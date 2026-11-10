Hiljainen kynttiläkulkue valaisee Esplanadin puiston naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.

Hiljainen kynttiläkulkue lähtee liikkeelle keskiviikkona 25. marraskuuta klo 17 Esplanadin puiston länsipäästä ja kulkee Eteläesplanadia pitkin Espan lavalle, jossa on ohjelmassa puheita ja musiikkia.

Tänä vuonna kulkuetta johtaa Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Eveliina Heinäluoma, joka pitää avauspuheenvuoron Espan lavalla. Tilaisuudessa puhuu myös eduskunnan väkivallan vastaisen verkoston puheenjohtaja, kansanedustaja Sofia Virta.

Espan lavan ohjelman jälkeen kulkue jatkaa Havis Amandan patsaalle ja päättyy kynttilöiden laskuun patsaan ympärille. Tilaisuus päättyy noin klo 18.

Kulkueeseen osallistujia pyydetään tuomaan mukanaan oma suojakannellinen kynttilä. Kynttilöitä jaetaan myös kulkueen lähtöpisteessä niin kauan kuin niitä riittää. Tarkemmat osallistumisohjeet löydät tapahtuman verkkosivulta osoitteesta hel.fi/hiljainenkynttilakulkue.

Lähisuhdeväkivallan ehkäiseminen on yhteinen asia

Hiljainen kynttiläkulkue on osa Helsingin kaupungin työtä lähisuhdeväkivallan ehkäisemiseksi. Lähisuhdeväkivallan ehkäisy kuuluu kaupungin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työhön, jota tehdään yhteistyössä viranomaisten ja järjestöjen kanssa. Keskeisiä toimia ovat ammattilaisten kouluttaminen ja kaupunkilaisille kohdennetut viestintäkampanjat.

– Lähisuhdeväkivallan ehkäisy on välttämätöntä turvallisen arjen ja hyvinvoinnin kannalta. Helsingillä on tärkeä vastuu väkivallan ehkäisemisessä, sen tunnistamisessa ja siinä, että apua tarvitsevat löytävät tuen piiriin. Hiljaisella kynttiläkulkueella haluamme nostaa naisiin ja tyttöihin kohdistuvan väkivallan näkyvästi esiin ja muistuttaa, ettei väkivaltaa tule hyväksyä, toteaa Heinäluoma.

Marraskuussa Helsingin katukuvassa ja sosiaalisessa mediassa näkyvällä Tuo väkivalta päivänvaloon -kampanjalla kaupunki haluaa lisätä tietoisuutta lähisuhdeväkivallasta ja rohkaista hakemaan apua. Kampanja kannustaa ottamaan huolen puheeksi ja puuttumaan väkivaltaan, jos sitä havaitsee omassa lähipiirissä, naapurustossa tai vaikkapa työpaikalla. Apua on tarjolla sekä lähisuhdeväkivallan kokijoille että tekijöille.

Havis Amanda ja kaupungintalo valaistaan oranssiksi osana Oranssit päivät -kampanjaa

Helsingin kaupunki valaisee Havis Amandan oranssiksi 25. marraskuuta klo 15–24 osana UN Women Suomen koordinoimaa Oranssit päivät -kampanjaa. Myös Helsingin kaupungintalon ikkunoissa loistavat oranssit valot. Kampanjan aikana rakennuksia ja maamerkkejä valaistaan oranssiksi eri puolilla Suomea naisten ja tyttöjen turvallisuuden puolesta. Oranssi väri ja valo symboloivat toivoa tulevaisuudesta, jossa naisiin kohdistuva väkivalta on loppunut.

– Naisiin ja tyttöihin kohdistuva väkivalta ilmenee eri puolilla maailmaa monin tavoin. Se ulottuu kyberväkivallasta seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja sotarikoksista perheväkivaltaan. Se koskettaa niin isoäitejä kuin pieniä lapsiakin. Meillä kaikilla – niin miehillä kuin naisillakin – on velvollisuus vastustaa tätä ilmiötä ja tehdä sille loppu lopullisesti. Oranssit päivät -kampanjan suojelijana haluan muistuttaa, että jokaisella naisella ja tytöllä on oikeus elää turvassa, ilman väkivaltaa tai sen uhkaa. Tämän oikeuden toteutuminen on meidän kaikkien yhteinen vastuu, toteaa Oranssit päivät -kampanjan suojelija, tasavallan presidentin puoliso Suzanne Innes-Stubb.

Silent Witness -näyttelyn punaiset hahmot muistuttavat väkivallan seurauksena kuolleista naisista

Kulkueen yhteydessä Esplanadin puistoon pystytetään Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion Silent Witness -näyttely. Punainen naishahmo edustaa jokaista tänä vuonna väkivaltaan kuollutta naista. Näyttelyllä kunnioitetaan heidän muistoaan, ja sen yhteydessä jaetaan tietoa naismurhista ja niiden ehkäisemisestä Suomessa.

Näyttely on osa Suomen kansallisen väkivaltaobservatorion Valoa, ei väkivaltaa -kampanjaa, joka kiinnittää huomiota naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja kannustaa toimimaan sen ehkäisemiseksi. Vuonna 2026 kampanjaa koordinoi Naisjärjestöt Yhteistyössä NYTKIS ry.

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Tiedoksi paikalle tuleville toimittajille

Pyydämme, että kulkueen aikana media ei esitä kysymyksiä kulkueeseen osallistuville, sillä kyseessä on hiljainen kynttiläkulkue. Helsingin kaupungin ja yhteistyökumppaneiden edustajat ovat haastateltavissa kynttiläkulkueen jälkeen Havis Amandan patsaan luona.

Paikalla on Helsingin kaupungin valokuvaajia. Kuvat ovat ladattavissa tapahtuman jälkeen Helsingin kaupungin aineistopankista. Kuvaajan nimi / Helsingin kaupunki on mainittava kuvan julkaisun yhteydessä.

Aineistopankki.hel.fi