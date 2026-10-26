YTK:n kysely: Tekoälyn vaikutukset työntekijöiden tarpeeseen jakavat toimialoja voimakkaasti
9.11.2026 07:50:00 EET | YTK | Tiedote
Viestintäalan, mainosalan sekä pankki-, vakuutus- ja rahoitusalan vastaajat arvioivat tekoälyn vähentävän työntekijöiden tarvetta omalla alallaan selvästi muita useammin. YTK:n jäsenkysely osoittaa, ettei tekoälyn vaikutuksesta työvoiman tarpeeseen ole yhtä yhteistä näkemystä.
YTK:n jäsenille tehdyssä, yli 14 000 vastaajan Jäsenpulssi-kyselyssä suurin vastaajaryhmä arvioi, ettei tekoälyn käytön yleistyminen muuta työntekijöiden tarvetta omalla alalla. Näin arvioi 44,7 prosenttia vastaajista. Toimialojen välillä näkemykset kuitenkin eroavat huomattavasti.
Viestintäalan vastaajista 82 prosenttia arvioi tekoälyn vähentävän työntekijöiden tarvetta omalla alallaan. Pankki-, vakuutus- ja rahoitusalalla vastaava osuus on 73 prosenttia, mainosalalla 71 prosenttia.
Toisessa päässä esimerkiksi julkisella sosiaali- ja terveysalalla sekä lakialalla on suhteellisesti enemmän vastaajia, jotka arvioivat työntekijöiden tarpeen omalla alalla kasvavan. Näilläkin aloilla tekoälyn tuomaan työntekijöiden tarpeen kasvuun uskovat vastaajat olivat silti vähemmistössä.
Ammattien näkymät eroavat toisistaan
Tulokset kertovat ennen kaikkea siitä, että tekoälyn odotetut työmarkkinavaikutukset näyttävät hyvin erilaisilta eri toimialoilla. Yhdellä alalla teknologian odotetaan korvaavan osan työstä, toisella sen voidaan nähdä muuttavan tehtäviä tai synnyttävän uutta työn tarvetta.
”Tekoälystä puhutaan usein yhtenä suurena työelämän murroksena, mutta jäsentemme arviot piirtävät huomattavasti moniulotteisemman kuvan. Toimialojen väliset erot ovat suuria. Olennaista onkin ymmärtää, millä aloilla ja millaisissa tehtävissä muutos näkyy ensimmäisenä”, sanoo YTK Työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen.
Kyselyn tuloksia tulkittaessa on tärkeää huomata, että vastaajilta kysyttiin heidän arviotaan siitä, miten tekoälyn käytön yleistyminen vaikuttaa työntekijöiden tarpeeseen omalla alalla.
Tulokset kuvaavat siis YTK:n jäsenten odotuksia työelämän muutoksesta, eivät ennustetta toteutuvasta työpaikkojen määrästä.
Taustatiedot kyselystä
- YTK Jäsenpulssi on kahdesti vuodessa tehtävä laaja kyselytutkimus, jossa kysytään vastaajien työelämästä, tulevaisuudenodotuksista ja taloudesta
- Kysymys kysyttiin muodossa "Miten uskot tekoälyn käytön yleistymisen vaikuttavan siihen, kuinka paljon työntekijöitä omalla alallasi tarvitaan?"
- Kysely lähetettiin sähköpostitse kaikille YTK:n jäsenille. Vastaajia oli kaikilta toimialoilta ympäri maata.
- Vastaajien kokonaismäärä oli 14 027
- Vastausaika kyselyyn oli 8.10.–16.10.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Ilona KangasViestintäjohtajaYTK TyöttömyyskassaPuh:050 590 7853ilona.kangas@ytkkassa.fi
Lauri HannusViestintäpäällikköPuh:044 459 6001lauri.hannus@ytkkassa.fi
Tietoja julkaisijasta
YTK Työttömyyskassa on kaikkien alojen palkansaajien työttömyyskassa, joka vakuuttaa yli puoli miljoonaa palkansaajaa työttömyyden varalta. YTK on Suomen suurin työttömyyskassa. Tehtävämme on järjestää ansioturva jäsenillemme tehokkaasti, helposti ja inhimillisesti. Palvelemme valtakunnallisesti verkossa. Meillä työskentelee yli 200 ansioturvan ammattilaista. www.ytkkassa.fi
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