Naantalin kaupunki

Naantalin kirjastot poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 20.11. – omatoimiaika käytössä

12.11.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote

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Naantalin pääkirjasto sekä Merimaskun ja Rymättylän lähikirjastot ovat poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 20. marraskuuta henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi.

Naantalin pääkirjaston aula.
Kirjastojen omatoimiaika on käytössä pääkirjastossa ja saariston lähikirjastoissa klo 6–21. Naantalin kaupunki

Kirjastojen omatoimiaika on käytössä pääkirjastossa ja saariston lähikirjastoissa klo 6–21.

Kiinniolon aikana palautusluukkuun tuodut kirjat käsitellään palautuneeksi seuraavana aukiolopäivänä. Lainoja voi palauttaa myös omatoimiaikana automaatilla, jolloin palautus kirjautuu heti. Omatoimiaikana voi lisäksi noutaa saapuneita varauksia.

Pääkirjaston hissi on myös pois käytöstä sulkupäivänä, joten Tullikadun kiinteistössä ei ole tuolloin esteetöntä kulkua.

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Naantalin pääkirjaston aula.
Kirjastojen omatoimiaika on käytössä pääkirjastossa ja saariston lähikirjastoissa klo 6–21.
Naantalin kaupunki
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Naantalin kaupunki

Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000  saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan  vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista. 

Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki.  Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä. 

Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.

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