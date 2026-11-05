Kansanedustajat Ingo ja Kallio vaativat selvitystä liito-oravatulkinnasta – metsänomistajien omaisuudensuoja turvattava
5.11.2026 12:38:38 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote
Ympäristövaliokunnan jäsenet Christoffer Ingo (rkp) ja Vesa Kallio (kesk.) ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Lupa- ja valvontaviraston (LVV) uudesta liito-oravia koskevasta ohjeistuksesta. Kansanedustajat ovat huolissaan muuttuneen tulkinnan vaikutuksista metsänomistajien omaisuudensuojaan ja metsätalouden harjoittamiseen.
LVV:n uuden ohjeistuksen mukaan liito-oravan pesä- ja levähdyspuiden ympärille tulee jättää vähintään puolen hehtaarin hakkuista vapaa suojavyöhyke. Lisäksi on säilytettävä joitakin hehtaareita lajille soveltuvaa metsää sekä riittävät puustoiset kulkuyhteydet.
Ingo ja Kallio pitävät ongelmallisena, että viranomaisen uusi tulkinta voi johtaa merkittäviin metsänkäytön rajoituksiin ilman lainsäädäntömuutoksia. Esimerkiksi MTK:n arvion mukaan rajoituksista voi aiheutua metsänomistajille valtakunnallisesti jopa 5–10 miljardin euron taloudelliset menetykset.
– Metsänomistajat, kunnat ja elinkeinoelämä tarvitsevat ennakoitavat pelisäännöt. LVV:n uuden tulkinnan mukainen ennakoiva liito-oravien suojelu ei ole hyväksyttävää. Mahdollisista rajoituksista on maksettava maanomistajille täysimääräiset korvaukset, Ingo toteaa.
Kansanedustajat ovat huolissaan myös niin sanotun harmaan suojelun lisääntymisestä. Sillä tarkoitetaan metsänkäytön rajoittamista ilman varsinaista suojelupäätöstä ja siihen liittyviä korvauksia.
– Metsänomistajien omaisuudensuojaa ei voida kiertää viranomaisohjeilla. Jos metsiä rajataan käytännössä talouskäytön ulkopuolelle, on oltava selvää, mihin rajoitukset perustuvat ja miten menetykset korvataan. Harmaata suojelua ei voida hyväksyä, Kallio painottaa.
Kirjallisessa kysymyksessään Ingo ja Kallio vaativat hallitukselta selvitystä uuden tulkinnan oikeudellisista perusteista ja taloudellisista vaikutuksista. Lisäksi he kysyvät, miten hallitus aikoo turvata maanomistajien omaisuudensuojan ja oikeuden täysimääräisiin korvauksiin sekä mikä on ollut ympäristöministeriön rooli ohjeistuksen valmistelussa.
– Metsänomistajiin kohdistuu jo nyt monenlaisia käyttörajoituksia. Hallituksen on arvioitava niiden yhteisvaikutukset ja varmistettava, etteivät suojelun kustannukset jää maanomistajien kannettaviksi, Ingo ja Kallio muistuttavat.
Lisätiedot:
Christoffer Ingo
Kansanedustaja (rkp)
P. 040 5455 472
Vesa Kallio
Kansanedustaja (kesk.)
P. 050 537 4456
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