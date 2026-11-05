Sijoittaminen on ennätyksellisen suosittua – lähes puolet suomalaisista sijoittaa

Suomalaisista on tullut sijoittajakansaa, selviää Danske Bankin Sijoittavat suomalaiset -kyselytutkimuksesta. Jopa 48 prosenttia suomalaisista sijoittaa osakkeisiin, arvopapereihin ja vastaaviin sijoitustuotteisiin. Sijoittamisen suosio on noussut merkittävästi vuodesta 2024, jolloin sijoittajien osuus oli 38 prosenttia.

Sijoittamisen suosio on noussut kaikissa ikä- ja tuloryhmissä. Esimerkiksi 25–34-vuotiaiden keskuudessa jo 58 prosenttia sijoittaa.

Sijoittaminen on yleisempää korkeammissa tuloluokissa, mutta se on yleistynyt myös pienituloisten keskuudessa. Joka kolmas alle 27 000 euroa vuodessa tienaavista kertoo sijoittavansa.

”Näemme tuloksissa ison muutoksen: jos tämä tahti jatkuu, on pian enemmistö suomalaisista sijoittajia. Sijoittamisen arkipäiväistyminen on hieno asia, ja erityisen ilahduttavaa on sijoittamisen yleistyminen nuorten ja myös pienituloisten keskuudessa. Odotettu työllisyyskäänne voi lisätä sijoittamisen suosiota entisestään”, sanoo Danske Bankin yksityistalouden ekonomisti Kaisa Kivipelto.

Ylimääräisen rahan puute on edelleen suurin syy olla sijoittamatta (57 %). Noin viidennes kokee, ettei heillä ole vielä riittävästi taitoja sijoittamiseen, ja yhtä moni pitää sijoittamista liian riskialttiina. Niiden suomalaisten määrä, jotka eivät säästä tai sijoita kuukaudessa lainkaan, on pudonnut alle kolmasosaan.

Rahasto on suosituin sijoituskohde

Säästötili on edelleen suosituin säästämisen muoto: 35 prosenttia vastaajista kertoi säästäneensä säästötilille viimeisen puolen vuoden aikana.

Rahastosäästäminen on kuitenkin yleistynyt. Viimeisen puolen vuoden aikana rahastoihin on säästänyt tai sijoittanut jo lähes kolmannes vastaajista (33 %). Suoriin osakkeisiin sijoittaa 18 prosenttia.

”Sijoittamisesta on tullut aiempaa houkuttelevampaa ja helpompaa. Teknologialla on ollut iso rooli siinä, miten paljon helpompaa sijoittamisen aloittaminen on tänä päivänä”, sanoo Danske Bankin henkilöasiakkaiden laina- ja sijoituspalveluista vastaava johtaja Ville Orava.

Selkeästi suosituin tapa sijoittaa on siirtää säännöllisesti tietty summa automaattisesti sijoituksiin, näin toimii 50 prosenttia sijoittavista suomalaisista. Kolmannes tekee kertaostoja tai -sijoituksia muutamia kertoja vuodessa.

”Alan toimijat ovat tehneet sijoittamisesta aiempaa helpompaa. Esimerkiksi Danske Bankissa säännöllinen sijoittaminen osakesäästötilille on ylittänyt odotuksemme. Kuukausittainen sijoittaminen suosituimpiin osakkeisiin yhdistää mielekkäällä tavalla osakepoiminnan ja ajallisen hajauttamisen”, sanoo Orava.





Sijoittavat suomalaiset 2026



Danske Bankin kyselytutkimuksessa selvitettiin suomalaisten vaurastumiseen ja sijoittamiseen liittyviä asenteita ja käytäntöjä. Tutkimuksen kohderyhmään kuuluvat 18 vuotta täyttäneet suomalaiset, ja otos on edustava iän, sukupuolen ja alueen mukaan. Kokonaistuloksissa (N=1 522) keskimääräinen virhemarginaali on noin ±2,3 prosenttiyksikköä (95 %:n luottamustasolla). Tiedot kerättiin sähköisenä kyselynä YouGovin kuluttajapaneelissa 16.–24.9.2026. Vastaavat kysymykset on esitetty aiemmin Taloudellinen mielenrauha -kyselyissä vuosina 2018, 2020, 2022 ja 2024, ja tuloksia vertaillaan näihin aiempiin tutkimuskierroksiin. Kyselytutkimuksen Danske Bankille toteutti YouGov.