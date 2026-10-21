Palvelualojen työnantajat Palta ry

Paltan hallitus vuodelle 2027 valittu – puheenjohtajana jatkaa Turkka Kuusisto

10.11.2026 16:00:00 EET | Palvelualojen työnantajat Palta ry | Tiedote

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Palvelualojen työnantajat Paltan syyskokous on 10.11.2026 tehnyt päätökset liiton hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2027.

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Finnairin toimitusjohtaja Turkka Kuusisto. Kuusisto on toiminut Paltan hallituksen jäsenenä vuodesta 2020, aiemmin Postin edustajana ja keväästä 2024 alkaen Finnairin edustajana. Paltan hallituksen puheenjohtajana Kuusisto on toiminut vuodesta 2025.

Varapuheenjohtajiksi valittiin SOL Pesulapalvelut Oy:n hallituksen puheenjohtaja Peppi Kaira sekä Elisa Oyj:n toimitusjohtaja Topi Manner.

Paltan hallitus 2027

Puheenjohtaja:

Toimitusjohtaja Turkka Kuusisto, Finnair Oyj

Varapuheenjohtajat:

Hallituksen puheenjohtaja Peppi Kaira, SOL Pesulapalvelut Oy 
Toimitusjohtaja Topi Manner, Elisa Oyj 

Jäsenet:

Toimitusjohtaja Marit af Björkesten, Yleisradio Oy
Partner Sakari Forsman, Sarc + Sigge Arkkitehdit Oy
Toimitusjohtaja Miia Haavisto, Tekele Productions Oy
Toimitusjohtaja Anne Ilola, Tapio Oy
Toimitusjohtaja Pia Julin, Liikenteenohjausyhtiö Fintraffic Oy
Toimitusjohtaja Antti Jääskeläinen, Posti Group Oyj
Apteekkari Harri Kanerva, Tampereen 11. Haka Apteekki
Toimitusjohtaja Tuija Keronen, Aallon Group Oyj
Toimitusjohtaja Juha Laurio, Lindström
Toimitusjohtaja Juha Luusua, Eltel Networks Oy
Toimitusjohtaja Elisa Markula, VR-Yhtymä Oyj
Toimitusjohtaja Kimmo Mäki, Finavia Oyj
Toimitusjohtaja Tuomas Pusa, Senaatti-kiinteistöt
Logistiikkapäällikkö Jaakko Saha, Tuoretie Oy
Toimitusjohtaja Johanna Starck, PostNord Oy
Toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, DNA Oyj
Toimitusjohtaja Teemu Tuuri, Vianor Oy
Toimitusjohtaja Anne-Marjut Väänänen, Lentomatkatoimisto Olympia Flygresebyrå Ab
Toimitusjohtaja Tutu Wegelius-Lehtonen, Aro Systems Oy
Toimitusjohtaja Johan Westermarck, Eezy

Lisätiedot: puheenjohtaja Turkka Kuusiston haastattelupyynnöt Paltan viestinnän johtajan Minna Sirkan kautta, puh. 040 554 6659.

Yhteyshenkilöt

Palta edustaa palvelualojen työnantajia ja kirittää palvelualojen kestävää kasvua. Olemme vahva vaikuttajaorganisaatio ja ratkaisukeskeinen työmarkkinatoimija, joka tuo palvelualojen äänen päättäjien kuuluviin. Meillä on noin 2500 jäsentä ja olemme Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n toiseksi suurin jäsenliitto.

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