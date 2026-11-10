Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto

Euroopan parlamentin täysistunto Brysselissä 11.-12.11.2026: istuntokatsaus

11.11.2026 09:47:07 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote

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Euroopan parlamentin 11.-12.11. pidettävässä täysistunnossa mepit keskustelevat ja äänestävät lisäpakotteista Venäjälle sekä pakkosiirrettyjen ukrainalaislasten tilanteesta. Mepit keskustelevat myös kyberkestävyydestä ja kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta.

Euroopan parlamentin täysistuntosali Brysselissä, jossa jäsenet äänestävät kädennostolla puhemiehistön istuessa korokkeella EU-maiden lippujen alla.
Euroopan parlamentin täysistunto Brysselissä. Alain ROLLAND © European Union 2026 - Source : EP

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