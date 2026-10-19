Tutkimus: Kohdunkaulasyövän seulonta ei tavoita kaikkia naisia yhtä hyvin
9.11.2026 08:00:00 EET | Syöpäjärjestöt | Tiedote
Suomen Syöpärekisterin laajassa tutkimuksessa selvitettiin, miten kohdunkaulasyövän seulontaan osallistuminen vaihtelee naisten syntymämaan mukaan. Lähes kolme neljästä Suomessa syntyneestä naisesta osallistui seulontaan, Afrikassa syntyneistä alle puolet. Kun ikä, koulutus ja asuinpaikka otettiin huomioon, syntymämaiden väliset erot pienenivät, mutta pysyivät silti selvinä.
Tutkimuksessa tarkasteltiin lähes 1,4 miljoonan naisen osallistumista kohdunkaulasyövän seulontaan Suomessa vuosien 2019–2023 aikana.
Seulontaan osallistuminen oli yleisintä Suomessa syntyneillä naisilla (73 %). Muualla Euroopassa syntyneistä seulontaan osallistui 62 prosenttia ja Afrikassa syntyneistä 46 prosenttia.
Syntymämaiden väliset osallistumiserot kaventuivat, kun naisten ikä, koulutus ja asuinpaikka otettiin huomioon. Eroja oli kuitenkin edelleen. Esimerkiksi Afrikassa syntyneet naiset osallistuivat seulontaan 26 prosenttia harvemmin kuin Suomessa syntyneet, vaikka taustatekijät oli huomioitu.
”Tiedämme, että nuoret ja matalasti koulutetut naiset osallistuvat seulontaan muita harvemmin ja että osallistuminen vaihtelee eri puolilla Suomea. Nyt havaitsimme, etteivät nämä tekijät yksin selitä ulkomailla syntyneiden vähäisempää osallistumista”, sanoo tutkija Riia-Mari Seppänen Suomen Syöpärekisteristä.
Seulontaan osallistumisen esteitä on selvitettävä
Seulontaan osallistumista voivat vaikeuttaa esimerkiksi kielivaikeudet tai se, etteivät seulonnan käytännöt ole ennestään tuttuja.
”Meidän pitäisi ymmärtää paremmin, millaisia esteitä eri ryhmät kohtaavat ja miten niitä voitaisiin vähentää. Osallistumista voitaisiin helpottaa esimerkiksi monikielisellä viestinnällä, joustavammilla ajanvarauskäytännöillä ja kohdennetulla neuvonnalla”, Seppänen toteaa.
Yksi keino lisätä seulontaan osallistumista on tarjota mahdollisuus kotona otettavaan näytteeseen. Seulonnasta vastaavilla hyvinvointialueilla on tässä keskeinen rooli.
"Omanäytteenoton mahdollisuutta tarjotaan jo osassa hyvinvointialueita pilottitutkimuksena, mutta se tulisi laajentaa valtakunnalliseksi toiminnaksi. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa tämä mahdollisuus on jo arkipäivää", painottaa kohdunkaulan syövän seulonnasta vastaava kehittämispäällikkö Veli-Matti Partanen.
Suomessa todetaan vuosittain hieman yli 200 kohdunkaulasyöpää, ja noin 50 naista kuolee tautiin. Seulonnan avulla voidaan löytää syövän esiasteita ennen kuin ne kehittyvät syöväksi. Vuonna 2024 kohdunkaulasyövän seulonnassa löydettiin 43 syöpää ja 1 448 vakavaa esiastetta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Riia-Mari SeppänenTutkijaSuomen SyöpärekisteriPuh:045 872 8664riia-mari.seppanen@cancer.fi
Veli-Matti PartanenKehittämispäällikkö, kohdunkaulasyövän seulontaSuomen SyöpärekisteriPuh:050 5966 367veli-matti.partanen@cancer.fi
Heidi RosténViestinnän asiantuntijaSyöpäjärjestötPuh:050 302 2368heidi.rosten@cancer.fi
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