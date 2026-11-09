Veikkaus Oy

Eurojackpotin potti pomppaa 64 miljoonaan euroon

10.11.2026 22:23:08 EET | Veikkaus Oy | Tiedote

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Tiistai-illan Eurojackpotissa ei löytynyt täysosumaa, joten tämän viikon perjantaina tarjolla on noin 64 miljoonan euron potti.

Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta. Veikkaus

Eurojackpotin kierroksen 46/2026 tiistaina suoritetun arvonnan oikea rivi on 7, 15, 17, 40 ja 44. Tähtinumerot ovat 5 ja 11.

Kierroksen suurin voitto, lähes 1,7 miljoonaa euroa, meni Ruotsissa pelatulle 5+1-osumalle.

Seuraavaksi suurimmassa 5+0-voittoluokassa voitettiin kuusi kappaletta lähes 160 000 euron pottia. Voitot menivät Tanskaan, Espanjaan, Ruotsiin ja Saksaan (3kpl).

Arvonnan suurimmat suomalaisvoitot menivät kuudelle 4+2-osumalle. Näillä riveillä voitti tänä iltana 3 132,60 euroa.

Jokeri-pelin tiistai-illan voittorivi on 3 0 3 4 7 3 6. Arvonnassa ei löytynyt osumia kahdesta ylimmästä voittoluokasta.

Milli-pelin oikea rivi on 3, 8, 28, 30, 34, 39 ja lisänumero 35. Tänä iltana ei löytynyt yhtään täysosumaa, mutta pienempiä voittoja lähti matkaan yli 17 500 kappaletta

Lomatonni-pelin oikea voittoyhdistelmä on Lissabon 65. Tonneja voitettiin kolme kappaletta.

Katso kaikki tulokset ja voitonjako

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Kaksi arvontakonetta oranssinsävyisessä studiossa
Ranskalaisvalmisteiset arvontakoneet nimiltään Venus ja Opale pyörittävät ilmavirran avulla arvonnassa viisi päänumeroa 50:stä ja kaksi tähtinumeroa 12:sta.
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