Lähetysseuran asiantuntija ilmastokokouksessa: ”Kaikki huomio tulisi nyt kiinnittää siihen, miten selviämme 1,5 asteen rajan ylittymisestä”

YK:n ilmastoneuvottelut jatkuvat tilanteessa, jossa ilmaston lämpeneminen tulee ylittämään aiemman 1,5 asteen tavoitteen. Jopa optimistisimpien arvioiden mukaan tavoitteen ylitys jatkuu vuosisadan loppuun asti ja todennäköisesti paljon pidempäänkin.

”1,5 asteen ylitys tarkoittaa, että yhä useampi tulee näkemään nälkää ja kokemaan turvattomuutta sulavien jäätiköiden, aavikoitumisen ja nousevan merenpinnan vuoksi. Tulemme näkemään lisää Nepalin elokuisen suurtulvan kaltaisia tragedioita”, sanoo Lähetysseuran ilmastoasiantuntija Niko Humalisto.

”Ilmastoneuvotteluissa tulisi unohtaa geopoliittiset kiistat ja keskittyä siihen, miten voimme vastata 1,5 asteen ylittymisen seurauksiin ja rajoittaa lämpeneminen mahdollisimman pieneksi. Jos toimiin ei ryhdytä, talouskasvu vaikeutuu, yhä useammat ihmiset joutuvat muuttamaan tai hakemaan turvaa, konfliktit kiihtyvät ja kilpailu niukoista resursseista kiristyy.”

Ilmastotuhoihin vastaaminen ja ilmastoriskeihin sopeutuminen vaativat rahoitusta





Kun osapuolilla on vaikeuksia luoda suunnitelmia fossiilisista irtautumisesta eivätkä päästöt ole kääntyneet laskuun, lämpeneminen kiihtyy. Siksi tarvitaan yhä enemmän rahoitusta ilmastotuhojen korjaamiseen ja ilmastoriskeihin varautumiseen ja sopeutumiseen.

”Ilmastoneuvotteluissa tulisi ratkaista, miten ilmastoneuvotteluissa jo aiemmin tehty sitoumus ilmastorahoituksen kolminkertaistamiseksi vuoteen 2035 mennessä saadaan oikeasti toteutumaan. Siihen tarvitaan selkeämmät vastuunjaot, raportointikanavat ja laatukriteerit”, Humalisto sanoo.

Kyse ei ole pelkästä rahoituksen määrästä. Humaliston mukaan globaalisti kansainvälinen ilmastorahoitus ei tällä hetkellä kohdennu sinne, missä tarpeet ovat suurimmat. Köyhät ja konflikteista kärsivät maat jäävät usein ilman tukea. Ihmishenkien turvaamiseksi tarvitaan rahoitusikkunoita ilmastokriisin ongelmat ensimmäisinä kohtaaville paikallisille yhteisöille, kuten alkuperäiskansoille ja pienviljelijöille. Näin varoja saataisiin liikkeelle nopeasti vastaamaan näiden ryhmien tarpeita.

Suomen Lähetysseura tukee paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa yhteisöjen sopeutumista ilmastokriisin vaikutuksiin esimerkiksi Etiopiassa, Nepalissa, Tansaniassa, Zimbabwessa, Kambodžassa, Boliviassa ja Kolumbiassa.

Sivutapahtumassa keskiössä kumppanuudet ilmastonmuutoksen turvallisuusriskeihin vastaamisessa



Lähetysseura järjestää ilmastokokouksessa Suomen paviljongilla tiistaina 10.11. klo 16.00-17:00 paikallista aikaa sivutapahtuman: Climate and Security Through Collaboration: Connecting Africa and Europe Across Sectors.

Kansainväliset kumppanuudet ovat olennaisen tärkeitä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin turvallisuusriskeihin vastaamisessa. Tapahtuma tuo esiin, miten afrikkalaiset toimijat vastaavat maahan, veteen ja toimeentuloon kohdistuviin paineisiin ja muovaavat ratkaisuja. Suomella taas on vuosikymmenten kokemus katastrofiriskien vähentämisestä ja sen sisällyttämisestä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen, kehityspolitiikkaan, humanitaariseen apuun ja varautumiseen.

Tapahtuman lähtökohtana on Suomen ja Etiopian pitkäaikainen kahdenvälinen yhteistyö. Tapahtumassa tuodaan esiin konkreettisia, paikallisiin olosuhteisiin perustuvia ratkaisuja sekä tarkastellaan, miten niiden vaikutusta voidaan laajentaa. Kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin käytännön kokemusten pohjalta tapahtumassa tarkastellaan, miten rauhaa ja selviytymiskykyä vahvistavia lähestymistapoja voidaan tukea ja laajentaa YK:n ilmastoneuvotteluissa ja niiden ulkopuolella tehtävien päätösten avulla.

Avaussanat

Ville Tavio, ulkomaankauppa- ja kehitysministeri, Suomi

Paneeli

Salla Sulasuo, vastuullisuusjohtaja, Paulig, Suomi

Lauri Voionmaa, suurlähettiläs, Suomen ehdokkuus YK:n turvallisuusneuvostoon 2029–2030

Ayoo Irene Hellen, toiminnanjohtaja ja yksi perustajista, Hope in the Heat Initiative, Uganda

Bikila Abeya Dinka, ohjelmajohtaja, EECMY-DASSC, Etiopia

Fasilitointi