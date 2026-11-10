Euroopan parlamentin täysistunto Brysselissä 11.-12.11.2026: istuntokatsaus
11.11.2026 09:47:07 EET | Euroopan parlamentti – Suomen-toimisto | Tiedote
Euroopan parlamentin 11.-12.11. pidettävässä täysistunnossa mepit keskustelevat ja äänestävät lisäpakotteista Venäjälle sekä pakkosiirrettyjen ukrainalaislasten tilanteesta. Mepit keskustelevat myös kyberkestävyydestä ja kriittisen infrastruktuurin suojaamisesta.
- Venäjä: lisäpakotteet ja pakkosiirrettyjen ukrainalaislasten tilanne
Keskiviikkona mepit ja EU:n ulkosuhdejohtaja Kaja Kallas keskustelevat Venäjälle karkotettujen tai miehitetyillä alueilla asuvien ukrainalaislasten tilanteesta.
- EU:n painopisteet: Euroopan komission vuoden 2027 työohjelma
Mepit kommentoivat keskiviikkona komission vuoden 2027 työohjelmaa ja esittävät omat suunnitelmansa.
- Kriisinhallinta ja varautuminen: mepit kannattavat vahvempaa pelastuspalvelumekanismia
Mepit äänestävät torstaina pelastuspalvelumekanismin vuosien 2028–2034 budjetista ja rakenteesta. Se on EU:n tärkein kriisinhallinnan ja varautumisen työkalu.
- Kyberkestävyys ja kriittisen infrastruktuurin suojaaminen
Kylmälaitteisiin kohdistuneiden kyberhyökkäysten paljastettua haavoittuvuuksia mepit keskustelevat EU:n kyberpuolustuskyvystä täysistunnossa keskiviikkona.
- Piensijoittajien suojan vahvistaminen
Torstaina parlamentti äänestää uusista säännöistä, joiden tarkoituksena on auttaa piensijoittajia saamaan laadukkaita rahoitustuotteita ja suojata heitä harhaanjohtavalta tiedolta.
- Muita aiheita
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Yhteyshenkilöt
Pia SiitonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
Roosa PurhonenLehdistötiedottaja
Euroopan parlamentin Suomen-toimisto
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