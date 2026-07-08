MDIL tuo generatiiviselle tekoälylle vasemman aivopuoliskon

Mitä MDIL Kide mahdollistaa

Tekoälychatit ovat loistavia sanankäyttäjiä, kirje tai tiivistelmä syntyy hetkessä. Pitkässä laskelmassa ne voivat kuitenkin olla omasta mielestään varmoja ja silti väärässä, eikä kukaan näe, miten vastaus syntyi. Kun keskustelu päättyy, työ katoaa.

MDIL tuo tekoälyyn puuttuvan puolen: huolellisuuden ja logiikan. Tekoäly tekee vaativan päättelyn kerran, vaihe vaiheelta. Jokainen vastaus tarkistetaan ja työ tallentuu. Sen jälkeen sitä voi käyttää uudelleen: toinen ihminen, toinen tekoäly tai pieni ja edullinen tekoäly yrityksen omalla koneella.

Ajatellaan taulukkolaskentaa. Kun yhtä lukua muutetaan, ei taulukko laske koko vuoden kirjanpitoa uudelleen, vaan vain ne solut, joihin muutos vaikuttaa. MDIL tuo saman järjestyksen tekoälyyn.

Miksi tällä on väliä

Edullisempaa ja energiatehokkaampaa. Kallis päättely tehdään kerran, ei jokaisella kysymyksellä, kerta toisensa jälkeen. Muutokset sen jälkeen ovat nopeita ja kevyitä. MDIL ei itse ole AI-kielimalli: se toimii tavallisilla suorittimilla, ei niukoilla ja sähkösyöpöillä grafiikkapiireillä, joita tekoälymallit tarvitsevat. Se ei siis vie niiltä laskentatehoa.

Tiedot pysyvät kotona. Yritys voi ajaa valmiin työn omilla palvelimillaan pienellä tekoälyllä, eikä sen tarvitse lähettää arkaluonteisimpia tietojaan suurille ulkomaisille tekoälyyhtiöille.

Tulokset voi tarkistaa. Jokaisen vastauksen mukana tulevat perustelut, joten ihminen, tilintarkastaja tai viranomainen näkee, miten vastaus syntyi. Juuri tätä esimerkiksi EU:n tekoälysäädös vaatii tekoälyltä, joka on mukana tärkeissä päätöksissä.

Toimii nykyisten tekoälyjen kanssa. MDIL ei korvaa tekoälymalleja vaan tekee niistä luotettavampia ja nopeampia.

Kaksi esimerkkiä testeistä

Yhdessä testissä tekoälylle annettiin vaativa liiketoimintalaskelma kolmessa osassa. Yksi maailman johtavista tekoälymalleista ei yksin saanut oikein yhtäkään osaa. MDIL:n kanssa sama malli ratkaisi kaikki kolme.

Vielä tärkeämpää on se, mitä sitten tapahtuu. MDIL:n avulla kerran ratkaistu pysyy ratkaistuna, ja ratkaisua voi käyttää uudelleen. Yritysten omilla koneilla toimivat pienet tekoälymallit ovat markkinoiden tulevaisuus, mutta tämä tehtävä ei olisi edes mahtunut pienen mallin muistiin. MDIL Kiteen avulla pieni malli otti käyttöön johtavan mallin rakentaman päättelyn ja antoi oikean vastauksen kahdeksassa sekunnissa.

Toisessa testissä tekoälyn piti pitää tehtaan toimitusketju ajan tasalla, kun asiakkaiden tilaukset muuttuivat. Yksin se laski koko ketjun uudelleen joka kerta. MDIL:n kanssa se päivitti vain sen, mihin muutos osui, sai jokaisen vastauksen oikein ja selvisi alle puolessa ajassa.

”Kilpailua on käyty yhä suuremmista malleista. Uskomme, että seuraava harppaus on toisenlainen: Vaativa päättely tehdään kerran ja se säilytetään niin, että pienikin malli voi käyttää sitä.”

MDIL Kide julkaistaan tiistaina 17. marraskuuta 2026 kello 17.11 Allas Sea Poolissa Helsingissä. Nimi tulee suomen sanasta kide. Samalla julkaistaan kolme MDIL:n varaan rakennettua tuotetta: kehitysympäristö MDIL Portal, jossa kehittäjät ja yritykset rakentavat omia ratkaisujaan; REMAP, joka tekee yhden lauseen tavoitteesta yrityksen työtä hoitavia tekoälyagentteja; sekä Airut, tekoälyavustaja yrityksille ja ihmisille siinä viestisovelluksessa, jota he jo käyttävät.

Yksityiskohdat, menetelmä ja kaikki luvut ovat MDIL:n järjestelmäkuvauksessa (system card) osoitteessa review.mdil.ai. Lisätietoja: mdil.ai ja mdil.ai/press