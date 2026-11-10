Opetusministeri Adlercreutz: Lähiopetus on parasta oppimisen tukea

Koulutus antaa valmiudet tulevaisuuteen

Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijoille riittävät ammatilliset ja sivistykselliset valmiudet ja taidot. Tavoite on valmistumisen jälkeen siirtyä työelämään tai jatko-opintoihin. Ammatillinen koulutus jatkaa oppivelvollisten opintopolkua perusopetuksen jälkeen ja tarjoaa myös aikuisille mahdollisuuden jatkuvaan oppimiseen ja työurien jatkumiseen muutostilanteissa.

Opetusministeri Anders Adlercreutz nosti esiin huolen peruskoulun oppimistulosten heikkenemisestä ja heikosti osaavien nuorten määrän kasvusta. Hän korosti laadukkaan ja riittävän opetuksen merkitystä erityisesti ensimmäistä toisen asteen tutkintoa suorittavien kohdalla.

– Lähiopetus on parasta oppimisen tukea, Adlercreutz sanoo.

Viime vuosina ammatillisessa koulutuksessa on eletty muutosten aikaa. Oppimisen tukea on uudistettu ja toiminnanohjauksen ja rahoituksen muutos on aloitettu.

Puheensa lopuksi Adlercreutz kiitti koulutuksen toimijoita arvokkaasta työstä osaamisen ja ammatillisen koulutuksen kehittämiseksi.

VAKS2026-seminaari käynnissä

Opetusministeri Adlercreutzin videotervehdys esitettiin osana Valtakunnallista ammatillisen koulutuksen seminaaria. VAKS2026-seminaari järjestetään Tampere-talossa 10.-11.11.2026. Tapahtumaan osallistuu yli 340 koulutuksen ja työelämän edustajaa eri puolilta Suomea.