Vahterus - Inhimillinen teollisuussinfonia

Juha Lehtolan elokuva Vahterus saa ensi-iltansa maanantaina 16.11.2026. Elokuva kertoo lämmönsiirrinteknologiaa kehittävän ja valmistavan Vahteruksen matkan pienestä paikallisesta toimijasta merkittäväksi kansainväliseksi yhtiöksi. Menestystarinoilla on usein vaatimaton alku, kuten tälläkin.

”Jäin työttömäksi, piti keksiä jotain muuta”, Mauri Kontu sanoo yrityksen perustamisesta vuonna 1990. ”Ensimmäiset tuotantotilat rakensimme vanhempien navettaan.”

Vahteruksen perustajajäseniin kuuluvat lisäksi vaimo Sinikka Kontu ja veli Aappo Kontu. Elokuva kertoo yrityksen vaiheista, myötä- ja vastoinkäymisistä, 35 vuoden ajalta. Koskettava omakohtainen kerronta punoutuu yhteen konepajamiljöön, suomalaisten peltomaisemien ja kansallisromanttisen musiikin kanssa. ”Me keksimme tähän oman tyylilajin: teollisuussinfonia”, Juha Lehtola sanoo.

Kun Lehtolalle ensi kerran ehdotettiin elokuvan ohjaamista, hän empi, koska ei keksinyt sille kiinnostavaa näkökulmaa. Pari vuotta myöhemmin, luettuaan erään kansainvälisen yhtiön työntekijöihin kohdistuvasta äärimmäisestä valvonnasta, idea tuli yllättäen hänen mieleensä: inhimillinen johtajuus.

”Vahteruksen yrityskulttuuri on ihmislähtöinen ja erityinen. Tuntui mielekkäältä tehdä näkyväksi, että menestyvää kansainvälistä yritystä voi johtaa myös näin”, Lehtola sanoo.

Lehtolan mukaan elokuvassa on mainoselokuvan piirteitä, mutta hän ei ollut kiinnostunut ohjaamaan tyypillistä, yrityksen johtoportaaseen keskittyvää yritysvideota. Näissä jäädään turhan etäälle siitä, mitä yrityksen arjessa oikeasti tapahtuu.

”Päätimme pureutua konkreettisiin asioihin, ihan siis sellaisiin, että mitä on hitsaaminen. Sehän on aivan oma taiteenlajinsa”, Lehtola sanoo. Hitsaaminen on myös keskeinen osa Mauri Konnun alkuperäistä ja yrityksen menestykselle keskeistä innovaatiota: ideaa levylämmönsiirtimestä, joka hitsatun rakenteensa ansiosta toimii turvallisesti ja ilman tiivisteitä.

Seurantadokumentin keinoin toteutettua elokuvaa on tehty kolme vuotta, ja kuvamateriaalia on kahden ja puolen vuoden ajalta. Projekti on ollut pitkä, mikä on tuonut mukanaan myös yllättäviä käänteitä. Kesken kuvausten Mauri Kontu nousi varasijalta Keskustan kansanedustajaksi eduskuntaan.

”Tällaisen elokuvan tekoa voi suunnitella vain tiettyyn rajaan saakka”, Lehtola sanoo. ”Olen tyytyväinen siihen, millaiseksi kokonaisuus käänteineen muodostui.”

Vahvan visualisuuden ohella musiikki on keskeinen osa elokuvan tunnelmaa. Musiikin on säveltänyt Helsingin kaupunginteatterin pääkapelimestari Eeva Kontu yhdessä työparinsa Tony Sikströmin kanssa, ja se kuullaan elokuvassa muun muassa jousiyhtyeen soittamana. ”Minut pyydettiin mukaan projektiin perheyhteyden takia, mutta tehtävä tuntui myös luontevalta, koska olen kasvanut Vahteruksen maailmassa”, Eeva Kontu sanoo.

”Vahteruksen salaisuus ovat Sinikan ja Maurin arvot, tapa jolla he välittävät ja huolehtivat työntekijöistään ja arvostavat jokaisen työpanosta. Hiukan mahtipontinen, sibeliaaninen, suomalais-kansallisromanttinen musiikki sopii minusta yhteen Vahteruksen tarinan kanssa”, Eeva Kontu sanoo.

Mauri Kontu toivoo elokuvasta välittyvän, että yritys on rakennettu yhdessä asiakkaiden ja työntekijöiden kanssa. ”Vahteruksen tuotteiden kautta olemme omalta osaltamme rakentaneet energiansäästöä ja kestävää kehitystä seuraaville sukupolville. Minulle on tärkeää kertoa, ettei tätä ole yksin tehty, eikä tämä ole mikään yhden perheen juttu.”

Juha Lehtola pitää elokuvan suurena onnistumisena sitä, miten luontevasti ja avoimesti siinä esiintyvät ihmiset puhuvat elämästään. Tarina Vahteruksesta on lopulta tarina ihmisistä, jotka sen rakensivat. Ja työ jatkuu.



Kaikille avoimet maksuttomat yleisönäytökset:

Perjantai 20.11.

19:00 Kuvala, Uusikaupunki

Keskiviikko 25.11.

19:00 Kinopalatsi, Turku

19:00 Kinopalatsi, Helsinki

Lippuvaraukset vahterus.com/film

Suoratoisto saatavilla joulukuussa.