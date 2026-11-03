KUTSU MEDIALLE 12.11.: Uutta tietoa nuorten mielenterveydestä, työelämään siirtymisestä ja työkyvystä
9.11.2026 08:35:00 EET | Työeläkeyhtiö Elo | Kutsu
Elo ja YTHS julkaisevat 12.11. aamiaistilaisuudessa uusia havaintoja ja aiemmin julkaisematonta dataa nuorten mielenterveydestä, opiskeluajan hyvinvoinnista, työelämään siirtymisestä ja työkyvystä.
Minkälaiset nuoret aikuiset hakevat työkyvyttömyyseläkettä ja mitä heidän elämässään on tapahtunut ennen tätä? Mitä nuorten mielenterveysoireilusta voidaan nähdä jo opiskeluaikana, vuosia ennen kuin ongelmat näkyvät työkyvyssä?
Uusi tieto auttaa tunnistamaan, mitä tapahtuu ennen kuin nuori jää opinnoista tai työelämästä sivuun ja työkyky alkaa heikentyä. Vielä tärkeämpi kysymys on, miten tähän kehitykseen voidaan vaikuttaa ajoissa. Pienenevien ikäluokkien Suomessa kysymys on myös siitä, kuinka moni nuori pääsee mukaan työelämään ja pystyy jatkamaan siellä.
Aiheesta ovat keskustelemassa YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko, Elon työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki ja YTHS:n vastaava psykologi, kehittämispäällikkö Sara Nurminen.
Aika: torstai 12.11.2026 klo 9.00–10.30, aamiainen klo 8.30 alkaen
Paikka: Kampin Huippu, Kansakoulukatu 1 B, Helsinki
Tuomme keskusteluun myös ratkaisuja: mitä oppilaitoksissa ja työpaikoilla pitää tehdä, jotta yhä useampi nuori löytää paikkansa opinnoissa ja työelämässä.
Tilaisuudessa on hyvin aikaa median kysymyksille.
Lämpimästi tervetuloa mukaan!
Ilmoittautuminen: https://www.lyyti.fi/reg/aamiaistilaisuus_nuorten_mt_121126
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sara SalomaaSenior Communications ManagerPuh:044 550 5450sara.salomaa@elo.fi
Pauliina PulkkinenViestintä- ja kumppanuusjohtajaYlioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHSPuh:050 5745288pauliina.pulkkinen@yths.fi
Tietoja julkaisijasta
Olemme Elo, suuri suomalainen työeläkevakuuttaja. Huolehdimme, että asiakkaamme saavat ansaitsemansa eläkkeet. Autamme asiakasyrityksiämme menestymään ja vastaamaan muuttuvan työelämän haasteisiin. Hoidamme asiakkaidemme eläkevaroja tuottavasti, turvaavasti ja vastuullisesti. Sijoitusvarat on hyvin hajautettu kansainvälisesti ja eri omaisuusluokkiin. Ne turvaavat eläkkeet ja luovat pohjaa kestäville tuotoille vuosikymmeniksi eteenpäin.
Suomalaisista yrityksistä joka kolmas ja yrittäjistä noin 40 prosenttia on valinnut Elon työeläkekumppanikseen. Vastaamme noin puolen miljoonan työntekijän ja yrittäjän tulevista eläkkeistä, huolehdimme noin 250 000 eläkkeensaajasta ja noin 30 miljardin euron sijoitusomaisuudesta.
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