Paltan hallitus vuodelle 2027 valittu – puheenjohtajana jatkaa Turkka Kuusisto

MUISTUTUSKUTSU Paltan liikenneaamiaiselle 21.10.2026 19.10.2026 08:40:00 EEST | Kutsu

Miten väyläverkoston jättimäinen 4,3 miljardin korjausvelka rahoitetaan? Miten liikenteen verotuotot taataan tulevaisuudessa, kun liikenteen sähköistyminen etenee? Minkä verran jakeluvelvoite ja EU:n uusi päästökauppa korottavat polttoaineiden hintoja? Entä miten Suomi kytketään tulevaisuudessa tiiviimmäksi osaksi Eurooppaa ja muuta maailmaa?