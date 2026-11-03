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Erikoiskaupan liitto Etu ry
Tekoälystä luontoyhteyteen – TerveysSummitissa 35 haastattelua terveydestä ja arjen jaksamisesta
6.11.2026 07:00:00 EET | Erikoiskaupan liitto Etu ry | Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry | Tiedote
Milloin kuorsauksesta kannattaa huolestua, mitä suoliston mikrobistosta tiedetään ja voiko tekoäly auttaa elintapojen muuttamisessa? Verkossa 9.–15.11.2026 järjestettävän TerveysSummitin ohjelmassa on 35 uutta haastattelua. Ilmoittautuneet voivat katsoa jokaisen haastattelun maksutta vuorokauden ajan sen julkaisusta.
Marraskuun TerveysSummitissa käsitellään muun muassa unta ja uupumusta, suoliston hyvinvointia, ravitsemusta ja naisten terveyttä. Ohjelmassa tarkastellaan myös tekoälyn käyttöä elintapamuutosten tukena sekä luontoyhteyden ja yhteisöllisyyden merkitystä.
– Ihmiset haluavat ymmärtää, mistä oma olo rakentuu ja mitä sen hyväksi voi tehdä. Tämän syksyn ohjelmassa kuljemme suoliston mikrobistosta uneen ja hormonitoimintaan sekä tekoälystä luontoyhteyteen. Haluamme tarjota tilaa oivalluksille, erilaisille näkökulmille ja avoimelle keskustelulle, sanoo TerveysSummitin perustaja Elias Jaakkola.
Ohjelmassa unta, ravitsemusta ja naisten terveyttä
Neurologian dosentti ja unitutkija Markku Partinen kertoo, milloin kuorsaus ja unen aikaiset hengityskatkokset antavat aihetta huoleen. Lääkäri Mikael Kivivuori käsittelee uupumusta, johon lomakaan ei tunnu auttavan. Erikoistutkija Eveliina Munukka avaa suoliston mikrobiston monimuotoisuutta, ja kardiologian erikoislääkäri Outi Haggren tarkastelee ravinnon merkitystä sydänsairauksien ehkäisyssä.
Farmasian tohtori Niina Suni käsittelee kuukautiskierron tuntemista, lääketieteen tohtori Lasarus Mitrofanoff vaihdevuosien hormonihoitoa ja fysioterapeutti Marjukka Hilden virtsankarkailua. Lääkäri Olli Sovijärvi kertoo kreatiinitutkimuksesta aivojen ja lihasten näkökulmasta.
Teknologia-asiantuntija Teemu Arina pohtii, miten tekoälyä voi käyttää elintapojen muuttamisen tukena. Taiteilija ja kirjailija Katariina Souri puhuu nykyihmisen luontoyhteydestä, kansanperinteestä ja yhteisöllisyydestä.
– Hyvinvointi rakentuu arjen valinnoista, mutta valintojen tueksi tarvitaan tietoa, ymmärrystä ja kannustusta. TerveysSummitin kaltaiset tapahtumat voivat madaltaa kynnystä perehtyä omaan hyvinvointiin ja herättää kysymyksiä, joista haluaa keskustella myös ammattilaisen kanssa. Terveyskaupoissa tämä kiinnostus näkyy päivittäisissä asiakaskohtaamisissa, sanoo Suomen Terveystuotekauppiaiden Liiton toiminnanjohtaja Mika Rönkkö.
Haastatteluja voi katsoa maksutta vuorokauden ajan
TerveysSummit järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2017. Marraskuussa vuorossa on tapahtuman 17. kausi. Järjestäjän mukaan haastatteluja on katsottu vuosien aikana yhteensä yli 20 miljoonaa kertaa.
Uudet haastattelut julkaistaan tapahtumaviikolla päivittäin klo 9. Jokainen haastattelu on ilmoittautuneiden katsottavissa maksutta 24 tuntia julkaisusta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Elias JaakkolatoimitusjohtajaBiomed Oyelias.jaakkola@biomed.fi
Mika RönkköToiminnanjohtajaSuomen Terveystuotekauppiaiden LiittoPuh:+358 500 430 818mika.ronkko@terveystuotekauppa.fiwww.terveystuotekauppa.fi
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Tietoja julkaisijasta
Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto ry on valtakunnallinen luontaistuote- ja terveyskauppojen yhteistoimintajärjestö, jonka tavoitteena on parantaa luontaistuotealan erikoiskaupan toimintaedellytyksiä ja kannustaa kuluttajia terveellisiin elämäntapoihin.
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