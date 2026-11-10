KHO:n ennakkopäätös, joka koskee maankäyttöä ja rakentamista

Kaava-alueen itä- ja keskiosat olivat sekä pesimälinnustolle että muuttolinnustolle erittäin arvokkaita. Lisäksi alueella sijaitsi yksi Suomen merkittävimmistä äärimmäisen uhanalaisen, erityisesti suojeltavan lintulajin pesimäaikaisista esiintymistä. Selvitysten perusteella asemakaavan toteuttaminen osittain hävittäisi ja osittain heikentäisi lintujen pesimä-, soidin-, ruokailu- ja levähdysalueita. Selvityksissä oli tunnistettu, että kaavan linnustovaikutusten arviointeihin liittyi merkittävää epävarmuutta.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin liittyvät epävarmuustekijät oli otettava kaavaa laadittaessa asianmukaisesti huomioon. Epävarmuuksien ollessa suuria haitalliset vaikutukset oli arvioitava sitä merkittävimmiksi, mitä arvokkaimmista luontoarvoista oli kyse. Haitalliset vaikutukset oli tällöin myös selvitettävä ja arvioitava riittävän laajalta alueelta.

Selvitysten perusteella aurinkovoimalan sijoittamisella alueelle saattoi olla merkittävyydeltään suuri kielteinen vaikutus edellä tarkoitettuun lintulajiin. Vaikutusten arviointiin liittyi lajin osalta kuitenkin huomattavaa epävarmuutta, ja vaikutukset saattoivat olla vielä arvioituakin kielteisempiä. Tästä epävarmuudesta huolimatta asemakaavassa lajin elinympäristötarpeiden huomioon ottamiseksi osoitettu MY-2-alue käsitti lähinnä vain lajin tärkeimmän elinympäristön. Lisäksi MY-2-alueen sijainti ja koko olivat omiaan lisäämään epävarmuutta siitä, pystyivätkö lajin linnut jatkossa käyttämään edes MY-2-aluetta pesimäaikaisena elinympäristönään. Myös linnustollisesti arvokkaan kosteikon alueelle osoitettu MY-3-alue oli sitä ympäröiviin aurinkoenergian tuotantoon varattuihin alueisiin nähden pinta-alaltaan pieni.

Aurinkoenergian tuotantoon osoitettu alue oli huomattavan laaja. Alueelle oli osoitettu pienehkö ohjeellinen rakennusala, jonne sai sijoittaa muuntamoalueen, akuston ja huoltorakennuksia. Sen ja luo-merkintöjen lisäksi kaavaan ei sisältynyt merkintöjä tai määräyksiä, jotka ohjaisivat aurinkoenergian tuotantoon varatulle alueelle sijoitettavien rakennelmien tai muiden rakenteiden sijoittelua tai toteutustapoja.

Kaupungin näkemyksen mukaan kaavamääräyksiä oli tarkennettu kaavan kanssa samanaikaisesti hyväksytyssä kaavaan liittyvässä ympäristösuunnitelmassa. Korkein hallinto-oikeus katsoi, että ympäristösuunnitelma ei ollut asemakaavan toteuttamista oikeudellisesti sitova asiakirja. Ympäristösuunnitelmassa edellytettyjä toimenpiteitä ei siten ollut tullut kaavamääräysten tapaan ottaa huomioon kaavan mahdollistaman toiminnan vaikutuksia arvioitaessa.

Kaupunki oli perustellut kaavaratkaisua myös sillä, että linnut pystyivät käyttämään korvaavana elinympäristönä kaava-alueen viereen toteutettua kosteikkoa. Korkein hallinto-oikeus totesi, että kosteikko ei sijainnut asemakaava-alueella, joten asemakaavalla ei ollut mahdollista vaikuttaa kosteikkoalueen maankäytön suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi kaavan hyväksymisajankohtana ei ole vielä ollut käytettävissä selvitystä kosteikon soveltuvuudesta eri lintulajien elinympäristöksi. Kaavan perusteena olevassa selvityksessä oli myös arvioitu, että aurinkovoimalan rakentaminen tulee heikentämään kosteikkoalueen arvoa linnustolle. Korkein hallinto-oikeus katsoi, ettei asiassa ollut luotettavasti selvitetty kosteikon toimivan sellaisena korvaavana elinympäristönä, joka olisi voitu ottaa kaavan sisältövaatimusten täyttymistä arvioitaessa huomioon.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että hyväksytty asemakaava ei linnustovaikutusten osalta perustunut sellaisiin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin, joiden perusteella olisi ollut mahdollista arvioida, täyttikö asemakaava asemakaavalle maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetun sisältövaatimuksen siitä, että luonnonympäristöä tulee vaalia eikä siihen liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää. Koska asemakaava ei siten perustunut maankäyttö- ja rakennuslain 9 §:n mukaisiin riittäviin selvityksiin ja vaikutusten arviointeihin, kaupunginvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä oli lainvastainen. Korkein hallinto-oikeus hylkäsi kaupungin valituksen hallinto-oikeuden päätösestä, jolla kaavan hyväksymispäätös oli kumottu.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 2026:91

Kort referat på svenska

HFD 2026:91