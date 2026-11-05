Valtioneuvoston linnan peruskorjaustyömaalla käynnistyvät louhinta- ja räjäytystyöt

Louhintatyöt jatkuvat Hallituskadun alla helmikuuhun 2027 saakka ja sisäpihan alla kevääseen 2028 saakka. Lisäksi Hallituskadulla sekä Ritarikadulla jatkuvat maankaivuu- ja poraustyöt.

Ennakkotiedot räjäytyksistä tilattavissa

Urakoitsija tarjoaa lähialueen toimijoille ja asukkaille mahdollisuuden tilata räjäytyksistä ilmoituksen, jolloin tulevista räjäytyksistä ilmoitetaan ennakkoon tekstiviestillä tai sähköpostilla noin puoli tuntia aiemmin. Räjäytyksiä tehdään noin 2–3 kertaa päivässä.

Voimakkaampaa melua aiheuttavat työt tehdään arkisin työmaan ulkoalueella klo 7.00–18.00. Sisäpihalla meluavia töitä voidaan tehdä melulupapäätöksen mukaisesti arkipäivisin klo 7.00–22.00 ja lauantaina klo 7.00–18.00.

Liikenne- ja pysäköintijärjestelyt alueella

Hallituskatu on osittain työmaan käytössä, mutta Ritarikadun ja Snellmaninkadun välille on tehty väliaikainen jalankulkuyhteys. Ritarikatu on rajattu työmaakäyttöön Hallituskadun ja Aleksanterinkadun välisellä osuudella. Jalankulku alueella on opastettu liikennemerkein.

Hallituskadulla Ritarihuoneen edustalla sijaitseva nykyinen pysäköintialue otetaan työmaan käyttöön arviolta noin vuoden ajaksi.

Tietoa peruskorjauksesta

Valtioneuvoston linna on toiminut hallituspalatsina ja virkakunnan työpaikkana vuodesta 1822.

Nyt tehtävää kattavassa peruskorjauksessa linnan talotekniikka uudistetaan tämän päivän tasolle, energiatehokkuutta ja esteettömyyttä parannetaan ja lisäksi tehdään sisäpihaan ja logistisiin yhteyksiin liittyviä rakennustöitä. Samassa yhteydessä uudistetaan työtilat. Tavoitteena on pitkäaikainen ratkaisu, jolla turvataan rakennusten käyttö valtioneuvoston toimitiloina. Tulevat tilaratkaisut ovat muunneltavat, joten ne taipuvat myös valtioneuvoston tulevaisuuden muuttuviin tarpeisiin. Ympäristönäkökulmat ovat vahvasti mukana rakentamisessa, ja linnan tilat uudistetaan rakennuksen kulttuurihistoriallisia arvoja kunnioittaen

Rakennustyöt valmistuvat kokonaisuudessaan vuoden 2030 loppupuolella. Valtioneuvoston linnan viereisessä korttelissa on käynnissä YIT:n jo aiemmin aloittamat korjaus- ja muutostyöt, jotka valmistuvat tämän vuoden loppuun mennessä.

Rakennuttajana Valtioneuvoston linnan hankkeessa toimii valtion toimitiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt, ja rakentamisesta vastaa Consti.

Lisätietoa hankkeesta on saatavilla Senaatti-kiinteistöjen kotisivuilla www.senaatti.fi/valtioneuvosto . Ennakkoilmoitukset voi tilata sivustolta ja työmaan sähköpostiosoitteesta VN-linna@consti.fi