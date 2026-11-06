Hannu Torvinen HevosAreenan raviurheilulähettilääksi - Psyykkinen valmennus on auttanut käsittelemään tappioita
11.11.2026 09:00:00 EET | Jyväskylän Messut Oy / Paviljonki | Tiedote
Raviohjastaja Hannu Torvinen liittyy HevosAreenan tiimiin tapahtuman raviurheilulähettiläänä. HevosAreenan ohjelmassa käsitellään myös urheilijan psyykkistä valmennusta, josta Torvinen keskustelee tapahtumasunnuntaina eri urheilulajien asiantuntijoita yhdistävässä paneelikeskustelussa yhdessä muun muassa kouluratsastaja Henri Ruosteen ja urheilupsykologi Niilo Konttisen kanssa.
Yli 20 000 ravilähtöä ajanut ja yli 3 000 voittoa saavuttanut Hannu Torvinen on kokenut raviurheilun ammattilainen. HevosAreenan raviurheilulähettiläänä toimiva Torvinen on mukana tapahtuman ravipuolelle suunnattujen sisältöjen suunnittelussa ja tuo ohjelmaan myös omaa kokemustaan ammattiohjastajana. Jämsänkoskelta lähtöisin oleva Torvinen on ollut mukana ravimaailmassa lapsuudestaan lähtien isänsä ravitallilla, mutta hän pelasi nuoruudessaan myös tavoitteellisesti jääkiekkoa aina A-junioreihin saakka. Lopulta kuitenkin raviurheilu vei hänet täysin mukanaan, ja Torvinen on työskennellyt ammattiohjastajana jo 15 vuoden ajan.
HevosAreenassa Torvista kiinnostavat erityisesti tapahtuman ammattimainen toteutus sekä sen tarjoamat mahdollisuudet oman osaamisen kehittämiseen ja kokemusten jakamiseen eri hevosurheilulajien välillä.
”Mielestäni tämä on tapahtuma, jossa kaikkien niiden aktiivien, jotka pääsevät paikalle ja haluavat kehittää itseään, pitäisi olla mukana”, Torvinen kertoo.
Torvinen odottaa myös ajatustenvaihtoa HevosAreenan kummina toimivan kouluratsastaja Henri Ruosteen kanssa. Hän uskoo, että ravi- ja ratsastusurheilulla on enemmän yhteistä kuin usein ajatellaan, sillä eri lajeista huolimatta urheilijoita yhdistää sama ja se tärkein yhteistyökumppani, hevonen.
”Pitkään on ajateltu, että raviurheilu ja ratsastusurheilu ovat kaukana toisistaan, vaikka loppujen lopuksi lajeilla on paljon yhteistä”, hän pohtii.
Psyykkinen valmennus tärkeänä osana urheilijan arkea
Sunnuntaina 12. syyskuuta Torvinen osallistuu HevosAreenassa urheilijan psyykkistä valmennusta käsittelevään paneelikeskusteluun yhdessä kouluratsastaja Henri Ruosteen ja urheilupsykologi Niilo Konttisen kanssa. Huippu-urheilun instituutti KIHUssa urheilupsykologian johtavana asiantuntijana työskentelevä Konttinen on Torviselle jo entuudestaan tuttu, sillä he ovat tehneet yhteistyötä jo kolmen vuoden ajan.
Torvisen mukaan suhtautuminen psyykkiseen valmennukseen vaihtelee eri urheilulajien välillä. Monissa lajeissa psyykkinen valmennus on hyvin oleellinen ja tärkeä osa urheilijan arkea, kun taas raviurheilussa sen hyödyntäminen ei ole ainakaan vielä yhtä tavallista.
“Moni kuvittelee sen niin, että on oltava jotain vikaa päässä, että käyttää urheilupsykologia, vaikka kyse on enemmänkin uusien näkökulmien ja työkalujen löytämisestä. Vaikka olen ammatiltani raviohjastaja, niin oli kyse sitten jääkiekkoilijasta, ralliautoilijasta tai ampumahiihtäjästä, kaikki painivat lopulta vähän samojen asioiden kanssa”, Torvinen pohtii.
Torvinen kokee psyykkisen valmennuksen kirkastaneen hänen mieltään ja auttaneen häntä erityisesti tappioiden käsittelemisessä.
”Olen urani aikana voittanut paljon, mutta myös hävinnyt paljon. Viime vuosina olen oppinut käsittelemään tappioita huomattavasti paremmin, ja keskustelut urheilupsykologin kanssa ovat auttaneet muuttamaan omaa ajatusmaailmaani erityisesti tappioiden käsittelyssä ja niistä eteenpäin menemisessä.”
HevosAreena järjestetään 11.–12. syyskuuta 2027 Jyväskylän Paviljongissa.
Urheilijan psyykkistä valmennusta käsittelevä paneelikeskustelu 12.9.2027
Paneelikeskustelussa psyykkistä valmennusta tarkastellaan eri urheilulajien näkökulmista ja keskusteluun osallistuu myös asiantuntijoita hevosurheilun ulkopuolelta. Julkaistut osallistujat: raviohjastaja Hannu Torvinen, kouluratsastaja Henri Ruoste, urheilupsykologi Niilo Konttinen. Ohjelman tarkempi sisältö ja muut osallistujat julkaistaan myöhemmin.
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Yhteyshenkilöt
Heli LempinenProjektipäällikköJyväskylän Messut OyPuh:+358 40 826 4201heli.lempinen@paviljonki.fi
Eve WirtanenViestinnän asiantuntijaHevosAreenaPuh:+358 40 574 9160hevosareena@paviljonki.fi
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