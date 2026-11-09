Eurojackpotin potti pomppaa 64 miljoonaan euroon
10.11.2026 22:23:08 EET | Veikkaus Oy | Tiedote
Tiistai-illan Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten tämän viikon perjantaina tarjolla on noin 64 miljoonan euron potti.
Eurojackpotin kierroksen 46/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 7, 15, 17, 40 ja 44. Tähtinumerot ovat 5 ja 11.
Kierroksen suurin voitto, lähes 1,7 miljoonaa euroa, meni Ruotsissa pelatulle 5+1-osumalle.
Seuraavaksi suurimmassa 5+0-voittoluokassa voitettiin kuusi kappaletta lähes 160 000 euron pottia. Voitot menivät Tanskaan, Espanjaan, Ruotsiin ja Saksaan (3kpl).
Arvonnan suurimmat suomalaisvoitot menivät kuudelle 4+2-osumalle. Näillä riveillä voitti tänä iltana 3 132,60 euroa.
Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 3 0 3 4 7 3 6. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.
Milli-pelin oikea rivi on 3, 8, 28, 30, 34, 39 ja lisänumero 35. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yli 17 500 kappaletta
Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Lissabon 65. Tonneja voitettiin kolme kappaletta.
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