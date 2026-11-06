Odotatko Kelan päätöstä? Varmista, että lääkärinlausuntosi on saapunut Kelaan

Jos odotat Kelan päätöstä esimerkiksi lääkkeen korvausoikeudesta, sairauspäivärahasta tai kuntoutuksesta, tarkista OmaKelasta, että asian käsittelyyn tarvittava lääkärinlausunto on saapunut Kelaan.

Kelan lääkärinlausuntojen valtakunnallinen uudistus vaikuttaa myös Oma Hämeen palveluihin. Oma Häme otti uuden BC-lausunnon käyttöön 5.10.2026. Uusi sähköinen BC-lääkärinlausunto korvaa aiemmat B- ja C-lausunnot. Oma Hämeessä uusi BC-lääkärinlausunto tallentuu Kanta-palveluihin, mutta sitä ei toistaiseksi voida välittää sähköisesti suoraan potilastietojärjestelmästä Kelaan. Uuden palvelun käyttöönotto on vuoden 2027 aikana.

Lausunnon näkyminen OmaKannassa ei siis tarkoita, että se olisi saapunut myös Kelaan. Puuttuva lausunto voi viivästyttää Kelan päätöstä.

Tarkista lausunnon saapuminen ja ota tarvittaessa yhteyttä

Kirjaudu OmaKelaan ja tarkista, onko lääkärinlausuntosi saapunut Kelaan. Jos et käytä OmaKelaa tai et saa asiaa varmistettua palvelussa, voit tiedustella lausunnon saapumista Kelan asiakaspalvelusta.

Jos lausunto ei ole saapunut Kelaan, ota yhteyttä Oma Hämeeseen sen mukaan, missä lausunto on laadittu:

Erikoissairaanhoidossa laadittu lausunto: ota yhteyttä erikoissairaanhoidon asiakaspalveluun numeroon 03 629 6262 arkisin klo 7.30–16.30 tai chatissa arkisin klo 8–15. Chattiin pääset kirjautumalla Oma Häme -sovellukseen tai verkkosivuilla osoitteessa omahame.fi. Jos sinut on ohjeistettu asioimaan suoraan hoitavan yksikkösi kanssa, ota yhteyttä kyseiseen yksikköön.

ota yhteyttä erikoissairaanhoidon asiakaspalveluun numeroon 03 629 6262 arkisin klo 7.30–16.30 tai chatissa arkisin klo 8–15. Chattiin pääset kirjautumalla Oma Häme -sovellukseen tai verkkosivuilla osoitteessa omahame.fi. Jos sinut on ohjeistettu asioimaan suoraan hoitavan yksikkösi kanssa, ota yhteyttä kyseiseen yksikköön. Terveysasemalla tai perusterveydenhuollon osastolla laadittu lausunto: ota yhteyttä lausunnon laatineeseen hoitavaan yksikköön.

Sovi yhteydenoton yhteydessä, miten lausunto toimitetaan Kelaan. Lausunto voidaan toimittaa Kelaan muulla tavalla, vaikka sähköinen välitys potilastietojärjestelmästä ei ole käytössä. Jos lausunto on jo Kelassa, sitä ei tarvitse lähettää uudelleen.

Tilanne koskee uusia BC-lausuntoja. Vanhalla B-lomakkeella laadittuja lausuntoja voidaan edelleen välittää sähköisesti Kelaan. Uusien BC-lausuntojen sähköisen välityksen käyttöönotolle Oma Hämeessä ei ole vielä tarkkaa aikataulua.

Pahoittelemme tilanteesta aiheutuvaa vaivaa.

Lue lisää Kelan-sivuilta: BC-lausunto