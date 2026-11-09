Keskuskauppakamarin pääekonomisti: Teollisuus syksyllä hyvässä vireessä – ”Myötätuuli on voitolla”

”Teollisuuden tilauskirjat ovat selvästi paremmalla tasolla kuin useaan vuoteen. Vientivetoisen elpymisen näkymät ovat vahvoja tulevaa talvea silmällä pitäen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat syyskuussa peräti 24,5 prosenttia vuotta aiemmasta. Vahvaa nousua selittää Appelqvistin mukaan osaltaan kohtalaisen heikko vertailutaso viime vuodelta, mutta lukema on joka tapauksessa hyvä.

Kokonaisuudessaan uudet tilaukset ovat nousseet vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana 17,3 prosenttia edellisestä vuodesta. Appelvistin mukaan koko vuosi on sujunut keskimäärin erittäin vahvasti. Syyskuussa tilauskannat olivat nousussa kaikilla tehdasteollisuuden päätoimialoilla.

”Tilauskantojen kasvu on ollut toistaiseksi immuunia niin korkojen kuin energiankin hintojen nousulle. Toiseen suuntaan vaikuttavat myönteisesti isot investoinnit tekoälyyn, datakeskuksiin ja puolustusteollisuuteen Yhdysvalloissa ja Euroopassa. Juuri nyt on väkeviä sekä myötä- että vastatuulitekijöitä, mutta myötätuuli on voitolla”, Appelqvist sanoo.

Teollisuuden tuotanto syyskuussa rohkaisevaa

Teollisuuden tuotannon osalta syyskuu oli Appelqvistin mukaan erinomainen. Tuotantomäärät nousivat kaksi prosenttia edellisestä kuukaudesta ja 4,5 prosenttia viime vuodesta. Tuotannon kasvu oli hyvin laaja-alaista eri toimialoilla.

”Parina edellisenä kuukautena teollisuuden tuotanto oli kehittynyt yllättävän heikosti parantuneista tilauskirjoista huolimatta. Syyskuun vahvat luvut ovat rohkaisevia ja viittaavat siihen, että on ollut kyse vain tilapäisestä nikottelusta”, Appelqvist arvioi.

Appelqvistin mukaan liikevaihdon osalta syyskuu oli hieman vaisumpi, ja kuukausitasolla mitattiin pientä supistumista edellisestä kuukaudesta. Kokonaisuudessaan vahvasti sujuneen kasvuvuoden jäljiltä oltiin silti edelleen 8,1 prosenttia edellisen vuoden tason yläpuolella.

”Vielä vahvemmat lukemat liikevaihdon kehityksestä olisivat täydentäneet värisuoran, mutta mitään syytä huoleen ei ole”, Appelqvist sanoo.