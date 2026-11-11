Jaakko Kammonen jatkaa KOVA ry:n puheenjohtajana
11.11.2026 11:00:00 EET | KOVA ry | Tiedote
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry:n puheenjohtajana jatkaa Espoon Asunnot Oy:n toimitusjohtaja Jaakko Kammonen. Hänellä alkaa neljäs vuosi puheenjohtajana vuonna 2027.
Valinnan teki tänään keskiviikkona Helsingissä kokoontunut KOVAn syyskokous. Samalla valittiin KOVAn muukin hallitus, johon tuli useita muutoksia.
Uuden hallituksen toimikausi käynnistyy vuoden 2027 alussa.
- On suuri kunnia johtaa KOVAa. Turvallinen ja hyvä asuminen kuuluu ihmisen perustarpeisiin ja -oikeuksiin. Epävarmojen aikojen ja monien muutosten keskellä turvallisen kodin merkitys korostuu entisestään. Asuminen on tavallisesti ihmisten suurin kuukausittainen menoerä. Hyvä ja kohtuuhintainen asuminen edistää hyvinvointia, yhteiskunnan vakautta ja työmarkkinoiden toimintaa. KOVAn jäsenillä on tärkeä tehtävä tarjota monipuolisia ja kohtuuhintaisia asumisvaihtoehtoja, KOVAn puheenjohtaja Jaakko Kammonen linjaa.
Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa valtakunnallisesti toimivan TA-Asumisoikeus Oy:n toimitusjohtaja Esa Mustonen. Hän on toiminut KOVAn hallituksen jäsenenä vuodesta 2022 lukien ja varapuheenjohtajana vuodesta 2026 lukien.
Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin Maria Aspala (Helsingin kaupungin asunnot Oy, Helsinki), Jukka Helminen (Asuntosäätiö sr, Espoo), Timo Hyttinen (Jyväskylän Vuokra-asunnot Oy, Jyväskylä), Kirsi Konola (Tukena-säätiö sr, Tampere), Jarmo Kuosa (KAS asunnot Oy, Helsinki), Hannu Kurki (Savonlinnan Vuokratalot Oy, Savonlinna), Jari Niemi (Kouvolan Asunnot Oy, Kouvola), Teija Ojankoski (Y-Säätiö sr, Helsinki) ja Sanna Vartiainen (Lahden Talot Oy, Lahti).
Kaikki hallituksen jäsenet ovat edustamiensa yhtiöiden toimitusjohtajia. Hallituksen jäsenistä Jari Niemi, Teija Ojankoski ja Sanna Vartiainen ovat uusia.
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry antoi syyskokouksessa julkilausuman. Sen mukaan eriytymistä pidetään etenkin isojen kaupunkien yhtenä suurimpana tulevaisuuden haasteena. Segregaation ehkäiseminen on yksi suomalaisen asuntopolitiikan keskeisimmistä tehtävistä. Ratkaisut eivät synny yksittäisillä hankkeilla, vaan johdonmukaisella politiikalla, joka vahvistaa alueiden elinvoimaa ja asukkaiden tasavertaisia mahdollisuuksia. Ratkaisut vaativat laajaa yhteistyötä valtion, hyvinvointialueiden, kuntien ja muiden eri toimijoiden kesken.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jouni ParkkonentoimitusjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:040 593 3338jouni.parkkonen@kovary.fi
Jaakko Kammonenhallituksen puheenjohtajaKohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ryPuh:050 550 0836jaakko.kammonen@espoonasunnot.fi
Tietoja julkaisijasta
Kohtuuhintaisten vuokra- ja asumisoikeustalojen omistajat - KOVA ry on yleishyödyllisten ja omakustannusperusteella toimivien vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimialajärjestö, joka toimii jäsentensä edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä. KOVAn jäsenet omistavat normaaleja vuokra-asuntoja, erityisryhmien vuokra-asuntoja tai asumisoikeusasuntoja.
KOVAlla on 142 jäsenyhteisöä. Niiden pysyvässä omistuksessa on yhteensä lähes 350 000 vuokra- ja asumisoikeusasuntoa, joissa asuu yli 550 000 henkilöä. KOVAn jäsenet toimivat yli 150 kunnassa. KOVAn jäsenet omistavat noin 85 prosenttia rajoituksenalaisista normaaleista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista, noin 70 prosenttia kaikista rajoituksenalaista valtion tuella rakennetuista vuokra-asunnoista ja noin 85 prosenttia asumisoikeusasunnoista Suomessa. KOVAn jäsenet aloittavat vuonna 2026 yhteensä noin 2 900 kohtuuhintaisen vuokra- ja asumisoikeusasunnon rakennuttamisen.
KOVA edustaa pitkäjänteisiä, pysyviä ja turvallisia vuokra- ja asumisoikeusasuntojen omistajia ja vuokranantajia. KOVA kehittää vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöjen toimintaedellytyksiä tekemällä vuokratalo- ja asumisoikeusyhteisöille Suomen parasta edunvalvontaa. KOVAn jäsenistö toimii siten, että pienituloisillakin ihmisillä on varaa laadukkaaseen ja kohtuuhintaiseen asumiseen.
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