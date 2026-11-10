Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Opetusministeri Adlercreutz: Lähiopetus on parasta oppimisen tukea

10.11.2026 15:26:59 EET | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote

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Ammatillinen koulutus luo hyvinvointia ja on osa kestävän talouden perustaa, opetusministeri Anders Adlercreutz painotti VAKS2026-seminaarin videotervehdyksessään. Muuttuvassa yhteiskunnassa koulutuksen jatkuva, tiivis yhteys työelämään on elintärkeää, jotta valmistuvien opiskelijoiden osaaminen vastaa työelämän uusiin tarpeisiin.

Koulutus antaa valmiudet tulevaisuuteen  

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävät ammatilliset ja sivistykselliset valmiudet ja taidot. Tavoite on valmistumisen jälkeen siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillinen koulutus jatkaa oppivelvollisten opintopolkua perusopetuksen jälkeen ja tarjoaa myös aikuisille mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja työurien jatkumiseen muutostilanteissa. 

Opetusministeri Anders Adlercreutz nosti esiin huolen peruskoulun oppimistulosten heikkenemisestä ja heikosti osaavien nuorten määrän kasvusta. Hän korosti laadukkaan ja riittävän opetuksen merkitystä erityisesti ensimmäistä toisen asteen tutkintoa suorittavien kohdalla.  

–  Lähiopetus on parasta oppimisen tukea, Adlercreutz sanoo. 

Viime vuosina ammatillisessa koulutuksessa on eletty muutosten aikaa. Oppimisen tukea on uudistettu ja toiminnanohjauksen ja rahoituksen muutos on aloitettu.  

Puheensa lopuksi Adlercreutz kiitti koulutuksen toimijoita arvokkaasta työstä osaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi. 

VAKS2026-seminaari käynnissä  

Opetusministeri Adlercreutzin videotervehdys esitettiin osana Valtakunnallista ammatillisen koulutuksen seminaaria. VAKS2026-seminaari järjestetään Tampere-talossa 10.-11.11.2026. Tapahtumaan osallistuu yli 340 koulutuksen ja työelämän edustajaa eri puolilta Suomea. 

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Yhteyshenkilöt

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 300. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.

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