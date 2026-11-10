Aluevaltuusto hyväksyi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman

Suunnitelma kokoaa yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, saavutettavuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Suunnitelman tavoitteena on varmistaa, että palvelut ovat kaikille asukkaille yhdenvertaisesti saatavilla, saavutettavissa ja tarpeenmukaisia.

Suunnitelmassa tunnistetaan nykytilan keskeiset kehittämistarpeet sekä määritellään yhteiset tavoitteet ja toimenpiteet. Painopisteitä ovat henkilöstön osaamisen vahvistaminen, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvonäkökulmien ottaminen huomioon päätöksenteossa, palveluiden ja toimitilojen esteettömyyden ja saavutettavuuden parantaminen sekä yhdenvertaisuuden toteutumisen systemaattinen seuranta ja raportointi.

Suunnitelma tukee turvallisten, saavutettavien ja yhdenvertaisten palvelujen toteuttamista kaikille asukkaille sekä vahvistaa vaikutusten ennakkoarviointia ja päätöksenteon tietopohjaa.

Aluevaltuusto kävi lähetekeskustelun ensi vuoden talousarviosta

Aluevaltuusto kävi lähetekeskustelun vuoden 2027 talousarviosta. Lähetekeskustelu ryhmäpuheenvuoroineen ovat katsottavissa kokonaisuudessaan kokoustallenteelta osoitteessa www.hyvaks.fi/aluevaltuusto.

Hyvinvointialuejohtajan ensi vuoden talousarvioesityksessä lähtökohtana on sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelujen saatavuuden turvaaminen ja talouden määrätietoinen tasapainottaminen. Vuoden 2027 talousarvioesityksessä kokonaismenot ovat noin 1,4 miljardia euroa, tilikauden tulos on noin 31 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja taloutta tasapainotetaan 61,3 miljoonalla eurolla.

Talousarviota on valmisteltu tilanteessa, jossa hyvinvointialueen talouden suunta on saatu kääntymään. Vuoden 2025 tilinpäätös toteutui ennakoitua parempana, ja alkuvuoden 2026 talous on kehittynyt hienoisesti suunniteltua paremmin. Samalla talouden lähtötilanne on edelleen vaativa: aiemmilta vuosilta kertynyttä alijäämää on katettavana noin 300 miljoonaa euroa vuosina 2027–2030.

Talousarvioesitys on laadittu kesällä hyväksytyn arviointimenettelyn toimenpideohjelman mukaisesti. Keskiössä on yksittäisten säästöjen sijaan palvelurakenteen, tuottavuuden ja johtamisen samanaikainen uudistaminen.

Lue lisää:

Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden suunta on kääntynyt – vuoden 2027 talousarvioesitys uudistaa palveluja ja kattaa alijäämiä (tiedote 6.10.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/keski-suomen-hyvinvointialueen-talouden-suunta-on-kaantynyt-vuoden-2027-talousarvioesitys

Aluevaltuusto käsitteli neljännesvuosikatsausta

Aluevaltuusto merkitsi Keski-Suomen hyvinvointialueen tammi–syyskuun neljännesvuosikatsauksen tiedoksi. Neljännesvuosikatsauksessa ennustetaan hyvinvointialueelle 12,5 miljoonan euron ylijäämää tälle vuodelle.

Asiakastyytyväisyys on pysynyt korkealla tasolla. Myös henkilöstön sairauspoissaolot ovat vähentyneet. Talouden tasapainottaminen ja palvelujen uudistaminen jatkuvat. Etenkin palvelujen ostojen kustannuskehitykseen liittyy edelleen riskejä.

Tammi–syyskuun tulos oli 19 miljoonaa euroa ylijäämäinen eli 63 miljoonaa euroa parempi kuin viime vuonna vastaavaan aikaan. Toimintakulut vähenivät edellisvuodesta 27,3 miljoonaa euroa eli 2,5 prosenttia. Koko vuoden tulosennuste on reilu 8 miljoonaa euroa muutettua talousarviota parempi. Ennusteen paraneminen perustuu pääosin konsernipalvelujen toimintakatteen kehitykseen sekä talousarviota pienemmiksi arvioituihin rahoituskuluihin.

Lue lisää:

Talousennuste parantunut, asiakastyytyväisyys erittäin hyvällä tasolla (tiedote 29.10.)

https://www.hyvaks.fi/uutiset/neljannesvuosikatsaus-talousennuste-parantunut-asiakastyytyvaisyys-erittain-hyvalla-tasolla

Tarkastuslautakunnan väliarviointi aluehallitukselle vastattavaksi

Aluevaltuusto käsiteli Keski-Suomen hyvinvointialueen väliarvioinnin vuodelta 2026 ja lähetti sen aluehallitukselle. Aluehallitus antaa 23.2.2027 mennessä aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin Keski-Suomen hyvinvointialueen väliarviointi antaa aihetta.

Tarkastuslautakunnan laatimassa väliarvioinnissa on arvioitu toiminnan ja talouden toteutumista tammi-kesäkuussa. Väliarvioinnissa kiinnitetään huomiota muun muassa palvelujen uudistamiseen ja talouden tasapainottamiseen, palveluverkkouudistuksen tavoitteiden toteutumista koskeviin tietoihin, toiminnan ja talouden raportoinnin systemaattisuuden parantumiseen ja kehittämistarpeisiin, johtajarekrytointeihin sekä vammaisten palveluiden sekä yhdenvertaisuuden ja osallisuuden toteutumiselle vammaispalveluissa.

Vastuullisuudesta kiinteä osa hyvinvointialueen toimintakulttuuria

Aluevaltuusto merkitsi tiedoksi Keski-Suomen hyvinvointialueen vastuullisuusohjelman vuosille 2027-2030. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on, että vastuullisuus on vuoteen 2030 mennessä kiinteä osa hyvinvointialueen toimintakulttuuria, johtamista ja palvelujen kehittämistä. Ohjelma tukee ympäristövaikutusten vähentämistä, resurssien vastuullista ja vaikuttavaa käyttöä, riskienhallintaa sekä kestävän kehityksen mukaista toimintaa. Vastuullisuusohjelma vahvistaa hyvinvointialueen sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteisiin sekä tukee toiminnan vaikuttavuutta ja ympäristövastuuta.

Vastaus valtuustoaloitteeseen koskien vanhusten hoivan yksiköitä

Aluevaltuusto päätti hyväksyä vanhusten hoivan yksiköiden sulkemispäätöksen uudelleenarvioinnista ja palveluverkkopäätöksen toimeenpanosta tehtyyn valtuustoaloitteeseen laaditun vastauksen sekä totesi valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi. Vastauksessa kuvataan, miten aluevaltuuston 9.12.2025 päätökseen sisältyvän tekstilisäyksen toimeenpanoa on viety eteenpäin, miten kuntien kanssa käytävää vuoropuhelua on vahvistettu ja miten muutosten vaikutuksia asukkaisiin, läheisiin, henkilöstöön ja kuntiin huomioidaan toimeenpanossa. Asiaa käsiteltäessä Sirpa Martins (vas.) esitti Jouko Nykäsen (kesk.) kannattamana vastauksen palauttamisesta valmisteluun. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 41-24, 3 tyhjää.

Muut asiat

Aluevaltuusto päätti myöntää Henna Penttiselle eron Keski-Suomen hyvinvointialueen varavaltuutetun tehtävästä sekä totesi, että aluevaltuuston puheenjohtaja pyytää aluevaalilautakuntaa nimeämään Suomen Keskustalle varavaltuutetun aluevaltuuston jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Aluevaltuusto palautti yksimielisesti lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2026-2029 uuteen valmisteluun.

Lisäksi annettiin seuraavat valtuustoaloitteet:

Vihreän aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite vaihdevuosineuvolan tai vastaavan palvelukokonaisuuden perustamisesta Keski-Suomen hyvinvointialueelle.

Vasemmiston aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite tekoälyn käytön periaatteista ja asiakkaiden oikeusturvasta Keski-Suomen hyvinvointialueella.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmän valtuustoaloite lastensuojelun laitoshoidon investoinnin vaihtoehtotarkastelun täydentämisestä.

Esityslista ja pöytäkirja

Aluevaltuuston kokouksen esityslista liitteineen ja videotallenne löytyvät osoitteessa www.hyvaks.fi/aluevaltuusto (suora linkki esityslistaan: https://hyvaks-d10julk.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2026392).

Aluevaltuuston pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti kun se on tarkistettu.