelin armeijassa taistelevat suomalaiset syyllistyneet sotarikoksiin29.10.2026 12:08:40 EET | Tiedote
Mediatietojen mukaan Israelin armeijassa (IDF) on palvellut Gazan sodan aikana kymmeniä Suomen kansalaisia. Vasemmistoliiton kansanedustajan Mai Kivelän mukaan on aloittava viranomaistutkinta siitä, ovatko Suomen kansalaiset voineet syyllistyä sotarikoksiin Gazassa, jossa kansanmurha edelleen jatkuu tulitauosta huolimatta. Hän jätti asiasta tänään kirjallisen kysymyksen hallitukselle.
Johannes Yrttiaho: VM:n avaus puolustusmenojen leikkaamisesta on kannatettava29.10.2026 07:41:40 EET | Tiedote
Valtiovarainministeriön mukaan ”julkisen talouden mittava sopeutustarve voi edellyttää väliaikaista tinkimistä puolustusmenoja koskevasta tavoitteesta seuraavan hallituskauden aikana”. Näin todetaan ministeriön tällä viikolla julkaisemassa meno- ja rakennekartoituksessa. Vasemmistoliiton kansanedustaja Johannes Yrttiaho pitää esitystä tervetulleena.
Pia Lohikoski: Valtiovarainministeriö ajaisi Suomen yhä syvemmin luokkayhteiskuntaan26.10.2026 13:58:00 EET | Tiedote
Kansanedustaja Pia Lohikosken mukaan valtiovarainministeriön ehdotukset veisivät Suomea kohti luokkayhteiskuntaa, jollainen Suomi oli vuosikymmeniä sitten. Valtiovarainministeriö julkaisi maanantaina valtavan ehdotuslistansa julkisen talouden sopeuttamiseksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme