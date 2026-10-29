Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan ennallistamissuunnitelmaa
5.11.2026 11:13:35 EET | Suomen ympäristökeskus | Tiedote
Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan medialle laajasti ennallistamissuunnitelmaa, jota valtioneuvosto käsittelee tänään.
Ennallistamisasetus kokonaisuutena
Aino Juslén
Yksikönjohtaja
+358 29 525 2301
etunimi.sukunimi@syke.fi
Metsät (boreaaliset luonnonmetsät, muut metsäluontotyypit, pinta-alat ja viitealat)
Aija Kukkala
Erityisasiantuntija
+358 29 525 1244
etunimi.sukunimi@syke.fi
Luonnon tilan heikentämisen ehkäiseminen (heikentämättömyysvelvoite), luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensaatio
Metsätalous ja ennalllistamisasetus
Panu Halme
Tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi
Heikentämättömyysvelvoitteen oikeudelliset kysymykset
Minna Pappila
Johtava tutkija
+358 29 525 2233
etunimi.sukunimi@syke.fi
Ennallistamisen kustannukset, hyödyt ja talousvaikutukset
Sampo Pihlainen
Erikoistutkija
+358 29 525 2225
etunimi.sukunimi@syke.fi
Pienvedet ja virtavedet
Panu Halme
Tutkimusprofessori
+358 295 252 426
etunimi.sukunimi@syke.fi
Suot
Antti Sallinen
Tutkija
+358 29 525 1026
etunimi.sukunimi@syke.fi
Kaupunkiluonto
Kati Vierikko
Ryhmäpäällikkö
+358 29 525 2084
etunimi.sukunimi@syke.fi
Meret
Samuli Korpinen
Tutkimuspäällikkö
+358 29 525 1811
etunimi.sukunimi@syke.fi
Maatalousympäristö ja pölyttäjät
Marjaana Toivonen
Erikoistutkija
+358 29 525 2194
etunimi.sukunimi@syke.fi
Luontotyyppien tilan seuranta
Aapo Ahola
Erityisasiantuntija
+358 29 525 2234
etunimi.sukunimi@syke.fi
Viestintä
Jukka-Pekka Ronkainen
Viestintäasiantuntija
+358 29 525 2333
etunimi.sukunimi@syke.fi
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Suomen ympäristökeskus – Teemme tiedolla toivoa.
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00790 Helsinki
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www.syke.fi
On aika siirtyä yksittäisten ympäristöongelmien ratkaisemisesta koko yhteiskunnan läpileikkaavaan kestävyysmurrokseen. Suomen ympäristökeskus (Syke) vaikuttaa tutkimuksella, tiedolla ja palveluilla kestävän yhteiskunnan rakentamiseen. Syke on valtion tutkimuslaitos, jossa työskentelee noin 650 asiantuntijaa ja tutkijaa Helsingissä, Oulussa, Jyväskylässä ja Joensuussa.
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