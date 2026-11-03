KUTSU MEDIALLE 12.11.: Uutta tietoa nuorten mielenterveydestä, työelämään siirtymisestä ja työkyvystä 22.10.2026 12:27:47 EEST | Kutsu

Elo ja YTHS julkaisevat 12.11. aamiaistilaisuudessa uusia havaintoja ja aiemmin julkaisematonta dataa nuorten mielenterveydestä, opiskeluajan hyvinvoinnista, työelämään siirtymisestä ja työkyvystä. Minkälaiset nuoret aikuiset hakevat työkyvyttömyyseläkettä ja mitä heidän elämässään on tapahtunut ennen tätä? Mitä nuorten mielenterveysoireilusta voidaan nähdä jo opiskeluaikana, vuosia ennen kuin ongelmat näkyvät työkyvyssä? Uusi tieto auttaa tunnistamaan, mitä tapahtuu ennen kuin nuori jää opinnoista tai työelämästä sivuun ja työkyky alkaa heikentyä. Vielä tärkeämpi kysymys on, miten tähän kehitykseen voidaan vaikuttaa ajoissa. Pienenevien ikäluokkien Suomessa kysymys on myös siitä, kuinka moni nuori pääsee mukaan työelämään ja pystyy jatkamaan siellä. Aiheesta ovat keskustelemassa YTHS:n toimitusjohtaja Annika Saarikko, Elon työkykyjohtaja Kati Korhonen-Yrjänheikki ja YTHS:n vastaava psykologi, kehittämispäällikkö Sara Nurminen. Aika: torstai 12.11.2026 klo 9.00–10.30, aamiainen klo 8.3