Diak on ammattikorkeakoulujen ykkönen valmistuneiden työllistymisessä
12.11.2026 07:50:00 EET | Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak) | Tiedote
Diakonia-ammattikorkeakoulusta valmistuneet työllistyvät parhaiten tuoreessa ammattikorkeakoulujen vertailussa. Sosiaali- ja terveysalalta valmistuneet työllistyivät hyvin vuonna 2024, vaikka vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni koko maassa.
– Olemme todella tyytyväisiä tulokseen. Työpaikka antaa valmistuneelle mahdollisuuden rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Samalla yhteiskunta saa ammattilaisia, jotka tukevat ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta, sanoo Diakin toimitusjohtaja-rehtori Kati Komulainen.
Osviitta-tietopalvelun Työllistyminen 2026 -raportissa vertailtiin AMK-tutkinnon suorittaneiden työllistymistä yhden, kolmen ja viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Diakin kolmen tarkasteluajankohdan työllistymisprosenttien keskiarvo oli 90,3 prosenttia. Koko maan vastaava luku oli 85,7 prosenttia. Vertailu perustuu vuoden 2024 työllisyystietoihin.
Vahva tulos heikentyneessä työllisyystilanteessa
Vuonna 2023 ammattikorkeakoulusta valmistuneet olivat vuoden kuluttua valmistumisestaan harvemmin töissä kuin vuonna 2022 valmistuneet. Vuonna 2023 valmistuneiden työllisten osuus oli vuoden 2024 lopussa 1,7 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuonna 2022 valmistuneiden vastaava osuus vuoden 2023 lopussa.
Sosiaali- ja terveysala oli kuitenkin raportin ainoa koulutusalaryhmä, jolla työllistyminen parani edellisestä tilastovuodesta. Tulos perustuu kolmen tarkasteluajankohdan keskiarvoon.
– Haluamme, että Diakista valmistuneiden osaamiselle on kysyntää myös tulevaisuudessa. Siksi kehitämme koulutusta yhdessä työnantajien kanssa. Meidän on tiedettävä, millaista osaamista työpaikoilla tarvitaan ja miten tarpeet muuttuvat, Komulainen kertoo.
Osaajia sosiaalisesti kestävään yhteiskuntaan
Diakin vuosien 2025–2028 strategian tavoitteena on katkaista eriarvoistumiskehitys Suomessa yhdessä kumppaniensa kanssa. Diak edistää tavoitetta tarjoamalla yhdenvertaisia mahdollisuuksia oppia ja kouluttamalla ammattilaisia työelämän tarpeisiin.
– Eri taustoista tulevilla opiskelijoilla on oltava mahdollisuus kouluttautua. Tarvitsemme myös ammattilaisia, jotka ymmärtävät ihmisten erilaisia elämäntilanteita ja osaavat auttaa. Työllistyminen kertoo koulutuksen vaikuttavuudesta, mutta yhtä tärkeää on, mitä valmistuneet saavat työllään aikaan ihmisten arjessa, Komulainen sanoo.
Vertailun tausta
Viivain Oy:n Osviitta-tietopalvelun Työllistyminen 2026 -raportti on marraskuulta 2026. Vertailun tiedot on koottu opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelusta, ja ne perustuvat Tilastokeskuksen sijoittumispalvelun aineistoon. Vertailu kuvaa vuoden 2024 lopun työllisyystilannetta yhden, kolmen ja viiden vuoden kuluttua valmistumisesta. Mukana ovat vuosina 2023, 2021 ja 2019 AMK-tutkinnon suorittaneet. Diakin kärkisija perustuu näiden kolmen valmistumisryhmän työllistymisprosenttien keskiarvoon.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kati KomulainenToimitusjohtaja-rehtoriDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:046 856 7347kati.komulainen@diak.fi
Aura VuorenrinneViestintä- ja markkinointijohtajaDiakonia-ammattikorkeakouluPuh:040 509 2577aura.vuorenrinne@diak.fi
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Diak on sosiaali-, terveys-, kirkon ja tulkkausalaan keskittynyt kohtaamisen korkeakoulu. Osaamisemme kohdistuu sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, yksinäisyyttä ja yhteiskunnan ulkopuolisuutta. Teemme sosiaalista innovointia ihmisen puolella. Olemme ihmisyyden asiantuntijoita, joita ajaa halu rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa kaikille. Teemme tuloksellisesti jatkuvaa kehitystyötä, jotta maailma olisi kaikille hyvä. Uskomme ihmiseen.
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