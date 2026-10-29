Suomen ympäristökeskus

Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan ennallistamissuunnitelmaa

5.11.2026 11:13:35 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote

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Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan medialle laajasti ennallistamissuunnitelmaa, jota valtioneuvosto käsittelee tänään.

Hannu Nousiainen

Ennallistamisasetus kokonaisuutena

Aino Juslén
Yksikönjohtaja
+358 29 525 2301
etunimi.sukunimi@syke.fi


Metsät (boreaaliset luonnonmetsät, muut metsäluontotyypit, pinta-alat ja viitealat)

Aija Kukkala
Erityisasiantuntija
+358 29 525 1244
etunimi.sukunimi@syke.fi

Luonnon tilan heikentämisen ehkäiseminen (heikentämättömyysvelvoite), luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensaatio
Metsätalous ja ennalllistamisasetus 

Panu Halme
Tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi


Heikentämättömyysvelvoitteen oikeudelliset kysymykset

Minna Pappila
Johtava tutkija
+358 29 525 2233
etunimi.sukunimi@syke.fi

Ennallistamisen kustannukset, hyödyt ja talousvaikutukset

Sampo Pihlainen
Erikoistutkija
+358 29 525 2225
etunimi.sukunimi@syke.fi

Pienvedet ja virtavedet

Panu Halme
Tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi

Suot

Antti Sallinen
Tutkija
+358 29 525 1026
etunimi.sukunimi@syke.fi

Kaupunkiluonto

Kati Vierikko
Ryhmäpäällikkö
+358 29 525 2084
etunimi.sukunimi@syke.fi

Meret

Samuli Korpinen
Tutkimuspäällikkö
+358 29 525 1811
etunimi.sukunimi@syke.fi

Maatalousympäristö ja pölyttäjät

Marjaana Toivonen
Erikoistutkija
+358 29 525 2194
etunimi.sukunimi@syke.fi

Luontotyyppien tilan seuranta 

Aapo Ahola
Erityisasiantuntija
+358 29 525 2234
etunimi.sukunimi@syke.fi

Viestintä

Jukka-Pekka Ronkainen
Viestintäasiantuntija
+358 29 525 2333
etunimi.sukunimi@syke.fi

Yhteyshenkilöt

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Suomen ympäristökeskuksen mediapalvelu välittää tietoa ympäristökeskuksessa tehtävästä tutkimuksesta, auttaa toimittajia löytämään asiantuntijoita haastateltaviksi ja tarjoaa valokuvia median käyttöön.

Yhteydenottoihin vastaavat viestintäasiantuntijat. Palvelemme arkisin klo 9-16.

Puh:029 525 1072media@syke.fi

Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.

Suomen ympäristökeskus
Latokartanonkaari 11
00790 Helsinki

0295 251 000
www.syke.fi

On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.

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