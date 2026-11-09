Sanna Brauer ammattikasvatuksen professoriksi Oulun yliopistoon
9.11.2026 07:43:00 EET | Oulun yliopisto | Tiedote
Kasvatustieteen tohtori Sanna Brauer on valittu ammattikasvatuksen professoriksi Oulun yliopistoon. Valtakunnallisesti merkittävä ja lahjoittajarahoituksella perustettu professuuri vahvistaa yliopiston asemaa ammattikasvatuksen, työelämäosaamisen ja jatkuvan oppimisen tutkimuksessa.
Professorin tehtävänä on tutkia ja kehittää ammattikasvatusta, työelämälähtöistä oppimista sekä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointia yhteistyössä työelämän, koulutusorganisaatioiden ja muiden yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa. Tehtävään kuuluu myös uuden ammattikasvatuksen maisteriohjelman suunnittelu ja käynnistäminen.
Sanna Brauer tunnetaan digitaalisen pedagogiikan, osaamisperustaisen koulutuksen ja työelämäosaamisen tutkimuksesta. Hän toimii eurooppalaisena asiantuntijana digitaalisen pedagogiikan kysymyksissä ja on mukana valtakunnallisessa lääketieteen koulutuksen digitaalisessa kehittämistyössä. Brauer siirtyy Oulun yliopistoon Tampereen ammattikorkeakoulun ammatillisesta opettajakorkeakoulusta.
Ammatillinen opettajankoulutus on antanut Sanna Brauerille laajan näkökulman eri alojen koulutuksen kehittämiseen. Työssään hän on liikkunut eri toimialojen ja osaamistarpeiden välillä tekniikasta terveysalaan ja liiketaloudesta lääketieteeseen.
”Näitä aloja yhdistävät kysymykset oppimisesta, osaamisen kehittymisestä ja siitä, miten osaaminen voidaan tehdä näkyväksi ja tunnistaa. Haluan professorina rakentaa siltoja tutkimuksen, ammatillisen opettajankoulutuksen, koulutusorganisaatioiden ja työelämän välille”, hän toteaa.
Ammattikasvatuksen professuuri sijoittuu Oulun yliopistossa kasvatustieteiden ja psykologian tiedekuntaan. Dekaani Maija Lanas pitää valintaa merkittävänä sekä Oulun yliopistolle että koko suomalaiselle koulutuskentälle.
”Sanna Brauer yhdistää poikkeuksellisella tavalla tutkimuksen, pedagogisen kehittämisen ja työelämäyhteistyön. Hänen laaja kokemuksensa ammatillisesta koulutuksesta, korkeakoulutuksesta ja digitaalisten oppimisratkaisujen kehittämisestä luo erinomaiset edellytykset rakentaa Ouluun kansainvälisesti vahvaa ammattikasvatuksen tutkimus- ja koulutuskeskittymää”, Lanas sanoo.
Professuuri on syntynyt laajan lahjoittajajoukon yhteisen vision tuloksena. Lahjoittajina ovat Ami-säätiö, Live-säätiö/Ammattiopisto Live, Ammattiopisto Luovi, Helmi-säätiö sr, Kajaanin kaupunki, Kemianteollisuus Ry, Mercuria kauppaoppilaitos Oy, Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö sr, SOL Palvelut Oy, Solemo Oy, Suomen Ammattikoulutuksen Johtajat SAJO ry, Taitotalo ja TTS Työtehoseura.
”Lahjoittajien tuki osoittaa vahvaa uskoa ammattikasvatuksen merkitykseen sekä siihen, että tutkimuksen, koulutuksen ja työelämän yhteistyöllä voidaan rakentaa ratkaisuja tulevaisuuden osaamishaasteisiin. Kiitämme lämpimästi kaikkia lahjoittajia”, Lanas sanoo.
Professuurin tueksi perustetaan valtakunnallinen yhteiskehittämisen foorumi, joka kokoaa yhteen työelämän, koulutuksen ja tutkimuksen toimijat.
Sanna Brauer aloittaa tehtävässä vuoden 2027 alussa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ammattikasvatuksen professori (1.1.2027 alkaen) Sanna Brauer, p. 0400444668, sanna.brauer@oulu.fi
Dekaani Maija Lanas, p. 0503504983, maija.lanas@oulu.fi
Viestintäasiantuntija Anna-Maria Hietapelto, p. 0407650015, anna-maria.hietapelto@oulu.fi
Tietoja julkaisijasta
Oulun yliopisto on monitieteinen, kansainvälisesti toimiva tiedeyliopisto. Tuotamme uutta tietoa ja ratkaisuja kestävämmän tulevaisuuden rakentamiseksi sekä koulutamme osaajia muuttuvaan maailmaan. Tärkeimmissä yliopistovertailuissa Oulun yliopisto sijoittuu kolmen prosentin kärkeen maailman yliopistojen joukossa. Meitä yliopistolaisia on noin 19 000.
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