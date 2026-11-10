Naantalin kirjastot poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 20.11. – omatoimiaika käytössä
12.11.2026 09:00:00 EET | Naantalin kaupunki | Tiedote
Naantalin pääkirjasto sekä Merimaskun ja Rymättylän lähikirjastot ovat poikkeuksellisesti kiinni perjantaina 20. marraskuuta henkilökunnan koulutuspäivän vuoksi.
Kirjastojen omatoimiaika on käytössä pääkirjastossa ja saariston lähikirjastoissa klo 6–21.
Kiinniolon aikana palautusluukkuun tuodut kirjat käsitellään palautuneeksi seuraavana aukiolopäivänä. Lainoja voi palauttaa myös omatoimiaikana automaatilla, jolloin palautus kirjautuu heti. Omatoimiaikana voi lisäksi noutaa saapuneita varauksia.
Pääkirjaston hissi on myös pois käytöstä sulkupäivänä, joten Tullikadun kiinteistössä ei ole tuolloin esteetöntä kulkua.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Tarja TuomikirjastopalvelujohtajaNaantalin kaupunkiPuh:0447334786tarja.tuomi@naantali.fi
Kuvat
Naantalin kaupunki
Naantali on perustettu jo 1400-luvulla. Se on viehättävä ja kasvava yli 20 000 asukkaan kaupunki Varsinais-Suomessa. Merellisyys on vahvasti läsnä kaupungin arjessa: Naantaliin kuuluu 1 000 saarta ja 1 000 kilometriä rantaviivaa. Naantalissa voi valita, asuuko kaupungissa vai saaristossa – meillä jokainen pääsee nauttimaan vahvasta yhteisöstä, hyvistä palveluista ja ainutlaatuisista kulttuuri- ja virkistysmahdollisuuksista.
Naantali on yrittäjämyönteinen ja kehittyvä satamakaupunki. Sujuvat liikenneyhteydet maitse ja meritse tukevat elinvoimaista arkea ja yritystoimintaa: kaupungissa toimii jo yli 1 600 yritystä.
Naantalissa on tilaa kasvaa ja ilo olla.
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