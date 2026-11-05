Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Kansanedustajat Ingo ja Kallio vaativat selvitystä liito-oravatulkinnasta – metsänomistajien omaisuudensuoja turvattava

5.11.2026 12:38:38 EET | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

Ympäristövaliokunnan jäsenet Christoffer Ingo (rkp) ja Vesa Kallio (kesk.) ovat jättäneet hallitukselle kirjallisen kysymyksen Lupa- ja valvontaviraston (LVV) uudesta liito-oravia koskevasta ohjeistuksesta. Kansanedustajat ovat huolissaan muuttuneen tulkinnan vaikutuksista metsänomistajien omaisuudensuojaan ja metsätalouden harjoittamiseen.

LVV:n uuden ohjeistuksen mukaan liito-oravan pesä- ja levähdyspuiden ympärille tulee jättää vähintään puolen hehtaarin hakkuista vapaa suojavyöhyke. Lisäksi on säilytettävä joitakin hehtaareita lajille soveltuvaa metsää sekä riittävät puustoiset kulkuyhteydet.

Ingo ja Kallio pitävät ongelmallisena, että viranomaisen uusi tulkinta voi johtaa merkittäviin metsänkäytön rajoituksiin ilman lainsäädäntömuutoksia. Esimerkiksi MTK:n arvion mukaan rajoituksista voi aiheutua metsänomistajille valtakunnallisesti jopa 5–10 miljardin euron taloudelliset menetykset.

–  Metsänomistajat, kunnat ja elinkeinoelämä tarvitsevat ennakoitavat pelisäännöt. LVV:n uuden tulkinnan mukainen ennakoiva liito-oravien suojelu ei ole hyväksyttävää. Mahdollisista rajoituksista on maksettava maanomistajille täysimääräiset korvaukset, Ingo toteaa.

Kansanedustajat ovat huolissaan myös niin sanotun harmaan suojelun lisääntymisestä. Sillä tarkoitetaan metsänkäytön rajoittamista ilman varsinaista suojelupäätöstä ja siihen liittyviä korvauksia.

– Metsänomistajien omaisuudensuojaa ei voida kiertää viranomaisohjeilla. Jos metsiä rajataan käytännössä talouskäytön ulkopuolelle, on oltava selvää, mihin rajoitukset perustuvat ja miten menetykset korvataan. Harmaata suojelua ei voida hyväksyä, Kallio painottaa.

Kirjallisessa kysymyksessään Ingo ja Kallio vaativat hallitukselta selvitystä uuden tulkinnan oikeudellisista perusteista ja taloudellisista vaikutuksista. Lisäksi he kysyvät, miten hallitus aikoo turvata maanomistajien omaisuudensuojan ja oikeuden täysimääräisiin korvauksiin sekä mikä on ollut ympäristöministeriön rooli ohjeistuksen valmistelussa.

–   Metsänomistajiin kohdistuu jo nyt monenlaisia käyttörajoituksia. Hallituksen on arvioitava niiden yhteisvaikutukset ja varmistettava, etteivät suojelun kustannukset jää maanomistajien kannettaviksi, Ingo ja Kallio muistuttavat.

Lisätiedot:

Christoffer Ingo

Kansanedustaja (rkp)

P. 040 5455 472

Vesa Kallio

Kansanedustaja (kesk.)

P. 050 537 4456

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Löfström i riksdagens interpellationsdebatt: Vi ska klara oss igenom den här kostnadskrisen också – viktigt att hålla fast vid framtidstron3.11.2026 16:42:38 EET | Pressmeddelande

De stigande levnadskostnaderna skapar oro i många finländska hem. Kriget i Mellanöstern har drivit upp bland annat bränslepriserna och ökat kostnadstrycket för såväl hushåll som företag och olika branscher. Svenska riksdagsgruppens första vice ordförande Mats Löfström betonade i gruppens anförande i riksdagens interpellationsdebatt om de stigande kostnaderna i vardagen att det är viktigt att regeringen följer utvecklingen noggrant och är beredd att vidta ytterligare åtgärder för att hjälpa dem som drabbas.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye