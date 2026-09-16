Topi Paananen Perheyritysten liiton hallituksen johtoon: ”Suomi voi nousta kasvuun kotimaisten perheyritysten johdolla”
12.11.2026 11:00:00 EET | Perheyritysten liitto ry | Tiedote
Perheyritysten liiton syyskokous on valinnut Peikko Groupin toimitusjohtajan Topi Paanasen liiton hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi. Paananen tahtoo olla edistämässä perheyritysten kasvua ja säilymistä kotimaisessa omistuksessa. Paanasen puheenjohtajakausi alkaa 1.1.2027.
Topi Paananen haluaa tehdä Suomesta maan, jossa yritysten kannattaa investoida, kasvaa ja säilyä kotimaisessa omistuksessa. Suomessa osataan rakentaa kansainvälisiä kasvuyrityksiä, mutta niiden säilymiseen kotimaisessa omistuksessa pitäisi panostaa enemmän.
”Meillä Suomessa on tosi paljon upeita yrityksiä, joista kasvaa seuraavia kansainvälisiä menestyjiä. Ja moni niistä on perheyritys. Suomella on kaikki edellytykset kehittyä houkuttelevaksi maaksi, jossa kannattaa investoida ja omistaa yrityksiä pitkäjänteisesti. Tähän tarvitaan yritysten kasvua ruokkivia yhteiskunnallisia päätöksiä, esimerkiksi verotuksen osalta. Mutta myös meiltä omistajilta tarvitaan asenteiden muutosta – enemmän myönteisyyttä ja rohkeutta katsoa eteenpäin ja tarttua mahdollisuuksiin. Tätä haluan itse olla vahvasti edistämässä”, Paananen linjaa.
Paananen johtaa lahtelaista Peikko Groupia, joka on ollut perheen omistuksessa perustamisestaan, vuodesta 1965 lähtien. Peikko valmistaa liitos- ja liittopalkkiratkaisuja rakentamiseen. Vuonna 2025 konsernin liikevaihto oli 261 miljoonaa euroa, ja yhtiöllä on toimintaa yli 30 maassa.
”Yritykset menevät markkinoille, missä on ennustettavuutta ja vetoa. Niiden omistajat vertailevat jatkuvasti maita, kustannuksia ja toimintaympäristön näkymiä. Kun olosuhteet yrittämiselle ovat kannustavat, uudet investoinnit ja työpaikat syntyvät Suomeen”, Paananen vakuuttaa.
Peikko on kertonut suunnittelevansa Lahteen yli 50 miljoonan euron investointia. Päijät-Häme kuuluu Suomen vahvimpiin perheyritysmaakuntiin. Aalto-yliopiston Perheyritystutkimuksen mukaan perheyritysten osuus alueen työllisyydestä on 53 prosenttia ja liikevaihdosta 62 prosenttia.
Omistajanvaihdoksessa ratkaistaan yrityksen tulevaisuus
Paananen on itse siirtänyt perheyrityksen omistusta sukupolvelta toiselle. Peikko Groupissa omistus on siirtynyt perustajalta toiselle ja kolmannelle sukupolvelle. Peikko on kasvanut Lahdesta maailmalle, mutta omistajuus ja päätösvalta ovat säilyneet Suomessa.
”Sukupolvenvaihdoksessa ei siirretä vain osakkeita. Siinä ratkaistaan, kuka kantaa vastuun yrityksen tulevaisuudesta – investoinneista ja työpaikoista. Sukupolvenvaihdosten verotuksen tulisi mahdollistaa ja kannustaa nykyistä paremmin menestyviä yrityksiä siihen, että yrityksen omistus voi jatkua perheen omistuksessa, jos yrityksellä on olemassa päteviä ja sitoutuneita jatkajia.”
Perheomistajuuden vahvuus näkyy erityisesti päätöksissä, joiden vaikutuksia arvioidaan vuosikymmenten eikä vuosineljännesten päästä. ”Suomen kasvu syntyy uusien yritysten lisäksi siitä, että nykyiset yritykset uskaltavat investoida, kansainvälistyä ja siirtää vastuuta seuraaville sukupolville. Juuri sitä kotimainen perheomistajuus on parhaimmillaan”, Paananen jatkaa.
Teollisuuden ja kansainvälisen kasvun näkökulmaa liiton johtoon
Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Minna Vanhala-Harmanen pitää Paanasen teollista ja kansainvälistä kokemusta tärkeänä perheyrittäjyyden ja kotimaisen omistajuuden edistämisessä.
”Topi Paananen tuntee perheyrityksen arjen, omistajan vastuun ja kansainvälisen kilpailun. Hän on rohkea ja suora keskustelija. Juuri sellaista ääntä perheyritykset tarvitsevat aikana, jolloin Suomi etsii kasvua ja uusia työpaikkoja”, Vanhala-Harmanen korostaa.
Paananen seuraa tehtävässä Aho Groupin Miia Porkkalaa, joka on johtanut Perheyritysten liiton hallitusta vuodesta 2024. ”Haluan kiittää Miia Porkkalaa lämpimästi arvokkaasta työstä kotimaisen omistajuuden ja perheyritysten toimintaedellytysten puolesta”, Vanhala-Harmanen sanoo.
Perheyritysten liiton hallitukseen valittiin syyskokouksessa seuraavat henkilöt vuodeksi 2027: Topi Paananen (Peikko Group), Petri Huikuri (Juhan Auto Oy), Linda Langh (Langh Group) Oy,Kaisa Isotalo (Antti-Teollisuus Oy), Pär-Gustaf Relander (Polttimo Oy), Petri Mäkelä (Mäkelä Alu Oy), Ville Kopra (Versowood Oy) ja Merit Kuusniemi (A. Ahlström Oy).
Topi Paananen lyhyesti
Topi Paananen, 55, on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri. Hän on toiminut Peikko Groupin toimitusjohtajana vuodesta 2010 ja työskennellyt yhtiössä vuodesta 2005. Paananen asuu perheineen Lahdessa.
Aiemmin Paananen on työskennellyt Eimolla, myöhemmin Foxconnilla, sekä Akzo Nobelilla. Hänet valittiin EY:n Vuoden yrittäjäksi Suomessa vuonna 2020. Peikko on palkittu Tasavallan Presidentin Kansainvälistymispalkinnolla vuonna 2021. Paananen toimii East Office of Finnish Industries Oy:n hallituksen varapuheenjohtajana, Latvian kunniakonsulina ja Lahden Teollisuusseuran hallituksen jäsenenä
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Topi Paananen, toimitusjohtajaPeikko GroupPuh:050 384 3001topi.paananen@peikko.com
Minna Vanhala-HarmanenPerheyritysten liitto, toimitusjohtajaPuh:0400511786minna.vanhala-harmanen@perheyritys.fi
Tiina TikanderPerheyritysten liitto, viestintä- ja yhteiskuntasuhdepäällikköPuh:050 589 0185tiina.tikander@perheyritys.fi
Kuvat
Perheyrityksen liitto edustaa suomalaisia perheyrityksiä ja niiden kotimiaisia omistajia ja edistää niiden roolia yhteiskunnassa. Perheyritysten liiton 610 jäsenyritystä työllistävät yhteensä n. 189 000 henkilöä. Liiton keskivertojäsenyrityksen liikevaihto on noin 10 miljoonaa euroa ja jäsenyritysten yhteenlaskettu liikevaihto n. 40,5 mrd. euroa.
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