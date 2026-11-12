Tyytyväisyys maanteiden kuntoon jatkaa kasvuaan – ministeri Ranne: ”Kumipyörähallituksen työn tulos näkyy Suomen teillä!”

Väylävirasto tilaa vuosittain tutkimukset tienkäyttäjien tyytyväisyydestä teiden kuntoon kesä- ja talvikausilla. Virasto arvioi, että parantuneiden tulosten taustalla ovat ainakin 2024–2025 tehdyt päällystysurakat, jolloin maanteiden päällysteitä kunnostettiin erityisen mittavissa määrin, myös pääteiden ulkopuolella.

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne iloitsee tuloksista, mutta muistuttaa siitä, että työ teiden kunnon parantamiseksi on kesken ja töitä riittää erityisesti alemman tieverkon osalta.

– Hallituksen satsaukset teihin näkyvät ja tuntuvat! Luvuissa näkyy juuri se, että hallituksen infrahankkeissa on painotettu teitä. Maanrakennustyöt ovat nyt myös rakennuspuolen kasvun veturi! Edellinen SDP:n johtaman hallitus ei juuri autoilijoista tai teistä piitannut, ja 2023 käytiinkin kyseisen hallituksen perintönä tyytyväisyyden pohjalukemissa, Ranne muistuttaa.

Ranne toteaa myös, että 90 prosenttia Suomen tavaratonneista ja ihmisistä kulkee kumipyörillä. Tämän vuoksi taloudellisesti rankkoina aikoina on erityisen tärkeää, että infrahankkeissa painotetaan nykyistä infraverkkoa ja teitä myös tulevina hallituskausina.

Väyläviraston tilaamassa tutkimuksessa tyytyväisyyttä mitataan asteikolla 1–5. Kesältä 2026 yksityisautoilijoiden arvosana nousi 3,25:stä 3,39:ään, ja ammattiautoilijoiden 2,68:sta 2,84:ään. Vastaavat luvut olivat 2023 sukelluksessa 2,90 ja 2,49. Tuoreiden 2026 kesän lukujen taustalla yli puolet yksityishenkilöistä ja lähes kolmannes ammattikuskeista olivat joko erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä teiden kuntoon.

Ammattikuskien alempaa tyytyväisyyttä selittävät mm. raskaan liikenteen herkkyys huonompikuntoisiin tieosuuksiin sekä yöaikainen ajaminen, mitkä nostavat vaatimustasoa. Ministeri Ranne painottaa, että työtä ammattikuljettajien hyväksi onkin jatkettava.

– Kuljetusalan toimintaedellytyksistä huolehtiminen on jokaisen suomalaisen etu. Esitän tässä myös erityiskiitokset urakoitsijoille, jokaiselle työmiehelle ja -naiselle, jotka Suomea rakentavat, sekä Väylävirastolle. Teitä korjataan ja rakennetaan yhteistyössä!

Väylävirasto selvittää tienkäyttäjien tyytyväisyyttä kahdesti vuodessa, erikseen kesä- ja talvikausilla. Kesäin 2026 tutkimukseen vastasi 3 621 yksityishenkilöä ja 950 ammattiautoilijaa.