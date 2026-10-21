Suomalainen innovaatio puurakentamiseen: Uusi valmiselementtiratkaisu parantaa puukerrostalojen kilpailukykyä
12.11.2026 09:07:00 EET | A-Insinöörit Oy | Tiedote
Suomalainen elementti-innovaatio tuo puukerrostalojen rakentamisen lähelle betonikerrostalojen tehokkuutta ja lyhentää rakentamisaikaa jopa 10 prosenttia. Ratkaisussa huoneistojen väliseinät ja välipohjat valmistetaan pitkälle valmiiksi tehtaalla ja toimitetaan työmaalle asennusvalmiina. Samalla seinärakenteet ohenevat jopa 30 prosenttia ja välipohjat 10–20 prosenttia totutusta.
Puukerrostalojen kilpailukykyä ovat tähän asti haastaneet muun muassa paksut rakenteet ja työmaalla tehtävän työn suuri määrä. Nyt A-Insinöörien, Jatkeen, Metsä Woodin, Saint-Gobain Finlandin ja Würthin yhteishankkeessa on kehitetty uudenlainen valmiselementtijärjestelmä, joka siirtää työvaiheita rakennustyömaalta tehdasolosuhteisiin.
Ratkaisu voi lyhentää puukerrostalon rakentamisaikaa jopa 10 prosenttia. Vuoden mittaisessa puukerrostalohankkeessa tämä tarkoittaa noin viittä viikkoa nopeampaa valmistumista.
– Puurakentamisen kilpailukykyä ei ratkaista yhdellä materiaalilla tai tuotteella. Olennaista on tarkastella koko rakentamisen tapaa. Olemme yhdistäneet useita suomalaisia tuoteinnovaatioita toimivaksi rakennejärjestelmäksi, joka tuo puukerrostalorakentamisen lähelle betonirakentamisen tehokkuutta sekä rakennusajan että kustannusten suhteen, tuotekehityshanketta johtanut A-Insinöörien aluejohtaja Jesse Lietzén kertoo.
Huoneiston seinät ja välipohjat paikoilleen alle tunnissa
Uudessa rakennejärjestelmässä huoneistojen väliset seinät ja välipohjat voidaan valmistaa valmiiksi levytettyinä elementteinä ja toimittaa työmaalle asennusvalmiina.
Ratkaisua on pilotoitu Jatkeen puukerrostalokohteessa Kirkkonummella, missä yhden asunnon väliseinä- ja välipohjaelementtien asennus valmistui alle tunnissa.
– Teollisen esivalmistuksen lisäämisellä on suuri merkitys sekä rakentamisen nopeudelle että ennakoitavuudelle. Valmiselementtiratkaisullamme työmaan työvaiheet vähenevät, rakentaminen tehostuu ja taloudellisuus paranee. Puukerrostalo voi olla aidosti kilpailukykyinen ja houkutteleva vaihtoehto betonikerrostalolle, Jatkeen johtaja Mika Airaksela sanoo.
Perinteisessä puukerrostalorakentamisessa kantavat puurakenteet asennetaan ensin, minkä jälkeen esimerkiksi seinien ja välipohjien verhouksia tehdään työmaalla. Erityisesti välipohjien ääntä eristävien alakattojen rakentaminen on työläs työvaihe. Uudessa ratkaisussa tämäkin työvaihe siirtyy lähes kokonaan tehtaalle.
Puurakenteet betonielementtien mittoihin
Puurakentamisen kilpailukykyä ovat haastaneet betonirakentamista paksummat rakenteet. Uudessa ratkaisussa puukerrostalon viilupuiset väliseinät ovat jopa 30 prosenttia ja välipohjat 10–20 prosenttia totuttua ohuempia. Parhaimmillaan puurakenne voi olla jopa vastaavaa betonirakennetta ohuempi.
Ohuemmat rakenteet parantavat rakentamisen taloudellisuutta kasvattamalla asuntojen käytettävissä olevaa nettopinta-alaa suhteessa rakennuksen ulkomittoihin ja mahdollistavat matalamman kerroskorkeuden.
– Tavoitteenamme ei ollut kehittää ainoastaan hieman parempaa puukerrostaloa, vaan poistaa niitä käytännön esteitä, jotka ovat tähän asti heikentäneet puun kilpailukykyä kerrostalorakentamisessa. Kun rakentamistapaa vakioidaan, puurakentamiselle avautuu aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, Metsä Woodin johtaja Janne Heikkilä uskoo.
Ratkaisu voi tuoda mahdollisuuksia suomalaiselle puutuoteteollisuudelle ja teollisten puurakentamisen ratkaisujen viennille.
Uusi rakennejärjestelmä kokoaa yhteen useita suomalaisia rakentamisen tuoteinnovaatioita. Kantavana runkona seinä- ja välipohjarakenteissa toimivat Metsä Woodin viilupuiset Kerto-Ripa®-seinä- ja lattiaelementit. Välipohjassa hyödynnetään lisäksi Kerto-Ripa Hybrid -ratkaisua ja Saint-Gobain Weberin lattiatasoitetta.
Keskeinen osa järjestelmää on A-Insinöörien Würthille kehittämään W-AKU®-väliseinäkiinnikkeeseen perustuva ratkaisu, joka mahdollistaa seinien ja välipohjien valmistamisen valmiiksi levytettyinä asennuselementteinä. Ääneneristys, kuormituskestävyys ja paloturvallisuus on varmistettu A-Insinöörien digitaalisessa laboratoriossa ja äänitekninen toimivuus todennettu Jatkeen Kirkkonummen kohteessa.
Valmiselementtiratkaisu esitellään ensimmäistä kertaa Puupäivillä Messukeskuksessa 12.11.2026.
Yhteyshenkilöt
Jesse Lietzén, aluejohtaja, A-Insinöörit
puh. 040 672 5121, jesse.lietzen@ains.fi
Mika Airaksela, johtaja, Jatke
puh. 0500 703 113, mika.airaksela@jatke.fi
Janne Heikkilä, director, technical customer service, Metsä Wood
puh. 040 167 8711, janne.heikkila@metsagroup.com
Joonas Lehto, myynti-insinööri, Würth
puh. 044 477 0495, joonas.lehto@wurth.fi
Mikael Nyholm, myyntipäällikkö, Saint-Gobain Finland
puh. 040 536 1581, mikael.nyholm@saint-gobain.com
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