KHO:n muu päätös, joka koskee vanhan vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ja asumiseen liittyvää ympärivuorokautista avun tarvetta

KHO:n ennakkopäätös, joka koskee kemikaaliturvallisuutta 9.11.2026 09:09:49 EET | Päätös

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) oli myöntänyt yhtiölle luvan vaarallisten kemikaalien ja kemikaalijätteiden teollista käsittelyä ja varastointia koskevan toiminnan laajentamiseen. Lupa koski uutta jätteiden polttolaitosta (korkealämpötilalaitos). Alueella oli ennestään kaksi muuta jätevoimalaa, joiden kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat jäivät voimaan. Uudessa laitoksessa poltettiin sekä vaarallisia että tavanomaisia jätteitä.