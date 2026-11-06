Suomen Palloliitto

Huuhkajien maanantain Teams-infossa Keskinen ja Jensen

9.11.2026 08:32:14 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote

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Suomi kohtaa Nations Leaguen lohkovaiheen viimeisissä otteluissaan Albanian Tiranassa (12.11.) ja San Marinon Helsingissä (15.11.).

Huuhkajat kokoontuu maanantaina Tiranassa, jossa joukkue valmistautuu torstain Albania-otteluun. Joukkue järjestää viikolla useita mediatilaisuuksia.

Tänään maanantaina klo 14.00 järjestettävässä Teams-infossa etäyhteyden välityksellä haastateltavissa ovat laitahyökkääjä Topi Keskinen ja keskikenttäpelaaja Fredrik Jensen.

Löydät alta Huuhkajien viikon mediaohjelman. Pyydämme mediaa ilmoittautumaan Teams-infoihin ja Suomessa järjestettäviin mediatilaisuuksiin tämän lomakkeen kautta >>

Albania isännöi Huuhkajia Air Albania Stadiumilla Tiranassa torstaina 12. marraskuuta kello 21.45 Suomen aikaa. San Marino saapuu Suomen vieraaksi lohkovaiheen päätösotteluun Helsinkiin Bolt Arenalle sunnuntaina 15. marraskuuta kello 19.00.

Huuhkajien mediaohjelma 9.–15.11.2026
Ajat paikallista aikaa, suluissa tarvittaessa Suomen aikaa.
Muutokset ohjelmaan mahdollisia

Maanantai 9.11.
13.00 (Suomen aikaa 14.00) Teams-info
Topi Keskinen, Fredrik Jensen
Liity infoon klikkaamalla tästä

Tiistai 10.11.
15.00 (Suomen aikaa 16.00) Teams-info
Liity infoon klikkaamalla tästä

Keskiviikko 11.11.
11.30 Suomen joukkueen kansainvälinen lehdistötilaisuus, Air Albania Stadium

12.30 Suomen joukkueen harjoitus, Air Albania Stadium
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

15.30 (Suomen aikaa 16.30) Teams-info
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Torstai 12.11.
20.45 (Suomen aikaa 21.45) Albania – Suomi, Air Albania Stadium

Lauantai 14.11.
15.30 Suomen joukkueen kansainvälinen lehdistötilaisuus, Bolt Arena

16.30 Suomen joukkueen harjoitus, Bolt Arena
Avoin medialle ensimmäiset 15 minuuttia

Sunnuntai 15.11.
19.00 Suomi – San Marino, Bolt Arena

Lisätiedot:

MIESTEN A-MAAJOUKKUE
Timo Walden, tiedotuspäällikkö
050 544 6402
timowald@netti.fi

SUOMEN PALLOLIITTO
Roope Kuisma, tiedottaja
040 729 8473
roope.kuisma@palloliitto.fi

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