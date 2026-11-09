Oulun yliopisto

Sanna Brauer ammattikasvatuksen professoriksi Oulun yliopistoon

9.11.2026 07:43:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote

Jaa

Kasvatustieteen tohtori Sanna Brauer on valittu ammattikasvatuksen professoriksi Oulun yliopistoon. Valtakunnallisesti merkittävä ja lahjoittajarahoituksella perustettu professuuri vahvistaa yliopiston asemaa ammattikasvatuksen, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen tutkimuksessa.

Muotokuva ammattikasvatuksen professori Sanna Brauerista, joka hymyilee kameralle leuka käden varassa, yllään musta jakku ja kuvioitu paita.
Ammattikasvatuksen professori Sanna Brauer. Kuva: Amanda Aho. Kuva vapaasti käytettävissä lähde mainiten, kun uutisoi tiedotteesta.

Professorin tehtävänä on tutkia ja kehittää ammattikasvatusta, työelämälähtöistä oppimista sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia yhteistyössä työelämän, koulutusorganisaatioiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tehtävään kuuluu myös uuden ammattikasvatuksen maisteriohjelman suunnittelu ja käynnistäminen.

Sanna Brauer tunnetaan digitaalisen pedagogiikan, osaamisperustaisen koulutuksen ja työelämäosaamisen tutkimuksesta. Hän toimii eurooppalaisena asiantuntijana digitaalisen pedagogiikan kysymyksissä ja on mukana valtakunnallisessa lääketieteen koulutuksen digitaalisessa kehittämistyössä. Brauer siirtyy Oulun yliopistoon Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.

Ammatillinen opettajankoulutus on antanut Sanna Brauerille laajan näkökulman eri alojen koulutuksen kehittämiseen. Työssään hän on liikkunut eri toimialojen ja osaamistarpeiden välillä tekniikasta terveysalaan ja liiketaloudesta lääketieteeseen.

”Näitä aloja yhdistävät kysymykset oppimisesta, osaamisen kehittymisestä ja siitä, miten osaaminen voidaan tehdä näkyväksi ja tunnistaa. Haluan professorina rakentaa siltoja tutkimuksen, ammatillisen opettajankoulutuksen, koulutusorganisaatioiden ja työelämän välille”, hän toteaa.

Ammattikasvatuksen professuuri sijoittuu Oulun yliopistossa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan. Dekaani Maija Lanas pitää valintaa merkittävänä sekä Oulun yliopistolle että koko suomalaiselle koulutuskentälle.

”Sanna Brauer yhdistää poikkeuksellisella tavalla tutkimuksen, pedagogisen kehittämisen ja työelämäyhteistyön. Hänen laaja kokemuksensa ammatillisesta koulutuksesta, korkeakoulutuksesta ja digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisestä luo erinomaiset edellytykset rakentaa Ouluun kansainvälisesti vahvaa ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskittymää”, Lanas sanoo.

Professuuri on syntynyt laajan lahjoittajajoukon yhteisen vision tuloksena. Lahjoittajina ovat Ami-säätiö, Live-säätiö/Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Helmi-säätiö sr, Kajaanin kaupunki, Kemianteollisuus Ry, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr, SOL Palvelut Oy, Solemo Oy, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry, Taitotalo ja TTS Työtehoseura.

”Lahjoittajien tuki osoittaa vahvaa uskoa ammattikasvatuksen merkitykseen sekä siihen, että tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä voidaan rakentaa ratkaisuja tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia”, Lanas sanoo.

Professuurin tueksi perustetaan valtakunnallinen yhteiskehittämisen foorumi, joka kokoaa yhteen työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen toimijat.

Sanna Brauer aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alussa.

Avainsanat

professuurilahjoituslahjoitusprofessuuriprofessoriammattikasvatuskasvatustutkimus

Yhteyshenkilöt

Ammattikasvatuksen professori (1.1.2027 alkaen) Sanna Brauer, p. 0400444668, sanna.brauer@oulu.fi
Dekaani Maija Lanas, p. 0503504983, maija.lanas@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi

Tietoja julkaisijasta

Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Oulun yliopisto

Kaitera Talks pureutuu kulttuurin, teknologian ja tieteen polttopisteeseen – puhujasarjan vieraina Rosa Liksom, Matti Latva-Aho, Aarno Palotie ja Timo Muotka9.11.2026 05:53:00 EET | Tiedote

Oulun yliopiston ensimmäisen rehtorin, professori Pentti Kaiteran mukaan nimetty seminaari järjestetään vuonna 2026 neliosaisena Kaitera Talks -puhujasarjana. Kaitera Talks 2026 -sarjassa kutsuttuina puhujina ovat kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom, maailmankuulu geneetikko Aarno Palotie, akvaattisen ekologian professori Timo Muotka sekä Oulun yliopiston tutkimuksesta vastaava vararehtori ja langattoman tietoliikenteen professori Matti Latva-Aho. Tilaisuuksia voi seurata paikan päällä tai Yle Areenassa.

Oulun yliopiston tutkijoiden kehittämä hoito tehostaa aivojen puhdistumista ja avaa uusia mahdollisuuksia aivorappeumasairauksien ehkäisyyn4.11.2026 05:50:00 EET | Tiedote

Aivojen omat puhdistusmekanismit ovat aktiivisimmillaan unen aikana. Nyt tutkijat ovat osoittaneet, että aivojen luonnollista puhdistumisprosessia voidaan tehostaa myös valveilla ollessa. Uudenlainen vasomekaaninen hoito lisäsi haitallisten proteiinien poistumista koehenkilöiden aivoista. Oulun yliopiston ja yliopistollisen sairaalan tutkimuksessa hoidon vaikutuksia tutkittiin terveillä aikuisilla. Tutkimus julkaistiin arvostetussa Nature Communications -lehdessä tiistaina 3. marraskuuta.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye