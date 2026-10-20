Startup-ekosysteemi vahvistuu ja uusia kasvuyrityksiä syntyy jälleen enemmän

Startupit uudistavat Suomen taloutta ja vientiä

”Uusien startupien määrän kasvu on rohkaiseva signaali. Startupit panostavat tyypillisesti voimakkaasti tutkimus- ja kehitystoimintaan, josta syntyy uutta korkean arvonlisän liiketoimintaa ja vientiä. Sitä Suomi tarvitsee”, sanoo johtaja Marjo Ilmari Business Finlandista.

Startupilla tarkoitetaan nuorta, innovatiivista ja kansainväliseen kasvuun tähtäävää yritystä, jonka liiketoimintamalli ja markkinat ovat usein vielä kehitysvaiheessa. Startupit eroavat muista uusista yrityksistä erityisesti skaalautuvan liiketoimintansa ja ulkopuolisen rahoituksen tarpeensa perusteella.

Yksityinen ja julkinen rahoitus täydentävät toisiaan

Startupien syntymistä tukevat pitkäjänteiset panostukset muun muassa tutkimuksen kaupallistamiseen, yliopistojen ja tutkimuslaitosten yrittäjyyspalveluihin sekä kaupunkien yrityksille tarjoamiin verkostoihin ja palveluihin.

Business Finland vauhdittaa lupaavien startupien kansainvälistä kasvua jakamalla uusien innovaatioiden kehittämiseen liittyvää riskiä. Samalla yritysten kyky hankkia suurempia sijoituskierroksia paranee.

"FiBANin tuoreen selvityksen mukaan 75 prosenttia 1 600 suomalaisesta yrityksestä, jotka saivat enkelisijoituksen vuosina 2013–2025, on saanut rahoitusta myös Business Finlandilta. Luku kertoo, miten yksityinen ja julkinen rahoitus täydentävät toisiaan. Enkelisijoittaja tuo yhtiöön pääomaa, osaamista ja verkostoja, ja Business Finland jakaa riskiä vaiheessa, jossa tuote on vielä kesken ja liikevaihtoa on vähän. Yhdessä ne auttavat lupaavia yrityksiä yli kuoleman laakson”, sanoo FiBANin toimitusjohtaja Tiina Laisi-Puheloinen.



Digitaaliset ratkaisut, tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen kärjessä Business Finlandin rahoittamissa hankkeissa

Viime ja kuluvana vuonna Business Finland on rahoittanut lähes 700 startup-yritysten projektia.

Kahdessa kolmesta projektista korostuvat digitaaliset ratkaisut sekä tekoälyn ja data-analytiikan hyödyntäminen. Rahoitetuissa projekteissa näkyvät vahvasti myös terveys- ja hyvinvointiratkaisut sekä puolustukseen ja turvallisuuteen liittyvät ratkaisut.

”Projektit luovat vahvaa pohjaa tuottavuutta parantavien ratkaisujen kehittämiselle ja yrityskannan uudistamiselle. Startupit voivat tuoda Suomen vientiin uusia tuotteita, palveluita ja toimialoja sekä avata uusia markkinoita”, Ilmari sanoo.

LISÄTIETOJA:



Johtaja

Marjo Ilmari

Business Finland

+358 50 557 7668

marjo.ilmari@businessfinland.fi

Toimitusjohtaja

Tiina Laisi-Puheloinen

FiBAN

+358 40 750 7417

tiina.laisi-puheloinen@fiban.org





Miksi tuoreimmat startupien lukumäärää koskevat luvut ovat vuodelta 2024?

Startup ei ole virallinen yritysluokka, joten startupien määrää ei saada suoraan yritysten perustamistilastoista. Tässä tarkastelussa startupit on tunnistettu jälkikäteen Business Finlandin rahoitusta saaneiden, FiBAN-enkelisijoituksen saaneiden ja Slushiin osallistuneiden yritysten joukosta ja yhdistetty niiden perustamisvuoteen. Siksi aineisto kuvaa startupien syntymistä viiveellä, ja vuoden 2024 tiedot ovat tarkastelun tuoreimmat käytettävissä olevat luvut. Aineisto antaa näkymän startup-ekosysteemin kehitykseen, mutta ei kata välttämättä kaikkia Suomessa perustettuja startup-yrityksiä.