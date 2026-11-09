Sähköpotkulaudalla loukkaantuneiden määrä väheni Helsingin päivystyksissä
11.11.2026 08:55:00 EET | HUS | Tiedote
HUSin Helsingin päivystyksissä hoidettiin kuluvan vuoden tammi–elokuussa 31 prosenttia vähemmän sähköpotkulautailuun liittyviä loukkaantumisia kuin vuotta aiemmin. Myös päihtyneenä loukkaantuneiden määrä väheni. Sähköpotkulaudalla loukkaantuminen on kuitenkin edelleen huomattavan yleistä.
Meilahden ja Malmin päivystyksissä hoidettiin tammi–elokuussa 2026 yhteensä 172 sähköpotkulautailuun liittyvää loukkaantumista. Samalla ajanjaksolla hoidettiin vuotta aiemmin 248 potilasta. Luvut sisältävät omilla ja vuokratuilla sähköpotkulaudoilla loukkaantuneet yli 16-vuotiaat sekä onnettomuuksissa loukkaantuneet sivulliset.
Luvut kattavat päivystyksellistä hoitoa vaatineet vammautumiset. Luvut eivät sisällä terveysasemien kiirevastaanotoilla hoidettuja lievempiä loukkaantumisia.
Loukkaantumiset vähenivät enemmän kuin sähköpotkulautailu
Onnettomuuksien vähenemistä selittänee osittain yhteiskäyttöisten sähköpotkulautojen käytön väheneminen. Helsingin kaupungin mukaan vuokralaudoilla tehtiin tammi-elokuun aikana yhteensä 3,3 miljoonaa matkaa. Vuotta aiemmin ajokertoja kertyi 3,8 miljoonaa.
”Vuokralaudoilla tehtyjen matkojen määrä väheni Helsingissä noin 13 prosenttia, mutta Meilahden ja Malmin päivystyksissä hoidettujen loukkaantuneiden määrä laski noin 31 prosenttia. Loukkaantumiset vähenivät siis suhteessa enemmän kuin sähköpotkulautailu”, lääketieteen lisensiaatti Laura Seitakari HUS Akuutista kertoo.
Päihtyneenä loukkaantuneita aiempaa vähemmän
Tammi–elokuussa 2026 loukkaantuneista päihtyneitä oli 19, kun vuotta aiemmin määrä oli 42. Päihtyneiden osuus kaikista tapauksista laski noin 17 prosentista noin 11 prosenttiin.
”Sähköpotkulautojen kuljettajille asetettu 0,5 promillen veren alkoholipitoisuuden raja tuli voimaan kesäkuussa 2025. Vuosivertailuun ja päihtymystietoihin liittyy kuitenkin epävarmuuksia, eikä lain vaikutusta voida näiden lukujen perusteella varmistaa. Kehityssuunta on kuitenkin erittäin positiivinen”, sanoo lääketieteen tohtori Henri Vasara HUS Akuutista.
2021 käyttöön otetut rajoitukset paransivat turvallisuutta
Vuodesta 2021 jatkuneen seurannan aikana onnettomuuksien määrä väheni eniten vuosien 2021 ja 2022 välillä. Vähenemistä selittävät Helsingissä syyskuussa 2021 käyttöön otetut vuokrasähköpotkulautojen nopeus- ja käyttörajoitukset.
”Rajoitusten voimaantulon jälkeen sekä vammautumisten määrä että matkoihin suhteutettu vammautumisriski vähenivät merkittävästi. Arvioimme, että nopeus- ja käyttörajoitukset ovat selvästi parantaneet sähköpotkulautailun turvallisuutta”, Seitakari sanoo.
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