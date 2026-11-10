Korkein hallinto-oikeus

KHO:n muu päätös, joka koskee vanhan vammaispalvelulain mukaista henkilökohtaista apua ja asumiseen liittyvää ympärivuorokautista avun tarvetta

11.11.2026 09:03:39 EET | Korkein hallinto-oikeus | Päätös

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Korkein hallinto-oikeus myönsi A:lle valitusluvan ja tutki asian. KHO hylkäsi valituksen. Hallinto-oikeuden päätöksen lopputulosta ei muuteta. A:n vaatimus oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään.

X:n hyvinvointialueen vammaissosiaalityössä oli ryhdytty A:n palvelutarpeen uuteen arviointiin sen jälkeen, kun Yhdistyneiden kansakuntien vammaisten henkilöiden oikeuksien komitea (Committee on the Rights of Persons with Disabilities, CRPD) oli A:n sille tekemän yksilövalituksen johdosta antanut ratkaisun CRPD/C/26/D/46/2018.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös on kokonaisuudessaan luettavissa korkeimman hallinto-oikeuden internetsivustolla.

KHO 11.11.2026 T 3143

Yhteyshenkilöt

Korkein hallinto-oikeus (KHO) käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Suurin osa korkeimmassa hallinto-oikeudessa ratkaistavista asioista tulee valituksina muista hallintotuomioistuimista. KHO:n päätöksistä ei voi valittaa. www.kho.fi - http://www.kho.fi

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Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) oli myöntänyt yhtiölle luvan vaarallisten kemikaalien ja kemikaalijätteiden teollista käsittelyä ja varastointia koskevan toiminnan laajentamiseen. Lupa koski uutta jätteiden polttolaitosta (korkealämpötilalaitos). Alueella oli ennestään kaksi muuta jätevoimalaa, joiden kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat jäivät voimaan. Uudessa laitoksessa poltettiin sekä vaarallisia että tavanomaisia jätteitä.

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