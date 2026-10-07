Suomalaiset pääomasijoittajat vauhdissa – 284 miljoonaa euroa startupeihin

Pääomasijoittajat ry:n tuoreiden tilastojen mukaan suomalaisten pääomasijoittajien sijoitukset kotimaisiin ja ulkomaisiin startupeihin olivat vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 284 miljoonaa euroa, mikä on tilastohistorian toiseksi suurin puolivuotissumma. Tästä summasta ennätykselliset 213 miljoonaa euroa sijoitettiin suomalaisiin startupeihin. Kotimaiset sijoitukset kasvoivat merkittävästi edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna sekä yksityisten että julkisen sektorin pääomasijoittajien osalta.

Myöhempien rahoitusvaiheiden sijoituksissa nähtiin erityisen vahvaa kasvua. Jo pidemmälle kehittyneisiin startupeihin tehdyt sijoitukset nousivat ennätykselliseen 166 miljoonaan euroon, mikä on 43 miljoonaa euroa enemmän kuin vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Aloitteleviin yrityksiin tehdyissä siemenvaiheen sijoituksissa saavutettiin myös uusi ennätys sekä sijoitussummassa että kohdeyritysten määrässä: 90 alkuvaiheen yritystä keräsi yhteensä 58 miljoonaa euroa uutta rahoitusta.

”Startup-sijoituksissa on nyt vauhtia sekä alku- että myöhemmissä rahoitusvaiheissa. Menestyneet yritykset kasvavat yhä suuremmiksi ja keräävät entistä isompia rahoituskierroksia. Samaan aikaan tekoälyyn nojaavat tai sitä kehittävät alkuvaiheen yritykset luovat valtavasti uusia sijoitusmahdollisuuksia. Nyt on yksi tärkeimmistä ja parhaista hetkistä olla mukana alkuvaiheen teknologiasijoituksissa”, kertoo Jonne Kuittinen, Pääomasijoittajat ry:n varatoimitusjohtaja.

Suomalaisiin startupeihin tehdyt sijoitukset kohti uutta ennätystä

Suomalaiset startupit houkuttelivat pääomaa vahvasti sekä kotimaisilta että kansainvälisiltä sijoittajilta vuoden 2026 ensimmäisellä puoliskolla. Alkuvuoden kehityksen perusteella suomalaisille startupeille on muodostumassa jälleen ennätyksellinen vuosi.

Lokakuun loppuun mennessä suomalaiset startupit olivat keränneet rahoitusta jo 1 899 miljoonaa euroa, mikä on lähellä koko vuoden 2025 ennätystasoa. Summasta 846 miljoonaa euroa kerättiin ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Merkittävä osa kokonaissummasta muodostuu puolustus- ja avaruusteknologiayhtiö ICEYE:n miljardin euron rahoituskierroksesta.

Suomalaisten startupien menestys näkyy myös pörssissä. Vuoden 2026 jälkipuoliskolla Suomesta on tehty kolme merkittävää listausta, kun IQM, Steady Energy ja Sensofusion listautuivat pörssiin. Kaikki kolme yhtiötä ovat saaneet rahoitusta suomalaisilta pääomasijoittajilta. Listautuminen on pääomasijoittajalle yksi tapa irtautua eli myydä omistuksensa yhtiöstä.

”On hienoa, että suomalaiset pääomasijoittajat ovat mukana kasvattamassa yrityksiä kansainvälisesti merkittäviksi menestystarinoiksi. Toimivat irtautumismarkkinat ovat tärkeä osa pääomasijoitusmarkkinaa, sillä ne mahdollistavat pääoman kiertämisen ja uusien kasvutarinoiden rahoittamisen. Näin aktiivinen omistajuus ja pitkäjänteinen sijoittaminen tukevat suomalaisyritysten kasvua yhä uudelleen”, kertoo Anne Horttanainen, Pääomasijoittajat ry:n toimitusjohtaja.

Liitteet: Venture Capital Suomessa – H1 2026 -tilastot.