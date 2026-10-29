Syken asiantuntijat ovat käytettävissä kommentoimaan ennallistamissuunnitelmaa

Ennallistamisasetus kokonaisuutena



Aino Juslén

Yksikönjohtaja

+358 29 525 2301

etunimi.sukunimi@syke.fi



Metsät (boreaaliset luonnonmetsät, muut metsäluontotyypit, pinta-alat ja viitealat)



Aija Kukkala

Erityisasiantuntija

+358 29 525 1244

etunimi.sukunimi@syke.fi





Luonnon tilan heikentämisen ehkäiseminen (heikentämättömyysvelvoite), luonnonarvomarkkinat ja ekologinen kompensaatio

Metsätalous ja ennalllistamisasetus

Panu Halme

Tutkimusprofessori

+358 295 252 426

etunimi.sukunimi@syke.fi



Heikentämättömyysvelvoitteen oikeudelliset kysymykset



Minna Pappila

Johtava tutkija

+358 29 525 2233

etunimi.sukunimi@syke.fi





Ennallistamisen kustannukset, hyödyt ja talousvaikutukset



Sampo Pihlainen

Erikoistutkija

+358 29 525 2225

etunimi.sukunimi@syke.fi



Pienvedet ja virtavedet



Panu Halme

Tutkimusprofessori

+358 295 252 426

etunimi.sukunimi@syke.fi



Suot



Antti Sallinen

Tutkija

+358 29 525 1026

etunimi.sukunimi@syke.fi



Kaupunkiluonto



Kati Vierikko

Ryhmäpäällikkö

+358 29 525 2084

etunimi.sukunimi@syke.fi



Meret



Samuli Korpinen

Tutkimuspäällikkö

+358 29 525 1811

etunimi.sukunimi@syke.fi



Maatalousympäristö ja pölyttäjät



Marjaana Toivonen

Erikoistutkija

+358 29 525 2194

etunimi.sukunimi@syke.fi



Luontotyyppien tilan seuranta



Aapo Ahola

Erityisasiantuntija

+358 29 525 2234

etunimi.sukunimi@syke.fi



Viestintä



Jukka-Pekka Ronkainen

Viestintäasiantuntija

+358 29 525 2333

etunimi.sukunimi@syke.fi